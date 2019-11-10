Писатели опубликовали письмо в поддержку филолога Гусейнова

Более 400 человек поддержали письмо литераторов из объединения "ПЭН-Москва" и ассоциации "Свободное слово" в защиту филолога Гасана Гусейнова, критикуемого за высказывание о "клоачном русском языке".
Объединение "ПЭН-Москва" и ассоциация "Свободное слово" в воскресенье, 10 ноября, опубликовали отрытое письмо в поддержку филолога Гасана Гусейнова, подвергшегося резкой критике из-за его высказывания о "клоачном русском языке". Письмо подписали 70 журналистов, писателей, поэтов и переводчиков, в том числе Людмила Улицкая и Виктор Шендерович. Кроме них, к обращению присоединились более 400 литераторов, педагогов, историков и людей других профессий, в том числе бывшие студенты Гусейнова и сотрудники ВШЭ.
Как указали авторы письма в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, они не подготовили данное обращение сразу, "наивно полагая, что начавшееся 29 октября в социальных сетях и провластных СМИ шельмование известного филолога, профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова за его высказывание о плачевном состоянии современного русского языка и прежде всего языка тех самых СМИ и тех самых блогеров, не выйдет за пределы описываемого профессором "клоачного" дискурса". "К сожалению, мы ошиблись", - констатировали подписанты.
Говоря об обращенной к филологу Гусейнову рекомендации Комиссии Ученого совета по академической этике ВШЭ принести публичные извинения, литераторы отмечают: "Нам казалось, что советская традиция вынуждать к покаянию перед партией и народом самых ярких, талантливых, независимых осталась в далеком прошлом".
По словам подписавшихся под обращением, их беспокоят не только "репутационные потери, которые несет сегодня Высшая школа экономики из-за решения комиссии Ученого совета по академической этике", но и "то обстоятельство, что подобные призывы - покаяться, дезавуировать, а там, глядишь, и отмежеваться - станут повсеместными в наших современных политических реалиях". "Быть свободными людьми в несвободной стране непросто. Но иного выхода у нас с вами нет", - подчеркивают подписавшие.
Высказывание филолога Гусейнова о русском языке
29 октября профессор Гусейнов, преподающий на факультете гуманитарных наук ВШЭ, на своей странице в соцсети Facebook выразил сожаление о том, что в России, где живет большое количество новых мигрантов, нет печатных изданий ни на одном языке, кроме "клоачного" русского. "В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", - написал профессор.
Это высказывание вызвало яростную реакцию многих пользователей социальных сетей, обвинивших Гусейнова в русофобии. Позже филолог пояснил журналистам, что, говоря о "клоачном" языке, стремился подчеркнуть разницу между величием литературного русского языка и языка, который сегодня зачастую используется в публичном пространстве.
Профессор ВШЭ Гусейнов объясняет свою позицию
Объясняя мотивы своего высказывания, в интервью DW Гусейнов заявил, что если он и говорил и говорит о "распаде языка", "то только в смысле упадка, переживаемого самим обществом, обществом, посредниками между частями и слоями которого выступают наши СМИ и политические силы".
Позже, комментируя в беседе c DW обращенную к нему рекомендацию ВШЭ принести публичные извинения, Гусейнов отметил, что содержательно извиняться ему не в чем. "Мне не ясен адресат подобного извинения", - указал при этом филолог.
"Я могу извиниться только перед теми коллегами, которые, понимая надуманность всех этих обвинений, потратили кучу времени, чтобы разбираться с этим документом. Некоторые из них нашли в себе мужество не ставить под ним свою подпись", - подчеркнул он. "Я понимаю, что мне надо как-то отреагировать, но почему это надо делать таким советским способом, совершенно непонятно. Мне казалось, что мы уже давно ушли от этого", - добавил Гусейнов.
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Статья DW о реакции профессора ВШЭ Гасана Гусейнова на обращенную к нему рекомендацию вуза публично извиниться за высказывание о русском языке
Письмо литераторов из объединения "ПЭН-Москва" и ассоциации "Свободное слово" в защиту филолога Гасана Гусейнова