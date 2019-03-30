Пластиковые пакеты. Сделано в ГДР (фото)

Цуров • В некоторых государствах и в некоторые времена пластиковые пакеты являлись чуть ли не меньшими статусными символами, чем сейчас модные сумочки от разных дорогих мировых брендов. Вспомнить эти времена можно будет на новой выставке, которая откроется для всех желающих в эти длинные немецкие выходные - на Пятидесятницу (08.06-10.06), а затем будет доступна по особым поводам и для групповых посещений - например, для школьных классов. Расположена она в бывшем бункере времен ГДР в коммуне Цуров недалеко от Висмара.

В экспозиции представлено 120 пластиковых пакетов, выпущенных в Германской Демократической Республике. Принадлежат они 77-летнему Дитеру Луксу (Dieter Luchs), который собирает их уже много десятилетий. В общей сложности его коллекция состоит из 30 тысяч пакетов со всего мира.

Дитер Лухс

На пакетах, производившихся в ГДР, изображение находилось лишь на одной стороне - из соображений экономии, но при этом разработчики очень много внимания уделяли качеству эскизов и дизайну. По словам устроителей выставки, старый бункер - идеальное место для таких экспонатов, так как самый главный враг пластиковых пакетов - солнечный свет.

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Как отказаться от пластика в быту Найти альтернативу пластику Пластиковый мусор - бич нашего времени. Он захламил и сушу, и мировой океан. Все это заставляет людей искать альтернативы пластику. Многие компании постепенно выводят из обращения изделия из него. В планах Европейского союза - запрет пластиковых одноразовых тарелок, вилок, ножей, соломинок для напитков. Подборка DW – о том, какую лепту в решение глобальной проблемы может внести каждый из нас.

Как отказаться от пластика в быту Для тех, кому лень готовить Услуга "еда навынос" появилась в 1970-х годы в США и быстро обрела популярность во всем мире. Как это удобно: зашел после работы в закусочную быстрого питания, купил горячее блюдо в герметичной пластиковой упаковке и дома, уютно устроившись перед телевизором, насладился его вкусом и ароматом. Или заказал еду на дом. Совет DW: если вам лень готовить, лучше сходите с друзьями в кафе.

Как отказаться от пластика в быту Беда спортивной одежды Один из источников загрязнения мирового океана - стирка. Микроскопические частицы пластика, выделяемые во время нее, попадают через канализационные трубы в экосистему. Серьезный загрязнитель окружающей среды – спортивная одежда, которую, как правило, делают из полиэстера, нейлона, других искусственных тканей. Совет DW: покупайте одежду из экологичных натуральных материалов.

Как отказаться от пластика в быту Экологичная стирка Есть и альтернатива. Для стирки вещей из нежных тканей часто используется специальный мешок. Одна берлинская фирма разработала мешок, не только предохраняющий такую одежду от повреждений, но и отфильтровывающий частицы пластика из синтетических тканей. Как утверждает производитель, они остаются в мешке, и после стирки их можно утилизировать. Совет DW: присмотритесь к подобного рода изделиям!

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Как отказаться от пластика в быту Для чистки ушных раковин Срок службы ватных палочек с пластмассовым стержнем, используемых для чистки ушных раковин, значительно короче, чем у зубных щеток: они предназначены для одноразового использования. Надо ли говорить о том, что такая продукция только увеличивает объем пластикового мусора на Земле. Совет DW: замените пластиковые палочки на бумажные или бамбуковые.

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