 Писатели опубликовали письмо в поддержку филолога Гусейнова | Новости из Германии о России | DW | 10.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Писатели опубликовали письмо в поддержку филолога Гусейнова

Более 400 человек поддержали письмо литераторов из объединения "ПЭН-Москва" и ассоциации "Свободное слово" в защиту филолога Гасана Гусейнова, критикуемого за высказывание о "клоачном русском языке".

Филолог, профессор ВШЭ Гасан Гусейнов, подвергшийся бурной критике в соцсетях из-за выстказывания о клоачном русском языке

Филолог, профессор ВШЭ Гасан Гусейнов

Объединение "ПЭН-Москва" и ассоциация "Свободное слово" в воскресенье, 10 ноября, опубликовали отрытое письмо в поддержку филолога Гасана Гусейнова, подвергшегося резкой критике из-за его высказывания о "клоачном русском языке". Письмо подписали 70 журналистов, писателей, поэтов и переводчиков, в том числе Людмила Улицкая и Виктор Шендерович. Кроме них, к обращению присоединились более 400 литераторов, педагогов, историков и людей других профессий, в том числе бывшие студенты Гусейнова и сотрудники ВШЭ.

Контекст

Доктор филологических наук, известный российский филолог Гасан Гусейнов оценивает в интервью DW речь государственных деятелей, не чурающихся даже нецензурной лексики. (24.11.2016)

Скандал вокруг "клоачного" русского языка стал хорошим фоном для Путина. Он говорит о "мягкой силе", а наибольшее благоприятствование получает язык ненависти, считает Александр Плющев. (06.11.2019)

Как указали авторы письма в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, они не подготовили данное обращение сразу, "наивно полагая, что начавшееся 29 октября в социальных сетях и провластных СМИ шельмование известного филолога, профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова за его высказывание о плачевном состоянии современного русского языка и прежде всего языка тех самых СМИ и тех самых блогеров, не выйдет за пределы описываемого профессором "клоачного" дискурса". "К сожалению, мы ошиблись", - констатировали подписанты.

Говоря об обращенной к филологу Гусейнову рекомендации Комиссии Ученого совета по академической этике ВШЭ принести публичные извинения, литераторы отмечают:  "Нам казалось, что советская традиция вынуждать к покаянию перед партией и народом самых ярких, талантливых, независимых осталась в далеком прошлом".

По словам подписавшихся под обращением, их беспокоят не только "репутационные потери, которые несет сегодня Высшая школа экономики из-за решения комиссии Ученого совета по академической этике", но и "то обстоятельство, что подобные призывы - покаяться, дезавуировать, а там, глядишь, и отмежеваться - станут повсеместными в наших современных политических реалиях". "Быть свободными людьми в несвободной стране непросто. Но иного выхода у нас с вами нет", - подчеркивают подписавшие.

Высказывание филолога Гусейнова о русском языке

29 октября профессор Гусейнов, преподающий на факультете гуманитарных наук ВШЭ, на своей странице в соцсети Facebook выразил сожаление о том, что в России, где живет большое количество новых мигрантов, нет печатных изданий ни на одном языке, кроме "клоачного" русского. "В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", - написал профессор.

Это высказывание вызвало яростную реакцию многих пользователей социальных сетей, обвинивших Гусейнова в русофобии. Позже филолог пояснил журналистам, что, говоря о "клоачном" языке, стремился подчеркнуть разницу между величием литературного русского языка и языка, который сегодня зачастую используется в публичном пространстве.  

Профессор ВШЭ Гусейнов объясняет свою позицию

Объясняя мотивы своего высказывания, в интервью DW Гусейнов заявил, что если он и говорил и говорит о "распаде языка", "то только в смысле упадка, переживаемого самим обществом, обществом, посредниками между частями и слоями которого выступают наши СМИ и политические силы".

Позже, комментируя в беседе c DW обращенную к нему рекомендацию ВШЭ принести публичные извинения, Гусейнов отметил, что содержательно извиняться ему не в чем. "Мне не ясен адресат подобного извинения", - указал при этом филолог.

"Я могу извиниться только перед теми коллегами, которые, понимая надуманность всех этих обвинений, потратили кучу времени, чтобы разбираться с этим документом. Некоторые из них нашли в себе мужество не ставить под ним свою подпись", - подчеркнул он. "Я понимаю, что мне надо как-то отреагировать, но почему это надо делать таким советским способом, совершенно непонятно. Мне казалось, что мы уже давно ушли от этого", - добавил Гусейнов. 

Смотрите также:

  • Германия

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Германия

    "Немцами" немцев (а также поначалу шведов, голландцев, датчан) называли славяне. Как легко догадаться, происходит это название от слова "немой", в смысле "неспособный изъясняться". Но страна стала в русском варианте (как и, например в английском) Германией - от латинского общего названия германских племен. Сами себя немцы называют Deutsche - от древневерхненемецкого слова, означающего "народ".

