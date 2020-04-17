Пляжные альтернативы во время пандемии - отдых на озерах (фотогалерея)

Слухи о том, что немецкая статистика знает все, несколько преувеличены. Например, она не знает точно, сколько в Германии насчитывается озер, отвечая на этот вопрос лишь приблизительно - во всяком случае, если попытаться учесть все до единого. Площадью свыше одного гектара - от 15 тысяч до 30 тысяч.
Однако естественные и искусственные водоемы площадью более половины квадратного километра подсчитаны точно - ровно 969. По количеству таких крупных озер лидируют земли Мекленбург - Передняя Померания и Бавария. В первой из них очень много равнинных озер, во второй - горных.
В нашей галерее мы собрали фотографии двадцати наиболее красивых и популярных немецких озер, в которых официально разрешено купаться - то есть, где регулярно проводят контроль качества воды и других параметров безопасности. При этом в Баден-Вюртемберге, например, насчитывается более 300 таких водоемов для пляжного отдыха. В Бранденбурге - более трех тысяч, в Северном Рейне - Вестфалии - более 70.
Самые популярные озера в Германии
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Лучшие немецкие озера
Боденское озеро
(Bodensee, Баден-Вюртемберг) ••• Находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Самое большое озеро Германии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Через Боденское озеро протекает Рейн, истоки которого находятся в Швейцарских Альпах.
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Лучшие немецкие озера
Кимзе
(Chiemsee, Бавария) ••• "Баварское море", как его также называют, расположенно в шестидесяти километрах от Мюнхена. На одном из островов здесь находится дворец Херренкимзе, построенный для короля Людвига II.
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Лучшие немецкие озера
Ванзе
(Wannsee, Берлин) ••• Популярное место отдыха жителей немецкой столицы и соседнего Потсдама. Первый общественный пляж был открыт здесь в 1907 году. Эта фотография была сделана спустя несколько лет.
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Лучшие немецкие озера
Закровское озеро
(Sacrower See, Бранденбург) ••• Через это озеро под Берлином, как и через Ванзе, протекает река Хафель - в районе Потсдама. Вода здесь - самая чистая в столичном регионе.
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Лучшие немецкие озера
Гроссер-Плёнер-Зе
(Großer Plöner See, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Находится на территории природного парка Гольштейнская Швейцария и входит в десятку самых больших по площади немецких озер.
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Лучшие немецкие озера
Шармютцельзе
(Scharmützelsee, Бранденбург) ••• На озере Шармютцельзе находится курорт Бад-Заров, где в 1922-1923 годах поправлял свое здоровье Максим Горький - правда, жил он в другом доме, но в этом в 1972 году был открыт музей, посвященный пребыванию знаменитого пролетарского писателя на немецкой земле.
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Лучшие немецкие озера
Вальхензе
(Walchensee, Бавария) ••• Находится примерно в восьмидесяти километрах от Мюнхена посреди Баварских Альп и является одним из самых глубоких озер Германии - более 190 метров.
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Лучшие немецкие озера
Зильберзе
(Silbersee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• "Серебряное озеро", как дословно переводится название, находится около города Хальтерн-ам-Зе, а название получило, благодаря цвету здешнего песка. До следующего места отсюда - рукой подать...
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Лучшие немецкие озера
Хальтернское водохранилище
(Halterner Stausee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это водохранилище является популярным местом отдыха жителей Рурской области. Здешняя плотина была построена в конце 1920-х годов. Длина пляжа составляет почти 800 метров.
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Лучшие немецкие озера
Айбзе
(Eibsee, Бавария) ••• Находится в Баварских Альпах около самой высокой немецкой горы - Цугшпитце. Известно благодаря насыщенному изумрудно-зеленому цвету воды и живописным островкам.
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Лучшие немецкие озера
Шлухзе
(Schluchsee, Баден-Вюртемберг) ••• Горное водохранилище в немецком "Чернолесье" - регионе Шварцвальд. Расположено на высоте 930 метров над уровнем моря - выше всех других водохранилищ в Германии.
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Лучшие немецкие озера
Эдерзе
(Edersee, Гессен) ••• Живописное озеро на территории Национального парка Келлервальд-Эдерзе, который в числе других старых буковых лесов Германии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Лучшие немецкие озера
Гроссер-Гойчезе
(Großer Goitzschesee, Саксония-Анхальт) ••• Раньше в этом регионе вокруг Биттерфельда добывали бурый уголь. Затем карьеры заполнили водой. Образовавшиеся озера стали популярными местами отдыха. В 2006 году на Гроссер Гойчезе привезли этот парусник 1890 года постройки.
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Лучшие немецкие озера
Фюлингер-Зе
(Fühlinger See, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это озеро, созданное на месте карьера по добыче гравия, находится на окраине Кельна в районе Фюлинген. Состоит из семи озер, связанных друг с другом. На одном из них проводятся соревнования по гребле, а в здешнем парке - музыкальные и разные другие фестивали. Эта фотография была сделана во время одного из них.
