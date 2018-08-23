Пляжный сезон в ведомстве канцлера Меркель (фото)

Снимок вызвал оживление в немецких СМИ и социальных сетях - из-за более чем неформальной формы одежды, в которой в гости к федеральному канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) пришел один из членов нового экспертного совета - исполнительный директор социальной сети для исследователей и ученых ResearchGate Ийяд Мадиш (Ijad Madisch), которого вы без труда найдете на фотографии, а если все же возникнут сложности, то он - крайний справа.

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