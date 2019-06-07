ПМЭФ-2019 - турпоездка в Санкт-Петербург за счет фирмы?

В Санкт-Петербурге в эти дни проходит очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который формально завершается в субботу, 8 июня. Российские организаторы называют это мероприятие одним из важнейших экономических событий в мире и сравнивают его с форумом в швейцарском Давосе. Однако эксперты более сдержаны в своих оценках и считают ПМЭФ приятным и ни к чему не обязывающим времяпровождением в пик туристического сезона в культурной столице России.

ПМЭФ отдельно, реальная экономика отдельно

В ходе нынешнего форума был проведен ряд панельных дискуссий, в которых приняли участие в том числе компании из ЕС и США. Атмосферу этих встреч, участники которых по большей части охотно соглашались друг с другом, выразил модератор бизнес-диалога "Российско-европейские отношения сегодня и завтра", председатель правления Ассоциации европейского бизнеса Йохан Вандерплаетсе. "Запад и Россия много говорят друг о друге, но настало время прислушаться друг к другу и разговаривать друг с другом", - подчеркнул он.

Петер Альтмайер и Максим Орешкин

Впрочем, по мнению научного руководителя Центра исследования модернизаций при Европейском университете в Санкт-Петербурге Дмитрия Травина, дискуссии участников ПМЭФ никак не повлияют на экономическое развитие России. "Форумы проводятся из года в год, но ничего не меняется: мы 10 лет находимся в состоянии стагнации. Так что нужно просто разделять форумы, на которых люди "тусуются", и реальные экономические процессы, которые происходят от форума независимо”, - уточняет эксперт.

Можно ли отделить экономику от политики?

Во второй день работы ПМЭФ-2019 большую активность проявила делегация из ФРГ во главе с министром экономики и энергетики Петером Альтмайером (Peter Altmaier). Со своим российским коллегой Максимом Орешкиным он подписал декларацию о намерениях по двусторонней инициативе "Партнерство для эффективности", затем провел переговоры с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

И, наконец, принял участие в бизнес-диалоге "Россия - Германия". Здесь Альтмайер отметил, что он является одним из наиболее последовательных сторонников газопровода "Северный поток-2", добавив, что этот проект имеет "колоссальное значение" не только для России и Германии, то и для всей Европы и даже всего мира.

После краткого выступления Альтмайер сразу же отправился на запланированную встречу с журналистами. Здесь корреспондент DW поинтересовался у него, как он относится к озвученной днем ранее на ПМЭФ-2019 претензии со стороны министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. Тот упрекнул Германию и Францию в том, что выступая на уровне Евросоюза за продление санкций против России, они якобы всячески укрепляют двусторонние связи с Москвой, а страны Центральной Европы терпят от этого большие убытки.

Петер Альтмайер в ответ подчеркнул, что необходимо разделять политические и экономические вопросы: "Военные и политические конфликты между Россией и Украиной пока не разрешены. Совсем недавно канцлер Меркель и президент Франции Макрон вели переговоры с российским президентом Путиным о продолжении диалога в "нормандском формате". И мы будем делать все, что от нас зависит для продолжения этих контактов на уровне министров иностранных дел". После этого Альтмайер перешел к экономическому аспекту: "Несмотря на все трудности, Германия очень заинтересована в поддержании стабильности, продолжении торговых отношений и в многостороннем подходе к решению этих вопросов. И мы приглашаем российских партнеров к участию в этих процессах", - сказал он.

"Экскурсионный форум"

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук, германист Николай Власов в беседе с DW объяснил слова немецкого министра так: "Естественно, ФРГ заинтересована в экономических отношениях с Россией, будет их развивать в той степени, в которой это возможно в данный момент. Но политические соображения играют роль более весомую, чем экономические интересы". По мнению эксперта, германский подход заключается в том, чтобы развивать диалог с Россией, не допуская дальнейшего обострения кризиса и поддерживать деловые отношения. "Но это не означает согласия с российской точкой зрения на события 2014 года (российскую аннексию Крыма и военное вторжение в Донбасс. - Ред.)", - подчеркивает Власов.

Дмитрий Травин из Европейского университета в Санкт-Петербурге, подводя итоги ПМЭФ-2019, назвал его "отчасти экскурсионным мероприятием". "Белые ночи, красивый город… Собственно, почему не приехать и не попутешествовать? Особенно, если для кого-то это оплачивается за счет фирмы, а не из личных средств”, - резюмировал он.

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