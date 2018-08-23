Пляжный сезон в ведомстве канцлера Меркель (фото)

Снимок вызвал оживление в немецких СМИ и социальных сетях - из-за более чем неформальной формы одежды, в которой в гости к федеральному канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) пришел один из членов нового экспертного совета - исполнительный директор социальной сети для исследователей и ученых ResearchGate Ийяд Мадиш (Ijad Madisch), которого вы без труда найдете на фотографии, а если все же возникнут сложности, то он - крайний справа.
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Разработчик программ электронного обучения
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При разнообразии товаров, предлагаемых в интернете, небольшим компаниям очень сложно продвигать свою продукцию. Поэтому многие из них заключают соглашения с крупными порталами и на гонорарной основе публикуют там свои рекламные объявления, с которых пользователь перенаправляется на сайт рекламодателя. Affiliate-менеджер ищет потенциальных партнеров и организует маркетинговую кампанию.
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Пилот дронов - профессия будущего. Такие специалисты смело могут рассчитывать на вакансию в солидных компаниях и высокую зарплату. Особенно востребованы они в сфере рекламы недвижимости, в аварийно-спасательных службах, в области охраны окружающей среды, в медицине, строительстве, на пиротехнических предприятиях. Основная задача оператора беспилотных летательных аппаратов - видеосъемка.
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Автор: Наталия Королева
20 лет смартфону: история одного успеха
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Автор: Харди Граупнер, Максим Филимонов