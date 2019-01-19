Пловдив - культурная столица Европы 2019 года (видео)

Сан-Себастьян: город для гурманов

Традиции

В центре Старого города находится барочная площадь Конституции, где по традиции проводятся торжества и празднества. Площадь была заложена в 1723 году и тоже была разрушена во время пожара 1813 года. На фасадах отстроенных заново домов воспроизведена оригинальная нумерация балконов. С них, как из оперных лож, наблюдали за празднествами, например, за боями быков, знатные вельможи.