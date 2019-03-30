 Пластиковые пакеты. Сделано в ГДР (фото) | Кадр дня | DW | 08.06.2019

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Кадр за кадром

Пластиковые пакеты. Сделано в ГДР (фото)

Пока все прогрессивное человечество борется с пластиком, в Германии пластиковые пакеты стали экспонатами необычной выставки.

Пластиковые пакеты во время подготовки новой выставки

Цуров • В некоторых государствах и в некоторые времена пластиковые пакеты являлись чуть ли не меньшими статусными символами, чем сейчас модные сумочки от разных дорогих мировых брендов. Вспомнить эти времена можно будет на новой выставке, которая откроется для всех желающих в эти длинные немецкие выходные - на Пятидесятницу (08.06-10.06), а затем будет доступна по особым поводам и для групповых посещений - например, для школьных классов. Расположена она в бывшем бункере времен ГДР в коммуне Цуров недалеко от Висмара

Бунке в Цурове

В экспозиции представлено 120 пластиковых пакетов, выпущенных в Германской Демократической Республике. Принадлежат они 77-летнему Дитеру Луксу (Dieter Luchs), который собирает их уже много десятилетий. В общей сложности его коллекция состоит из 30 тысяч пакетов со всего мира.

Дитер Лухс

Дитер Лухс

На пакетах, производившихся в ГДР, изображение находилось лишь на одной стороне - из соображений экономии, но при этом разработчики очень много внимания уделяли качеству эскизов и дизайну. По словам устроителей выставки, старый бункер - идеальное место для таких экспонатов, так как самый главный враг пластиковых пакетов - солнечный свет. 

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    Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат


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