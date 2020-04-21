 ″Письма надежды″ для одиноких стариков - добрая акция из Гамбурга | Германия | DW | 21.04.2020

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Германия

"Письма надежды" для одиноких стариков - добрая акция из Гамбурга

Немецкие дома престарелых на время пандемии закрыты для посещений. Благотворительный фонд в Гамбурге стал инициатором акции поддержки пожилых немцев.

Фонд получил более трех тысяч таких писем

Фонд получил более трех тысяч таких писем

Пожилые люди относятся к группе риска и должны быть особенно защищены от опасной коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что для пожилых и часто одиноких людей очень важны социальные контакты, домам престарелых в Германии пришлось закрыть двери для посещений. 

Диаконический благотворительный фонд MitMenschlichkeit в Гамбурге решил помочь обитателям местных домов престарелых, объявив акцию "Письмо надежды" (Hoffnungsbrief). Руководство фонда обратилось к жителям города с просьбой написать письма незнакомым пожилым людей, чтобы поддержать их в дни социальной изоляции. Шквал писем удивил не только инициаторов акции, но и сотрудников домов престарелых, которые раздавали и до сих пор раздают эти письма адресатам или читают им их вслух. 

Как возникла идея поддержать стариков

Идея возникла спонтанно - во время рабочего совещания фонда MitMenschlichkeit. Фонд осуществляет свои проекты при помощи добровольных помощников, поэтому в начале пандемии он обратился к жителям Гамбурга с просьбой отозваться для оказания посильной поддержки нуждающимся людям: покупать для них продукты в супермаркетах, выгуливать домашних животных или выполнять другие поручения. 

"На наше обращение откликнулось более двух тысяч добровольцев. Всех озадачить было не так просто. И тогда пришла идея: большинство жителей Гамбурга сидят во время пандемии дома, можно призвать откликнувшихся помощников и в целом жителей города написать письма жителям домов престарелых", - рассказывает в интервью DW одна из инициаторов акции Ютта Фугман-Гутцайт (Jutta Fugmann-Gutzeit).

Ютта Фугман-Гутцайт

Ютта Фугман-Гутцайт

Сотрудники фонда опубликовали свой призыв в местной прессе и были удивлены, как много людей откликнулось на него. В адрес фонда ежедневно стали поступать сотни писем от жителей Гамбурга с просьбой передать их в дома престарелых. "Нам пришлось организовать курьера, который развозит рассортированные нами письма по городу", - подчеркивает Ютта Фугман-Гутцайт.  

По ее словам, на сегодняшний день фонд получил более трех тысяч писем, адресованных людям в домах престарелых. Мало того, инициатива в Гамбурге была подхвачена и другими федеральными землями Германии. В фонд MitMenschlichkeit обращались за советом и поддержкой инициаторы подобных акций в Берлине, Геттингене, Кельне и других городах страны. "Мы рады, что наша инициатива получила широкий резонанс и поддержку по всей Германии", - не скрывает радости Ютта Фугман-Гутцайт.

Как адресаты реагируют на письма?

Пожилые люди очень радуются письмам, написанным от руки, ведь именно такие они всегда писали сами, к ним они привыкли.

"Мы передаем адресатам письма нераспечатанными, однако, судя по рассказам сотрудников домов престарелых, послания вызывают у людей слезы умиления", - делится информацией с DW Ютта Фугман-Гутцайт. По ее словам, многие письма написаны от имени целых семей. В них часто вложены рисунки детей, а к празднику было много пасхальных мотивов - раскрашенных яиц и зайцев, сувениров, сделанных своими руками. 

"Рисунки и поделки детей особенно радовали больных деменцией, они просили повесить их на стенку или на окна", - подчеркивает собеседница DW.

Письма надежды

"Письма надежды"

"Письма надежды" могут стать традицией

По словам Ютты Фугман-Гутцайт, в домах престарелых живет много одиноких людей, которые потеряли связь с родственниками или у которых их просто нет. С "писем надежды" могут начаться дружеские отношения между совершенно чужими людьми. Люди, потерявшие по разным причинам своих родителей или бабушек с дедушками, могут найти им замену, если начнут опекать людей в домах престарелых. "Только в Гамбурге одиноких пожилых людей - более 15 тысяч! Польза от шефства над ними может быть обоюдной", - уверена Ютта Фугман-Гутцайт. 

Эта акция пришлась по душе и сотрудникам домов престарелых, они проводили за чтением вслух вечера в кругу своих подопечных и радовались, как эти люди буквально на глазах расцветали - у них загорались глаза, на лицах появлялись улыбки. Те, кто сами еще могут писать, сразу отвечали на послания, другие - диктовали ответы сотрудникам. Инициатор акции "Письмо надежды" Ютта Фугман-Гутцайт уверена, что это доброе начинание стоило бы продолжить и после пандемии.

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