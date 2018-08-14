Писатель Эдуард Успенский скончался на 81-м году жизни

Знаменитый писатель Эдуард Успенский скончался во вторник, 14 августа, в Москве на 81-м году жизни.

Российский и советский прозаик, поэт и драматург, автор многочисленных произведений для детей умер у себя дома в деревне Пучково в Троицком административном округе Москвы. Ранее у него было диагностировано злокачественное новообразование. В последние недели он не вставал с постели.

Конфликт с "Союзмультфильмом" урегулирован

В начале августа Эдуард Успенский предоставил киностудии "Союзмультфильм", с которой длительное время конфликтовал, исключительные права на использование оригинальных сценариев "Простоквашино", а также лицензию на товарные знаки с именами героев этих мультфильмов.

В июне 2017 года студия объявила о планах выпустить 30 новых серий о героях "Простоквашино". Премьера состоялась 3 апреля.

Успенский - автор детских книг, пользовавшихся огромной популярностью у многих поколений детей: "Крокодил Гена и его друзья", "Дядя Федор, пес и кот" и многих других, которые были переведены более чем на 25 языков мира. Читателям он полюбился благодаря придуманным им персонажам - Чебурашке, коту Матроскину, почтальону Печкину.

По его сценариям сняты около 60 мультипликационных фильмов, включая "Трое из Простоквашино" и "Следствие ведут Колобки". Писатель являлся одним из создателей передач "Спокойной ночи, малыши! ", "АБВГДейка", "Радионяня", а также программы об авторской песне "В нашу гавань заходили корабли".

Писатель отмечен литературной премией имени Корнея Чуковского в номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе" и премией имени Льва Копелева "За свободу и права человека".