Письмецо на лодке. В Шпревальде снова развозят почту по каналам (фото)

Люббенау • В "Зеленой" или "Немецкой Венеции", как часто называют бранденбургский регион Шпревальд, на этой неделе в середине апреля начался очередной сезон доставки писем, посылок и других отправлений на лодке по здешним каналам.

Развозить почту таким способом здесь начали более 120 лет назад. До этого жители забирали свою корреспонденцию сами раз в неделю - по воскресеньям, когда посещали церковь. После начала индустриализации количество отправлений сильно увеличилось, поэтому и было принято решение все же развозить почту - по каналам, которые здесь во многом заменяют дороги. В холодное время года делают это, так сказать, традиционно - наземным путем.

Шпревальдская почта - 2021. Фотографии

Почта на лодке доставит любые послания

На участке, за который уже много лет отвечает один из шпревальдских почтальонов - Андреа Бунар (Andrea Bunar), вдоль каналов расположено более 60 домов. Каждую неделю здешние жители получают около 600 писем и 70 пакетов.

Протяженность ежедневного маршрута составляет около восьми километров. За сезон Андреа Бунар проплывает по каналам около 1100 километров. Среди самых необычных вещей, которые она доставляла адресатам по воде в последние годы, были, например, голливудские качели, сборная теплица из алюминия, холодильник и даже живая изгородь.

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