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Лучшие немецкие озера
Мюриц
(Müritzsee, Мекленбург - Передняя Померания) ••• Мюриц - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное на территории страны.
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Лучшие немецкие озера
Дюммер-Зе
(Dümmer See, Нижняя Саксония) ••• Это озеро можно перейти вброд - самое глубокое место не превышает полутора метров. Здесь много прекрасных пляжей, а также есть пристани для катеров, яхт и лодок.
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Лучшие немецкие озера
Гросер-Штехлинзе
(Großer Stechlinsee, Бранденбург) ••• Самое глубокое озеро Бранденбурга (70 метров) славится свой очень чистой и прозрачной водой, что привлекает сюда многочисленных любителей просто поплавать или понырять с аквалангом.
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Лучшие немецкие озера
Коспуденер-Зе
(Cospudener See, Саксония) ••• Это озеро находится около Лейпцига. Образовалось на месте бывшего угольного карьера, к затоплению которого приступили в начале 2000-х годов. Вокруг озера проложена 11-километровая асфальтированная велосипедная дорожка.
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Лучшие немецкие озера
Шальзе
(Schaalsee, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Одно из самых глубоких озер Германии (71,5 метра) находится в треугольнике между крупными немецкими городами - Гамбургом, Любеком и Шверином на территории биосферного заповедника.
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Лучшие немецкие озера
Штайнхудер Мер
(Steinhuder Meer, Нижняя Саксония) ••• В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море". Основную часть отдыхающих здесь составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем.
Автор: Максим Нелюбин
Подробные списки озер для купания по федеральным землям и карты, на которых они отмечены, можно посмотреть на сайте www.seen.de. На нем, кстати, также собрана информация по многим другим европейским странам, а также есть отдельные тематические разделы на немецком языке, посвященные, например, отдыху с детьми, кемпингу, нудистским пляжам или велосипедным турам вокруг или между озерами.
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Самые популярные морские курорты в Германии
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10 лучших морских курортов Германии
Остров Зюльт
Немецкое побережье и острова Балтийского и Северного морей славятся своими курортами и ежегодно притягивают миллионы туристов - не только летом, а круглый год. Среди самых известных и популярных - остров Зюльт (Sylt), он же - Зильт. Зюльт слывет излюбленным местом отдыха знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт.
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10 лучших морских курортов Германии
Остров Зюльт
Западный песчаный пляж этого Северо-Фризского острова протянулся на четыре десятка километров. Каждый найдет здесь себе участок по вкусу и предпочтениям. В прошлом году Зюльт посетило почти 870 тысяч отдыхающих. Каждый из них провел здесь в среднем около семи дней.
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10 лучших морских курортов Германии
Остров Боркум
Боркум (Borkum) входит в состав Восточно-Фризских островов. Статус лечебного курорта он получил еще в 1830 году, благодаря сильно насыщенному ионами соли морскому воздуху и климату, особенно благоприятному для аллергиков. Прилегающее к острову мелководье входит в состав национального парка Нижнесаксонское ваттовое море.
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10 лучших морских курортов Германии
Остров Боркум
На острове есть не только песчаные пляжи, но также проложены маршруты для пеших и верховых прогулок. На специальном Молодежном пляже (Jugendbad) приветствуются громкая музыка и веселье, а также здесь можно играть в волейбол, футбол и запускать воздушных змеев.
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10 лучших морских курортов Германии
Остров Рюген
Рюген (Rügen) - самый большой немецкий остров. Более миллиона гостей ежегодно. Отдыхающие начали ездить сюда двести лет назад, когда по соседству с бедными рыбацкими деревушками здесь заложили первые курорты, в первую очередь - для знати и состоятельной публики из Берлина. Характерными атрибутами Рюгена и других немецких пляжей являются такие плетеные корзины - Strandkörbe.
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10 лучших морских курортов Германии
Остров Рюген
Главным архитектурным символом Рюгена считается этот морской свайный причал в курортном местечке Зеллин - Seebrücke Sellin, восстановленный в 1997 году. Он уходит в море на целых четыреста метров. Наибольшей популярностью на Рюгене пользуются многокилометровые пляжи в Бинце (Binz), а также на косе Шаабе (Schaabe).
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10 лучших морских курортов Германии
Хиддензе
С Рюгена на пароме можно быстро переправиться на один из самых романтических немецких островов - Хиддензе (Hiddensee). Здесь запрещено движение транспортных средств, оборудованных двигателями внутреннего сгорания. Его протяженность не превышает 17 километров, ширина - значительно меньше. Ездят по острову на повозках, электромобилях и велосипедах, но еще приятнее - ходить пешком.
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10 лучших морских курортов Германии
Остров Хиддензе
Широкую известность остров Хиддензе приобрел в начале прошлого века, благодаря немецкому лауреату Нобелевской премии по литературе Герхарту Гауптману, охотно проводившему здесь летние месяцы на своей уютной и гостеприимной даче, о чем мы подробно рассказывали. В свою очередь, на этой фотографии запечатлен другой знаменитый немецкий писатель - Томас Манн с семьей во время отдыха на острове.
