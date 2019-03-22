Питьевая вода в Германии: что и в каких объемах пьют немцы

Посетители немецких кафе, баров и ресторанов, заказывая воду, неизбежно оказываются перед выбором - пить газированную (нем. Sprudelwasser, Wasser mit Kohlensäure) или без газа (нем. stilles Wasser, Wasser ohne Kohlensäure)? Можно, кончено, попросить стакан (бесплатно) из-под крана (нем. ein Glas Leitungswasser) - вопрос, как говорится, денег не стóит, или по-немецки: Fragen kostet nichts, но в Германии это делают редко. В законах и предписаниях про воду из-под крана (пока) ничего не сказано, то есть заведения не обязаны выполнять такие пожелания, но поинтересоваться всегда можно - к тому же качество водопроводной воды в Германии контролируется самым строгим образом, о чем мы уже подробно рассказывали. При этом следует помнить, что даже за воду из-под крана вам могут выставить счет - надо же расходы на персонал и аренду покрывать, но предупредить об этом обязаны сразу. Другое дело, например, в Австрии, где к чашечке кофе всегда подают маленький стаканчик воды, но другие страны - другие обычаи, как гласит немецкая поговорка - Andere Länder, andere Sitten.

Вода - бесплатно?

Правда, вряд ли в Германии водопроводную воду где-то включат в счет, если вы заказали какое-то блюдо из меню. В случае отказа или взимания платы вы имеете полное право решать, приходить ли сюда еще раз, рекомендовать ли это заведение друзьям и так далее, что в эпоху разных рейтинговых порталов и мобильных приложений может в итоге нанести больший вред заведению, чем экономия на бесплатном стакане. Впрочем, сами жители Германии к высоким ценам на минеральную воду и напитки в ресторанах и кафе более-менее привыкли, так как отчасти это компенсируется в среднем относительно низкими ценами на блюда по сравнению со многими другими европейскими странами.

Дегустация минеральной воды в баварском Грефельфинге

Кстати, о Европе. Европейская комиссия в Брюсселе как раз сейчас работает над новой директивой о питьевой воде. Чтобы уменьшить количество пластиковых бутылок, в проект предлагают включить пункт об обязательном и бесплатном предоставлении водопроводной воды всем клиентам в предприятиях общественного питания. Однако в Германии представители отрасли эту идею отвергают. Скорее всего, она будет иметь в Евросоюзе рекомендательный характер, но окончательно вопрос еще не решен. Начало обсуждения соответствующей директивы в ЕС намечено на осень 2019 года.

Минерально-водное разнообразие по-немецки

Если в ресторанах и кафе список минеральных вод обычно ограничивается двумя-тремя наименованиями, то в магазинах в Германии дела обстоят куда более сложно. Ассортимент может состоять из десятков самых разных наименований - немецких и зарубежных. Впрочем, многие семьи, выбрав один раз свою любимую минералку, покупают эту воду годами или десятилетиями, часто - какого-нибудь местного сорта, разливаемого в регионе или где-то по соседству.

Минеральные природные питьевые воды (нем. Natürliches Mineralwasser) добываются из водоносных горизонтов, защищенных от антропогенного воздействия. В списке сертифицированных таких вод немецкого производства значится почти 830 наименований. Для сравнения: марок пива в Германии варят около шести тысяч.

За контроль и выдачу разрешений на розлив минералки отвечает Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания (BVL). В списке на сайте этого ведомства указываются торговая марка, название источника, место розлива и федеральная земля. Многие такие натуральные минеральные воды предлагаются в трех вариантах - без газа, среднегазированные и газированные. Минеральный состав и концентрация разных элементов регулярно проверяются и указываются на этикетках. Все они пригодны не только для утоления жажды, но и для приготовления пищи. При таком разнообразии уже не должен удивлять факт существования в Германии и других странах специальной профессии - водного сомелье.

Сколько пьют немцы?

В 2018 году на каждого жителя Германии пришлось по 150 литров минеральной воды. Показатель - рекордный. В 1970 году он составлял всего 12,5 литра, в 1990 - 82,7 литра, в 2000 - 100,3 литра, в 2010 - 130,9 литра. Огромные рекламные бюджеты разных производителей, как видно, себя оправдывают - особенно, если учесть, что в Германии нет необходимости пить воду из бутылок. Отметим, что этот показатель учитывает потребление минеральных вод всех типов - не только столовых, но и лечебных (нем. Heilwasser).

