 План по сокращению военного контингента США в ФРГ представят до 3 августа | Новости из Германии о Германии | DW | 27.07.2020

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Германия

План по сокращению военного контингента США в ФРГ представят до 3 августа

Американская и германская стороны намерены рассказать о деталях сокращения контингента США в Германии до 3 августа, сообщил спикер Минобороны ФРГ, отвечая на вопрос DW.

Американские солдаты на фоне флага США в Баварии (фото из архива)

Американские солдаты в Германии (фото из архива)

США и Германия собираются представить конкретный план по выводу с территории ФРГ 9500 дислоцированных там американских солдат и офицеров до 3 августа. В понедельник, 27 июля, эту информацию подтвердил официальный представитель министерства обороны Германии, отвечая на пресс-конференции на вопрос DW.

По словам пресс-секретаря Минобороны ФРГ Арне Коллац-Йоханнсена (Arne Collatz-Johannsen), 24 июля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) обсудила тему сокращения военного контингента США в Германии со своим американским коллегой Марком Эспером.

Останутся ли солдаты США в Европе?

Отвечая на вопрос DW о том, существует ли гарантия того, что американские военные не покинут Европу, Коллац-Йоханнсен заявил, однако: "Здесь я попрошу вас, к сожалению, набраться терпения".

22 июля Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эксклюзивном интервью DW подчеркнула, что вывод американских солдат из Германии никак не повлияет на НАТО, пока "эти солдаты остаются в Европе".

"Если они останутся в Европе, это будет дальнейшим доказательством приверженности НАТО (со стороны США. - Ред.). Если же их передислоцируют, например, в Индо-Тихоокеанский регион, это может стать признаком того, что США изменили стратегию. А это, в свою очередь, даст толчок к началу новых обсуждений в НАТО", - отметила министр.

Критика решения о сокращении численности военнослужащих США в ФРГ

В США многие политики критикуют решение президента страны Дональда Трампа вывести часть американского военного контингента из Германии. В конце июня сенатор-республиканец Митт Ромни назвал возможный вывод части американских солдат и офицеров из Германии "подарком России", который "подорвет Североатлантический альянс", а также повлечет за собой "серьезные вызовы в плане логистики". Недопустимо отказываться от обязательств перед союзниками по НАТО, добавил он.

В свою очередь, сенатор-демократ Кристофер Кунс подчеркнул, что сокращение численности американских военнослужащих в Германии, проведенное без консультаций с официальным Берлином или иными союзниками Вашингтона в Европе, не повысит безопасность США. По мнению Кунса, "поспешный и необдуманный вывод войск лишь придает уверенность противникам (Соединенных Штатов. - Ред.)".

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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