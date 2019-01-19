Пловдив - культурная столица Европы 2019 года (видео)

Культурной столицей Европы 2019 года стал и болгарский город Пловдив - один из древнейших городов континента. DW представляет Пловдив.
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