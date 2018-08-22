Письмо Фридриха Шиллера поможет фонду Аумы Обамы (фото)

Как сообщает агентство dpa, около 50 лет назад письмо, судя по всему, было куплено неизвестным коллекционером и с тех пор хранилось в сейфе. Недавно оно было найдено при разборе наследства. Супруга коллекционера решила продать этот исторический документ, а вырученные деньги пожертвовать на благотворительность - в частности, фонду "Сильные голоса" (Sauti Kuu), созданному в Кении сводной сестрой бывшего президента США Барака Обамы - Аумой Обамой. Аукцион состоится в конце ноября. Стартовая цена - 15 тысяч евро, но эксперты рассчитывают, что оно может принести до 25 тысяч евро. В этом своем письме другу Фридрих Шиллер описывает свою бывшую школу и культурную жизнь в Штутгарте, где сейчас и состоится аукцион. Отметим также, что Аума Обама училась в Германии, защитила докторскую диссертацию в Байройтском университете и свободно говорит по-немецки.

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Веймар - город Гёте и Шиллера



Достопримечательности Веймара Нашу прогулку по Веймару начнем на Рыночной площади около этого дома с бело-зеленым фасадом - памятника ренессансного стиля. Некоторое время в здании заседал городской совет, позже стали проводить балы и давать концерты. Здесь бывали Ференц Лист, Гофман фон Фаллерслебен и многие другие известные жители и гости Веймара.

Достопримечательности Веймара Этот дворец был резиденцией герцогов Саксен-Веймара. Великий герцог Карл Август Саксен-Веймар-Эйзенахский (1757-1828) привлек в город многих поэтов, художников, музыкантов и мыслителей. Известной покровительницей науки и искусств также была его мать - герцогиня Анна Амалия. Сейчас во дворце находится экспозиция, посвященная веймарским памятникам Всемирного наследия.

Достопримечательности Веймара В 1775 году по приглашению великого герцога в Веймаре поселился молодой поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте, получивший здесь должность государственного советника. Сначала ему был предоставлен этот садовый домик в парке на берегу реки Ильм, а затем большой дом в городе, в котором он прожил почти полвека.

Достопримечательности Веймара Фридрих Шиллер впервые побывал в Веймаре в 1787 году, но окончательно поселился здесь в 1799 году при содействии Гёте. Здесь он провел последние годы своей жизни. Несколько лет Гёте и Шиллер вместе руководили Веймарским театром, в котором проходили премьеры всех поздних драм Шиллера - за исключением "Орлеанской девы". Этот период вошел в историю литературы как Веймарский классицизм.

Достопримечательности Веймара Перед нами - одна из первых немецких княжеских библиотек, открытых для доступа общественности. Долгое время Библиотекой герцогини Анны Амалии, под которую был отдан один из веймарских дворцов, руководил Гёте. Она считается одной из самых известных в Германии и вместе с другими памятниками эпохи Веймарского классицизма имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Достопримечательности Веймара В этом здании располагается Немецкий национальный театр, а перед ним установлен памятник Гёте и Шиллеру. В 1919 году здесь проходили заседания парламента первого немецкого демократического государства - Веймарской республики. Конституционное собрание было перенесено сюда из Берлина, так как в столице бывшей империи тогда сложилась напряженная и нестабильная обстановка.

Достопримечательности Веймара В этом же году в Веймаре под руководством Вальтера Гропиуса была создана Высшая школа строительства и художественного конструирования - Баухауз, оказавшая революционное влияние на архитектуру и дизайн XX века. В число преподавателей Баухауза входили также Василий Кандинский, Пауль Клее, Лионель Фейнингер и многие другие знаменитые художники и архитекторы. Позже Баухауз переехал в Дессау.

Достопримечательности Веймара Веймарская республика существовала до 1933 года, когда власть в стране захватили национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером. Около Веймара находится одно из трагических мест, напоминающих о чудовищных преступлениях времен "третьего рейха". В 1937 году около этого города был создан один из нацистских концлагерей - Бухенвальд, в котором погибло 56 тысяч человек. Автор: Максим Нелюбин



10 цитат Фридриха Шиллера