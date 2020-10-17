 Письмецо на лодке. В Шпревальде снова развозят почту по каналам (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.04.2021

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По Германии

Письмецо на лодке. В Шпревальде снова развозят почту по каналам (фото)

Начало и окончание сезона доставки почты по каналам в Шпревальде - "Немецкой Венеции" - никогда не обходится без освещения в прессе.

Почтальон Андреа Бунар в Шпревальде

Люббенау • В "Зеленой" или "Немецкой Венеции", как часто называют бранденбургский регион Шпревальд, на этой неделе в середине апреля начался очередной сезон доставки писем, посылок и других отправлений на лодке по здешним каналам.

Развозить почту таким способом здесь начали более 120 лет назад. До этого жители забирали свою корреспонденцию сами раз в неделю - по воскресеньям, когда посещали церковь. После начала индустриализации количество отправлений сильно увеличилось, поэтому и было принято решение все же развозить почту - по каналам, которые здесь во многом заменяют дороги. В холодное время года делают это, так сказать, традиционно - наземным путем.

Шпревальдская почта - 2021. Фотографии

Почтальон Андреа Бунар в Шпревальде
Почтальон Андреа Бунар в Шпревальде
Почтальон Андреа Бунар в Шпревальде

Почта на лодке доставит любые послания

На участке, за который уже много лет отвечает один из шпревальдских почтальонов - Андреа Бунар (Andrea Bunar), вдоль каналов расположено более 60 домов. Каждую неделю здешние жители получают около 600 писем и 70 пакетов.

Протяженность ежедневного маршрута составляет около восьми километров. За сезон Андреа Бунар проплывает по каналам около 1100 километров. Среди самых необычных вещей, которые она доставляла адресатам по воде в последние годы, были, например, голливудские качели, сборная теплица из алюминия, холодильник и даже живая изгородь. 

Смотрите также: 

  • Почтальон на лодке в Шпревальде

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Лес на реке Шпрее (или Шпре) - Шпревальд (Spreewald) - часто называют "Немецкой" или "Зеленой Венецией". Регион очень интересный и богатый традициями. Наше путешествие по нему в разные времена года начнем весной - с открытия сезона доставки почты по здешним каналам. Продолжается он до глубокой осени.

  • Участницы традиционной встречи лужицких сербов в Шпревальде

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Многие культурные традиции Шпревальда связаны с лужицкими сербам, они же - венды или лужичане. История этого западнославянского народа, земли которого когда-то простирались между реками Заале (или Зале) и Одер, насчитывает более 1400 лет. Лужичане сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян. Живут они в Восточной Германии, а также в соседних регионах Польши.

  • Пасхальное яйцо из Шпревальда

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Например, о пасхальных традициях лужицких сербов (разных техниках покраски пасхальных яиц, праздничных конных шествиях и так далее) мы уже рассказывали очень подробно. Хотите почитать, смотрите ссылку внизу страницы. Здесь же продолжим любоваться видами "Немецкой Венеции" и делиться разными фактами.

  • Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Ландшафты региона сформировались в последнюю ледниковую эпоху. В ходе таяния льдов в этом месте, между нынешними Котбусом и Берлином, образовались многочисленные ручьи (около 350), через которые здесь примерно на 75-километровом участке протекают воды реки Шпрее. Между ручьями возникли песчаные возвышения, на которых в XVII веке появились первые поселения.

  • Deutschland Herbststimmung Sonnenaufgang im Spreewald (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Люди стали селиться в этих местах, конечно же, намного раньше - где-то между II и V веком. Сначала это были германские племена, но они позже ушли. Затем во время Великого переселения народов в VI веке здесь обосновались западные славяне.

  • Team Reise Spreewald (DW/André Götzmann)

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Эта реконструированная в 1990-е годы копия крепости лужицких славян находится близ города Фечау. Такие укрепления сооружались в этих местах в IX-X веках. В них в случае опасности прятались жители соседних мест.

  • Деревня Леде в Шпревальде

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Осваивая регион, люди проложили здесь каналы, заменявшие дороги. Общая протяженность ручьев и каналов превышает 1500 километров. Примерно 270 километров пригодно для передвижения на лодках. На фотографии - народный праздник в деревне Леде, где расположен Музей Шпревальда.

  • Туристы на лодках в Леде, Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Вода в эти ручьи, как мы уже упоминали, попадает из реки Шпрее (нем. Spree, иногда название пишут по-русски с одной буквой "е" на конце - Шпре), которая затем протекает через Берлин и впадает в Хафель - один из притоков Эльбы. Кстати, для ручьев здесь используют региональное обозначение Fließ - вместо основного немецкого слова Bach.

  • Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Случаются ли здесь наводнения? Уровень воды в этом месте течения Шпрее регулируется двумя плотинами. Иногда после обильных осадков количество спускаемой воды приходится увеличивать, что может приводить к ограничению передвижения на лодках, а также подтоплению некоторых дорожек, но в общем и целом Шпревальд не случайно сравнивают с гигантской губкой, способной впитать очень много влаги.

  • Раддушская лесная мельница в Шпревальде

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Как видно, передвигаться по Шпревальду можно не только на туристических лодках, но и самостоятельно - на байдарках и каноэ. Эта фахверковая Раддушская лесная мельница была построена на южной окраине Шпревальда в 1777 году.

  • Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Леса в Шпревальде сохранилось много, но в результате многовековой хозяйственной деятельности человека неотъемлемой частью этих ландшафтов стали поля, луга, пастбища и многочисленные фермерские подворья.

  • Музейная деревня Леде, Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Свою сельскохозяйственную продукцию, а также технику и даже небольшие трактора здешние жители до сих пор перевозят на лодках. Запомните эту фотографию, сделанную во время народного фестиваля в Музейной деревне Леде. Это не последнее сено в нашей подборке.

  • Урожай тыкв в Шпревальде

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Такие, например, фотографии с тыквами почти каждый сезон появляются в прессе, знаменуя приближение осени. Однако наибольшей известностью по всей Германии и за пределами пользуются…

  • Урожай огурцов в Шпревальде

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    ... шпревальдские огурчики - маринованные и соленые. Региональное название этого хрустящего деликатеса защищено, так что если на банке написано "Spreewälder Gurken", то это они и есть. Известен этот деликатес уже как минимум полтора века. Они, например, упоминаются в книге Теодора Фонтане о путешествии по Бранденбургу.

  • Заготовка квашеной капусты в Люббенау, Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Почвы здесь плодородные, так что одними тыквами и огурцами дело не ограничивается. Эта фотография, как нетрудно догадаться, сделана в Шпревальде осенью во время производства квашеной капусты. Нашинкованную капусту утрамбовывают в больших чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина. Также здесь выращивают лен и производят льняное масло.

  • Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Понятно, что рыбы в Шпревальде тоже достаточно. Здесь водится щука, линь, налим, угрь, окунь и многие другие пресноводные виды. Эта фотография сделана во время встречи клуба Шпревальдских рыбаков, созданного лужичанами для сохранения исторических традиций.

  • Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Природа Шпревальда очень разнообразна. Здесь встречается в общей сложности около 18 тыс. видов растений и животных. В 1991 году этот регион получил статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Всего их в Германии - 16.

  • Зимний Шпревальд

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Весной, летом и осенью полюбовались… Что зимой? Как видно, туристов по каналам зимой тоже катают. Есть даже лодки с… каминами. Замерзает ли здесь вода?

  • Шпревальд зимой

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    Эта фотография катающихся по замерзшему каналу в Шпревальде сделана в 1930-х, но похожую картину здесь можно было наблюдать в феврале 2018 года. Мода и экипировка, правда, немного изменились.

  • Шпревальдский кот

    Шпревальд - лес на реке Шпрее

    P.S. До начала пандемии коронавирусной инфекции ежегодно в гостиницах и частных пансионах Шпревальда останавливалось более 700 тыс. человек. Здесь также бывает много туристов, приезжающих на один день - без ночевки. Этим летом большинство немцев провели отпуска в Германии, и в Шпревальде после локдауна было много гостей, но в целом сезон в местных СМИ здесь называют тяжелым.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Откуда берется немецкий хрен

Шпревальдские фермеры приступили к сбору нынешнего урожая хрена - регионального продукта, географическое происхождение которого защищено специальным сертификатом ЕС.  

Мельник из Шпревальда в седьмом поколении

Этой очень старой водяной мельницей в Шпревальде уже 200 лет владеет одна и та же семья. Сейчас здесь выпускают около 20 сортов растительного масла.  

Лен да лен кругом

В восточногерманском регионе Шпревальд производят не только хрустящие соленые огурчики и аппетитную квашеную капусту, но и очень полезное льняное масло.  

Лесная мельница в "Зеленой Венеции"

Эта фахверковая водяная мельница была построена на южной окраине бранденбургского региона Шпревальд в 1777 году. Так она выглядит нынешней весной.  

Ноябрь - время квасить, или Откуда берется немецкая капуста

Детей в Германии не ищут в капусте, их приносят аисты. Зачем тогда немцам капуста? Чтобы квасить!  

Собака - (не) друг почтальона

Эта фотография была сделана в городе Грайфсвальде во время семинара для немецких почтальонов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Шпревальд - по лесу на лодке  

Робот-почтальон  

История открытки  

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Эта фахверковая водяная мельница была построена на южной окраине бранденбургского региона Шпревальд в 1777 году. Так она выглядит нынешней весной.

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