Цех по розливу минеральной воды Waldquell в Тюрингии

Первые письменные рекомендации о применении лечебных вод в Германии датированы 1584 годом. Широкую известность водные курорты на здешних целебных источниках получили в XVIII-XIX веках. Тогда их гостями были императоры, короли, князья и другие знатные особы, а также поэты, писатели и художники - не только из немецких государств, но и других стран Европы, не говоря уже просто о богатых и состоятельных людях, которые могли позволить себе такого рода отдых и лечение. Например, на немецком курорте Бад-Эмс установлен памятник российскому царю Александру II. Среди гостей других таких курортов были Гёте, Шиллер, Достоевский, Тургенев и многие другие известные личности.

Из истории одного курорта

Большинство посетителей гессенского водного курорта Бад-Наухайм перед началом Первой мировой войны составляли гости из России. В основном они принимали специальные ванны, облегчавшие симптомы сердечных недугов, а также пили воды из нескольких местных источников - строго в соответствии с предписаниями курортных врачей. Среди знаменитых российских гостей были художник Исаак Левитан и поэт Александр Блок, сопровождавший свою мать. Среди немецких - Отто фон Бисмарк (Otto von Bismarck), который лечился здесь еще до назначения на должность германского канцлера. Если бы он не поправился, дальнейшая карьера этого немецкого политика могла бы пойти иначе или вообще завершиться. Во всяком случае, так шутят во время экскурсий.

Бад-Наухайм. Почтовая открытка 1910 года

В 1910 году несколько недель на этом курорте находилась на лечении российская императрица Александра Федоровна, вместе с которой сюда приехала вся семья - царь Николай Второй, дочери и престолонаследник. Жили они все по соседству в замке немецких родственников Александры Федоровны во Фридберге. В православном храме Бад-Наухайма до сих пор находится подарок царской четы - церковный светильник, изготовленный в России.

Истина - в вине, здоровье - в бутылках

Современная медицина давно изобрела другие способы избавление от многих недугов, из-за которых раньше пациенты ехали на минеральные курорты - пить воду мелкими глоточками, принимать ванны, делать полоскания и ингаляции, но и сейчас это лечение остается востребованным, хотя число гостей нельзя и близко сравнить с показателями прошлых веков.

Если раньше пить немецкую целебную минералку в Германию ехали со всей Европы и даже из-за океана, то теперь такие лечебные воды разливают в бутылки. Правда, подходят для этого в силу особенностей химического состава и доступных объемов далеко не все целебные источники. В этом списке в Германии - 35 наименований, например, Kur Selters, Adelholzener Primus Heilquelle и Staatlich Fachinger. Список немецких курортов, на которых можно пройти курс лечения минеральными и термальными водами, кончено же, намного больше. Их насчитывается около 75 плюс еще около двух десятков курортов, на которых можно принимать ванны с водой из соляных источников. Число водолечебных курортов, работающих по методу Кнайпа, еще больше, но для них не нужна минеральная вода. Этот метод включает холодные ванны, обертывания, обливания и так далее.

Спектр применения лечебных минеральных вод очень широк - от помощи в терапии разных болезней и симптомов до профилактики заболеваний и улучшения общего состояния организма. Почти все лечебные воды, разливаемые в бутылки, можно пить каждый день для профилактики, однако при наличии каких-либо противопоказаний необходимо сначала проконсультироваться с врачом. Список противопоказаний и другая важная информация указываются на этикетках.