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10 лучших морских курортов Германии
Остров Йюст
Остров Йюст (Juist), он же - Юст. Еще один немецкий остров без автомобилей. Его протяженность составляет 17 километров. При этом максимальная ширина не превышает одного километра, а минимальная - 500 метров. Здесь проживает всего полторы тысячи человек, но за год в его отелях и пансионах останавливается около 95 тысяч туристов.
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10 лучших морских курортов Германии
Остров Йюст
Так выглядит ночное небо над этим островом. Несколько лет назад общественно-правовой телеканал NDR назвал его самым неторопливым и красивейшим островом Северной Германии.
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10 лучших морских курортов Германии
Санкт-Петер-Ординг
Эта фотография сделана на курорте Санкт-Петер-Ординг (Sankt Peter-Ording) на побережье земли Шлезвиг-Гольштейн. Он популярен среди тех, кто любит заниматься кайтсерфингом. Здесь находится один из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Еще Санкт-Петер-Ординг - единственный морской курорт Германии, на котором есть купальная зона с сероводородными ваннами.
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10 лучших морских курортов Германии
Санкт-Петер-Ординг
В погожие летние дни на этом пляже, как говорится, яблоку негде упасть, что еще раз подтверждает его популярность. Вода во время отлива отступает почти на 200 метров. Ежегодно здесь проводят отпуск 250 тысяч человек. Плюс еще несколько сотен тысяч приезжают покупаться сюда на один день без ночевки.
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10 лучших морских курортов Германии
Остров Узедом
Остров Узедом (Usedom) находится в Балтийском море в районе устья реки Одер и разделен между Германией и Польшей. Эта фотография сделана в 1912 году в Альбеке (Ahlbeck). Другие его известные курорты - Банзин (Bansin) и Херингсдорф (Heringsdorf). Туризм начал развиваться здесь на рубеже позапрошлого - прошлого веков. Среди гостей были Томас Манн, Теодор Фонтане и Курт Тухольский.
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10 лучших морских курортов Германии
Остров Узедом
Так Альбек выглядит сейчас. Его свайный причал - самый старый в Германии. Протяженность пляжа составляет более 40 километров. На этом острове также находится самый длинный в Европе прибрежный прогулочный бульвар, растянувшийся почти на 8,5 километра. Остров пользуется популярностью среди велосипедистов. Ежегодное число посетителей немецкой части Узедома приближается к миллионной отметке.
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10 лучших морских курортов Германии
Остров Амрум
На острове Амрум (Amrum) в Северном море находится один из самых широких песчаных пляжей Германии - Книпзанд (Kniepsand). Его ширина составляет 1,5 километра, а длина - 16 километров. Амрум также славится своей природой и является местом обитания многих исчезающих и редких видов животных и растений.
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10 лучших морских курортов Германии
Остров Амрум
Во время отлива отсюда по прибрежному мелководью можно вместе с экскурсоводом босиком по мокрому дну перейти на соседний остров Фёр (Föhr). Отметим, что без профессионального сопровождения отправляться в такие прогулки крайне опасно, так как прилив Ваттового моря наступает быстро и может отрезать запоздавших путников от берега.
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10 лучших морских курортов Германии
Тиммендорфер-Штранд
Ветра бояться - на Балтику не ездить. Так в шторм выглядят гуляющие вдоль пляжа Тиммендорфер-Штранд (Timmendorfer Strand) в Шлезвиг-Гольштейне, вернее - их собаки. Находится этот пляж в 15 километрах от ганзейского города Любека. Берег здесь пологий, глубина увеличивается постепенно, что делает его особенно подходящим для отдыха с детьми.
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10 лучших морских курортов Германии
Тиммендорфер-Штранд
Здешний рыбацкий порт в тихую погоду во время заката. Статус морского лечебного курорта Тиммендорфер-Штранд получил в 1951 году. Тогда же были возведены новые отели и другие курортные здания. Ежегодно сюда приезжают отдыхать более 180 тысяч человек, а количество ночевок превышает 1,2 миллиона. По соседству расположено немало частных прибрежных вилл и домов.
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10 лучших морских курортов Германии
Преров
Завершим нашу прогулку на Северном пляже балтийского курорта Преров (Prerower Nordstrand) в Передней Померании - на полуострове между Ростоком и Штральзундом. Хотя он в этой фотогалерее - последний, его значение не стоит недооценивать, а многие отдыхающие вообще считают этот пятикилометровый пляж самым красивым в Германии. Часть этого пляжа отдана нудистам, причем уже полвека назад.
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10 лучших морских курортов Германии
Преров
Помимо пляжа здесь можно посетить 400-метровый морской свайный причал, прогуляться по прибрежному бульвару или заглянуть в центр бывшей рыбацкой деревушки, более века назад превратившейся в морской курорт.
Автор: Максим Нелюбин