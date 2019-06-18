Платини допрошен по делу о фальсификации результатов выбора страны-хозяйки ЧМ-2022

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини во вторник, 18 июня, был задержан французской полицией в пригороде Парижа по подозрению в фальсификации итогов голосования о месте проведения Чемпионата Мира по футболу 2022 года.
В тот же день состоялся допрос футбольного чиновника в управлении судебной полиции в Нантерре. Об этом сообщают информагентство Reuters, а также французская газета Le Mond и французское интернет-издание Mediapart.
По делу в статусе "свободного подозреваемого" также проходит бывший глава администрации экс-президента Франции Николя Саркози, бывший министр внутренних дел Франции Клод Геант.
Коррупционные обвинения против Платини
Звезда французского футбола и бывший капитан национальной сборной Мишель Платини был избран президентом УЕФА в 2007 году. В 2015 году Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение отстранить его от футбола по подозрению в коррупции на восемь лет, однако в 2016 году этот срок был уменьшен до четырех лет.
В марте 2019 года на страницах британской газеты The Sunday Times было опубликовано журналистское расследование, согласно которому Катарская гостелекомпания Al-Jazeera в течение трех лет перечислила ФИФА почти 900 млн долларов за права на трансляцию игр и в качестве бонуса за то, что футбольная ассоциация при определении страны-хозяйки ЧМ-2022 сделала выбор в пользу Катара. Согласно этому расследованию, подозрения в коррупции падали, кроме прочего, и на Мишеля Платини.
За право проведения ЧМ-2022 с Катаром соревновались Австралия, Южная Корея, США и Япония.
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Автор: Илья Коваль