 Платини допрошен по делу о фальсификации результатов выбора страны-хозяйки ЧМ-2022 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.06.2019

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Мир

Платини допрошен по делу о фальсификации результатов выбора страны-хозяйки ЧМ-2022

Экс-президент УЕФА Мишель Платини подозревается в причастности к спорному решению провести Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Бывший глава УЕФА Мишель Платини (фото из архива)

Бывший глава УЕФА Мишель Платини (фото из архива)

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини во вторник, 18 июня, был задержан французской полицией в пригороде Парижа по подозрению в фальсификации итогов голосования о месте проведения Чемпионата Мира по футболу 2022 года.

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В тот же день состоялся допрос футбольного чиновника в управлении судебной полиции в Нантерре. Об этом сообщают информагентство Reuters, а также французская газета Le Mond и французское интернет-издание Mediapart.

По делу в статусе "свободного подозреваемого" также проходит бывший глава администрации экс-президента Франции Николя Саркози, бывший министр внутренних дел Франции Клод Геант.

Коррупционные обвинения против Платини

Звезда французского футбола и бывший капитан национальной сборной Мишель Платини был избран президентом УЕФА в 2007 году. В 2015 году Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение отстранить его от футбола по подозрению в коррупции на восемь лет, однако в 2016 году этот срок был уменьшен до четырех лет.

В марте 2019 года на страницах британской газеты The Sunday Times было опубликовано журналистское расследование, согласно которому Катарская гостелекомпания Al-Jazeera в течение трех лет перечислила ФИФА почти 900 млн долларов за права на трансляцию игр и в качестве бонуса за то, что футбольная ассоциация при определении страны-хозяйки ЧМ-2022 сделала выбор в пользу Катара. Согласно этому расследованию, подозрения в коррупции падали, кроме прочего, и на Мишеля Платини.

За право проведения  ЧМ-2022 с Катаром соревновались Австралия, Южная Корея, США и Япония.

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    Автор: Илья Коваль


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Статья DW о коррупционных обвинениях в адрес ФИФА в связи с выбором места проведения ЧМ-2022

Статья DW о коррупционных обвинениях в адрес ФИФА в связи с выбором места проведения ЧМ-2022  

Расследование журналистов газеты The Sunday Times о коррупционных обвинениях в адрес ФИФА в связи с выбором места проведения ЧМ-2022

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Статья в интернет-издании Mediapart о задержании Мишеля Платини

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