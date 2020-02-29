Планировали ли чеченцы теракт в Берлине? Следствие молчит

У редакции берлинской бульварной газеты B.Z. настолько хорошие связи с полицией, что ее репортеров иногда приглашают на полицейские спецоперации. Так было и ранним утром 14 января, когда в районе 7.00 утра полицейский спецназ с применением спецсредств вышиб дверь в квартиру Зелимхана Б. на первом этаже жилого дома в районе Хеллерсдорф на востоке Берлина. В Twitter журналиста B.Z. в тот день появилась фотография лестничной площадки с пустым дверным проемом и подписью "лучше не рисковать, а действовать пораньше".

Зелимхан Б., один из пятерых подозреваемых в рамках уголовного дела

В качестве подтверждения опасности, которая исходит от жильцов квартиры, в том же Twitter появился скриншот с аккаунта в Instagram и подписью "следы подозреваемого в социальных сетях".

Из того, что осталось не замазанным, угадывались мужчины в камуфляже и автоматическое оружие. "Ничего удивительного, что полиция привлекает спецназ к участию в обыске", - прокомментировал фотографию журналист.

Новость о якобы планируемом нападении на синагогу шокировала Германию

Новость о том, что радикальные исламисты с Кавказа якобы планировали нападение на синагогу в центре Берлина, всколыхнула Германию. Кадры полицейской спецоперации обошли все новостные телепрограммы - после нападения на синагогу в восточногерманском городе Галле в начале октября 2019 года, которое совершил правый экстремист-одиночка немецкого происхождения, к безопасности еврейских общин в стране приковано особое внимание.

Видеозапись, послужившая основанием для возбуждения уголовного дела

Однако в ходе обысков у чеченцев 14 января не было обнаружено ни взрывчатки, ни оружия - не считая одного ножа. Его 25-летний владелец был отправлен в следственный изолятор в рамках расследования другого дела. Остальные подозреваемые с тех пор находятся на свободе.

Более того, скриншот страницы в Instagram, призванный иллюстрировать воинственные взгляды главного подозреваемого, на деле принадлежит не ему лично, а страйкбольному клубу "Ахмат" в Грозном - проходящий по делу Зелимхан Б. не отрицает, что бывал в клубе до своего отъезда из Чечни в 2016 году. Однако все последующие фотографии из аккаунта клуба, по словам подозреваемого, не имеют к нему отношения. В отличие от пейнтбола, в страйкболе используются пластиковые шарики без наполнения краской.

Протоколы обысков: гаджеты, СИМ-карты, компьютеры

Протоколы обысков у всех пяти подозреваемых есть в распоряжении русской редакции DW. Из них следует, что у фигурантов уголовного дела обнаружено и изъято большое количество гаджетов, компьютеров и электронных носителей информации, однако в списках конфискованного нет ни слова ни об огнестрельном оружии, ни о взрывчатке.

Адвокаты подозреваемых отказываются от любых комментариев о ходе расследования, которое ведет прокуратура Берлина. Ее пресс-служба в ответ на запрос DW сообщает, что один (из пяти) фигурантов дела задержан по другому делу и находится в следственном изоляторе.

Однако следственные действия продолжаются и, в частности, изучение изъятых носителей информации - в ходе обысков по пяти адресам ранним утром 14 января были изъяты смартфоны, компьютеры, жесткие диски и сим-карты.

Прокуратура отказывается от комментариев

Что касается личностей подозреваемых, то кроме Зелимхана Б., о котором DW рассказывала сразу после обысков 14 января, в деле фигурируют еще четверо уроженцев Чечни. Двое из них - братья Б., 25-летний Даурбек (у него в ходе обысков 14 января был изъят нож, Даурбек находится в следственном изоляторе) и 24-летний Майрбек, который летом 2012 года был похищен в Грозном, о чем есть соответствующее сообщение на сайте правозащитного центра "Мемориал".

В ходе обыска у Майрбека был изъят айфон, а также "фотографии сгоревших домов с подписями на русском", как следует из протокола обыска. У третьего подозреваемого были изъяты пять ноутбуков, золотой айфон, карточка Western Union и тюбик оружейного масла.

Наконец, последний подозреваемый - 25-летний уроженец Ачхой-Мартана Имран Г. - числится в списке Росфинмониторинга как лицо, "в отношении которого есть сведения о причастности к терроризму".

Именно с его машины с неберлинскими номерными знаками все и началось в сентябре 2019 года, когда полицейские, дежурившие у синагоги в центре Берлина, обратили внимание на бородатого мужчину, снимавшего на айфон синагогу из проезжавшего автомобиля.

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