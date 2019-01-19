 Пловдив - культурная столица Европы 2019 года (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Пловдив - культурная столица Европы 2019 года (видео)

Культурной столицей Европы 2019 года стал и болгарский город Пловдив - один из древнейших городов континента. DW представляет Пловдив.

Смотреть видео 01:50
Now live
01:50 мин

Пловдив - культурная столица Европы (видео)

Смотрите также:

  • Сан-Себастьян

    Сан-Себастьян: город для гурманов

    Пляж

    Фешенебельный морской курорт с застройкой в стиле Belle Époque на берегу Бискайского залива привлекал европейскую аристократию на протяжении столетий. При Наполеоне III здесь гостил французский императорский двор. Монархи Испании сделали Сан-Себастьян своей летней резиденцией. Сегодня на знаменитом городском пляже Ла-Конча и на острове Санта-Клара отдыхают туристы со всего мира.

  • Сан-Себастьян

    Сан-Себастьян: город для гурманов

    Набережная

    Между морем и городом в бухте Ла-Конча на шесть километров протянулась пешеходная прогулочная зона. Начинается она у серферского пляжа Ла-Сурриола и ведет мимо горы Ургуль, на вершине которой стоит статуя Христа, до горы Игельдо. Набережную украшают многочисленные скульптуры, например, монументальный артефакт "Пустая Конструкция" (фото) испанского скульптора Хорхе Отейса.

  • Сан-Себастьян

    Сан-Себастьян: город для гурманов

    Старый город

    Город, поделенный на квадраты как шахматная доска, после пожара 1813 года отстроили практически заново. Конечно, есть в Парте-Вьеха узкие улочки и колоритные дома, но знаменит Сан-Себастьян не столько архитектурой, сколько тапас-барами, где под холодное баскское пиво подают на маленьких тарелочках деликатесные закуски.

  • Сан-Себастьян

    Сан-Себастьян: город для гурманов

    Деликатесы

    Сан-Себастьян является родиной пинчос (исп. pincho, баск. pintxo). Так называют бутерброд, представляющий собой ломтик белого хлеба с различными закусками на нем. Название происходит от испанского "шпажка", поскольку закуску часто прикрепляют к хлебу с помощью деревянной шпажки. Традиционно для верхнего слоя используются морепродукты, но возможны, впрочем, любые комбинации.

  • Сан-Себастьян

    Сан-Себастьян: город для гурманов

    Традиции

    В центре Старого города находится барочная площадь Конституции, где по традиции проводятся торжества и празднества. Площадь была заложена в 1723 году и тоже была разрушена во время пожара 1813 года. На фасадах отстроенных заново домов воспроизведена оригинальная нумерация балконов. С них, как из оперных лож, наблюдали за празднествами, например, за боями быков, знатные вельможи.

  • Сан-Себастьян

    Сан-Себастьян: город для гурманов

    Народные гуляния

    Коррида в Сан-Себастьяне запрещена с 2012 года. В напоминание об этом кровавом зрелище чучела быков появляются на фольклорных праздниках, например, в августе во время так называемой "Большой Недели" ("Semana Grande"), посвященной Святой деве Марии. Программа фестиваля включает в себя концерты, спортивные состязания и гигантский фейерверк.

  • Сан-Себастьян

    Сан-Себастьян: город для гурманов

    Знаменитый скульптор

    У подножия горы Ургуль возвышается массивная абстрактная композиция "Гребень ветров" - работа баскского скульптора Эдуардо Чильиды (1924-2002). Его железные артефакты украшают парки и музеи во множестве стран мира. Своему любимому родному городу он подарил целый ряд своих скульптур. В окрестностях Сан-Себастьяна находится посвященный ему парк-музей, где можно увидеть около 40 работ Чильиды.

  • Сан-Себастьян

    Сан-Себастьян: город для гурманов

    Рай для серферов

    Серферы со всего мира приезжают в Сан-Себастьян укрощать волны на знаменитом пляже Ла-Сурриола, расположенном в удалении от центра и гостеприимно открытом океаническим ветрам. Сезон на серф-споте продолжается с весны по осень. Новички тоже могут попробовать здесь свои силы - инструктаж предлагают серф-школы, а доски можно тут же взять напрокат.

  • Сан-Себастьян

    Сан-Себастьян: город для гурманов

    Сцена для джаза

    Одно из главных традиционных культурных событий в Сан-Себастьяне – проходящий с 1966 года международный джазовый фестиваль. В рамках "Jazzaldia" в свое время выступали такие легендарные исполнители, как Элла Фицджеральд, Майлс Дейвис, Дайана Кролл, Кит Джарретт. В 2016 году фестиваль проводится с 20 по 25 июля. Некоторые концерты состоятся под открытым небом на пляже, и вход на них бесплатный.

  • Сан-Себастьян

    Сан-Себастьян: город для гурманов

    Кино у моря

    Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне, проводящийся с 1953 года по традиции в сентябре, стоит в ряду самых престижных кинофорумов мира и является одним из важнейших культурных событий Испании. В 1970-е годы здесь впервые были награждены режиссеры Фрэнсис Форд Коппола и Терренс Малик. На этом фестивале советские фильмы побеждали трижды.

  • Сан-Себастьян

    Сан-Себастьян: город для гурманов

    С видом на город

    Наилучший вид на изогнутую полумесяцем бухту Ла-Конча и остров Санта-Клару открывается с горы Игельдо. Специально по случаю культурного года в Сан-Себастьяне по Стране Басков для туристов проложен новый пешеходный маршрут из 32 этапов. Вдоль этого пути путешественников ожидают на привалах инсталляции и перформансы.

    Автор: Илле Симон, Симин Явабре, Элла Володина


Контекст

Леуварден: где можно насладиться Европой

В тандеме с Валлеттой культурной столицей Европы в 2018 году является Леуварден в нидерландской Фрисландии. С 26 января он официально может себя так называть. (26.01.2018)  

Культурная столица Европы хочет сдержать массовый туризм

Культурными столицами Европы 2019 года стали Пловдив и Матера. Древняя история и новые идеи, - вот чем итальянская Матера привлекает гостей. Но количество гостей будет ограничено. (18.01.2019)  

Смотрите в Риге: культурная столица Европы подводит итоги

Подведены итоги 2014 года. Особый интерес вызвали экспозиции в бывшей штаб-квартире КГБ в Риге, а среди зарубежных гостей больше всего было немцев. (03.12.2014)  

Как стать культурной столицей Европы

Чтобы получить гордое звание культурной столицы Европы, вовсе не обязательно быть столицей государства. Вашему вниманию предлагается рецепт успеха от бельгийского города Монс. (04.06.2015)  

Пафос - город черепах и Афродиты (фотогалерея)

В 2017 году титул культурной столицы Европы делит с датским Орхусом курортный город Пафос на Кипре. (11.01.2017)  

Сан-Себастьян: город для гурманов

Серфингистов, любителей вкусно поесть и ценителей прекрасного ждет незабываемый год на испанском побережье Атлантики. Сен-Себастьян, как и польский Вроцлав, принял эстафету культурной столицы Европы. (04.02.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пловдив - культурная столица Европы (видео)  

Пафос - культурная столица ЕС (03.01.2017)  

Пльзень - культурная столицы Европы 2015  

Провинция? Европейская культурная столица!  

Также по теме

Italien Matera Kulturhauptstadt 2019

Культурная столица Европы хочет сдержать массовый туризм 18.01.2019

Культурными столицами Европы 2019 года стали Пловдив и Матера. Древняя история и новые идеи, - вот чем итальянская Матера привлекает гостей. Но количество гостей будет ограничено.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера