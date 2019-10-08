 Плавучий космодром ″Морской старт″ перебазируют из США в РФ | Новости из Германии о России | DW | 08.10.2019

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Россия

Плавучий космодром "Морской старт" перебазируют из США в РФ

С пусковой платформы уже демонтировано все американское и украинское оборудование, для транспортировки еще необходимо разрешение Госдепартамента США.

Владивосток

Новое место базирование космодрома - под Владивостоком

Плавучий космодром "Морской старт" перебазируют из США в Россию. Пусковая платформа "Одиссей" уже подготовлена к транспортировке из Калифорнии на российский Дальний Восток, сообщило во вторник, 8 октября, РИА "Новости", сославшись на источники в ракетно-космической промышленности и в правительстве.

Согласно этим данным, с пусковой платформы демонтировали все американское и украинское оборудование. Для начала процесса перебазирования еще требуется разрешение Госдепартамента США.

Новое место базирования - под Владивостоком

Плавучий космодром планируется использовать для запуска ракеты "Союз-5 light", что невозможно, пока он находится в Соединенных Штатах. Местом нового базирования может стать порт в Большом Камне близ Владивостока.

Плавучий космодром "Морской старт", являющийся проектом международного консорциума Sea Launch Company (SLC), законсервирован после 36-го пуска в 2014 году в ходе украинского конфликта. В 2016 году его приобрела российская группа S7.

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