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Летние напитки: что поможет утолить жажду Состоящий из воды Человек на 70% состоит из воды и ежедневно теряет около 2,5 литров жидкости. Сам организм воду не производит, поэтому важно в достаточных количествах и регулярно пить. Но не все это делают. Пожилые люди, например, пьют мало. Обезвоживание наступает быстро - стоит только лишить организм воды всего на три дня, чтобы нанести ему серьезный вред, после еще двух-трех таких дней наступает смерть.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Пейте на здоровье Лучшее средство от головной боли - не таблетки, а вода, если принимать это чудодейственное "лекарство" в чистом виде и в качестве профилактического средства. Известный медицинский факт - уже легкое обезвоживание провоцирует усталость, снижает концентрацию внимания и вызывает головную боль. К чему приводит тяжелая дегидратация, мы уже говорили.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Доверяй, но проверяй Немецкие медики рекомендуют пить 1,5 литра жидкости в день. Чуть меньше здоровому человеку не повредит. Но меньше литра - это уже слишком мало. Лучше всего полагаться на чувство жажды, а если оно хронически отсутствует или его отключает стресс, то надо поставить на видном месте или носить с собой бутылку с водой и за день ее выпивать. В жаркие дни норма должна составлять 2 литра.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Осторожно с нагрузками Больше воды надо пить не только в жару, но и в сильный мороз. Также много пить рекомендуется при заболеваниях, сопровождающихся повышенной температурой, поносом и рвотой. Высокие физические нагрузки при спорте также резко увеличивают потребность в жидкости.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Смерть от воды Осторожность должны проявлять марафонцы и прочие атлеты, от которых требуется выносливость. Если пить много и сразу, то поступающая в организм в больших количествах жидкость снижает уровень натрия в крови - гипонатриемия нарушает кровообращение и, в худшем случае, приводит к летальному исходу.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Вне конкуренции Лучший утолитель жажды - обычная вода. В Германии ее можно пить без опасений даже из-под крана. Если кому-то вода представляется слишком пресным и скучным напитком, то в графин с водой можно добавить ломтик лимона или пару листиков свежей мяты.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Пиво в жару Пиво? Известно же, что алкоголь способствует ускоренному обезвоживанию организма, а при высоких температурах воздуха негативно сказывается на кровообращении. Тем не менее, даже марафонцам на финише предлагают освежающее безалкогольное пшеничное пиво - в нем содержатся минералы и углеводы, которые организм теряет при высоких нагрузках.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Холодный чай Удивительной способностью утолять жажду обладает холодный чай. Он может быть черным, зеленым, иметь разные вкусовые добавки. Его можно приготовить из свежезаваренного чая в домашних условиях или купить в готовом виде в упаковке. Холодный чай предпочтительнее сладких газированных напитков, так как содержит, как правило, меньше сахара.

Летние напитки: что поможет утолить жажду А также горячий Горячий чай? Именно так и спасаются от жары жители Средней Азии, где по традиции в летний зной пьют зеленый чай. Жидкость высокой температуры стимулирует активное потоотделение - именно за счет него и охлаждается организм.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Имбирь круглый год Корневища этого растения используются в качестве пряности и лекарства. Зимой имбирь укрепляет иммунитет, летом стабилизирует кровообращение. Настойка имбиря с газированной водой - полезная и вкусная альтернатива лимонаду. Добавить для вкуса можно также зеленый чай и сироп агавы.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Арбуз со льдом Не требует никаких добавок арбуз. Это чудотворное средство от жажды состоит почти полностью из воды и содержит в больших количествах витамины А и С. Неудивительно, что арбуз пользуется такой популярностью в летний зной. Он великолепен не только в виде сочных ломтей, но и как коктейль - в миксере надо всего лишь смешать мякоть арбуза и кубики льда. Можно добавить имбирь и мяту.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Лимонад из сока Хорошо идут в жару и разнообразные соки, разбавленные газированной водой. В Германии в летний зной один из самых популярных напитков - Apfelschorle - яблочный сок с добавлением минералки. Очень вкусный "шорле" получается из смородинового сока.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Коктейли с огорода Прекрасной альтернативой сладким сокам являются овощные напитки. Смешивать в миксере или пропускать через соковыжималку можно все что угодно, от моркови, огурцов и свеклы до листьев салата. Прекрасно утоляет жажду томатный сок, из которого легко приготовить безалкогольный вариант знаменитого "кровавого" коктейля, добавив вустерский соус, табаско, черный перец и соль.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Из молока Молочные напитки из кислого молока тоже утоляют жажду: индийский ласси, турецкий айран, монгольский кумыс. Повышенным спросом летом пользуются и обычные молочные коктейли с разнообразными вкусовыми добавками - от фруктов до попкорна. Но наслаждаться ими следует осторожно ввиду высокой калорийности: при проблемах с весом лучше пить молочный коктейль не во время, а вместо приема твердой пищи.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Береги фигуру с детства Исследования показывают, что дети, которые пьют больше воды, впоследствии, уже взрослыми людьми, проявляют меньше расположенности к набиранию излишнего веса, чем дети, которые предпочитают лимонады и соки. В последних, как известно, содержится много сахара. Автор: Элла Володина



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