  • Бутерброд

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Бутерброд

    Когда это слово только пришло в русский язык, его писали с буквой "т" на конце. Дело в том, что "бутерброд" произошел от немецких слов Butter (масло) и Brot (хлеб). Булочку с сыром или колбасой, как это принято в русском языке, немцы бутербродом не называют - для них это только хлеб, намазанный маслом.

  • Парикмахер

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Парикмахер

    Слово "парикмахер" тоже имеет немецкие корни. Pеrüсkеnmасhеr переводится как "изготовитель париков". Сразу после появления в русском языке его произносили как "перукмахер", вскоре оно получило более привычное для нас звучание. Совсем другая судьба у этого слова в Германии - сегодня людей, которые занимаются прическами, обозначают французским понятием Friseur.

  • Конфеты

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Штука

    Слово Stück (штука) проделало долгий путь: оно попало в польский язык из немецкого (первоначальное значение "отрезок", "обрубок"), потом перекочевало в украинский и белорусский, и уже оттуда - в русский.

  • Бюстгальтер

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Бюстгальтер

    Название этого предмета женского гардероба происходит от немецкого Büstenhalter. Слово образовано от двух корней: Büste (бюст) и Halter (держатель). Сегодня немцы в разговоре о нижнем белье используют простое сокращение - BH.

  • Шлагбаум

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Шлагбаум

    Это слово появилось в русском языке еще во времена Петра I. "Шлагбаум" образован от немецкого глагола schlagen (ударять) и существительного Baum (дерево). Сейчас вместо "ударного дерева" в современном немецком языке используют другие слова: Schranke или Barriere.

  • Пляж

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Курорт

    Термин для обозначения местности с особым климатом и минеральными источниками образован от Kur (лечение) и Ort (место). В немецком языке до сих пор используется это слово.

  • Туфли

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Туфли

    История происхождения слова "туфли" немного запутанная. С начала XVIII века понятие Tuffel существовало как в голландском, так и в средненижненемецком языках. Обувь на завязках называли Pantuffel. Это понятие встречается и в итальянском - раntоfоlа.

  • Ремонт

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Шпатлевка

    Как писать правильно: шпатлевка или шпаклевка? В любом случае, слово происходит от немецкого Spatel, что обозначает лопатку для перемешивания и растирания различных веществ.

  • Наездники

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Рейтузы

    Неожиданно, но рейтузы тоже заимстованы из немецкого языка. Только словом Reithosen в Германии называют обтягивающие брюки для верховой езды, а не трикотажные штаны с тесемкой, охватывающей ступню.

  • Призрак

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Полтергейст

    Приведений, барабашек, домовых и прочую нечисть стали называть полтергейстом в начале восемнадцатого столетия. Слово, образованное от немецкого poltern (шуметь) и Geist (дух), появилось в 1714 году после того, как в Дортмунде на дом некоего Бертольда Герстмана внезапно обрушился град камней из соседнего сада.

  • Спутник

    Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

    Русские слова в немецком

    Есть, конечно, слова в русском языке, которые перешли в немецкий. В основном это слова уже нового времени. Например, Wodka (водка) Sputnik (спутник), Perestroika (перестройка), Glasnost (гласность), Kalaschnikow (автомат Калашникова) и другие. На фотографии : "Спутник-2", второй космический аппарат, на котором в 1957 году на орбиту Земли была выведена собака Лайка.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:52

Смена власти в Эстонии: русских школ больше не будет?

 

Контекст

Немецкие слова в русском языке, о которых вы не подозревали

Почему немцы - немцы, страна их - Германия, а сами себя они называют Deutsche? Все это имеет самое прямое отношение не только к немецкому, но и к русскому языку. Какие слова пришли в русский из немецкого? Подборка DW.  

Ссылки в интернете

Статья DW о реакции профессора ВШЭ Гасана Гусейнова на обращенную к нему рекомендацию вуза публично извиниться за высказывание о русском языке

Статья DW о реакции профессора ВШЭ Гасана Гусейнова на обращенную к нему рекомендацию вуза публично извиниться за высказывание о русском языке  

Письмо литераторов из объединения "ПЭН-Москва" и ассоциации "Свободное слово" в защиту филолога Гасана Гусейнова

Письмо литераторов из объединения "ПЭН-Москва" и ассоциации "Свободное слово" в защиту филолога Гасана Гусейнова

Протокол заседания комиссии Ученого совета ВШЭ с обращенной к филилогу Гусейнову рекомендацией публично извиниться за фразу о русском языке

Протокол заседания комиссии Ученого совета ВШЭ с обращенной к филилогу Гусейнову рекомендацией публично извиниться за фразу о русском языке

Аудио- и видеофайлы по теме

Смена власти в Эстонии: русских школ больше не будет?  

Эксклюзив DW: Зеленский заговорил по-русски - президент хочет закончить войну дипломатическим путем  

Русский или украинский - какой язык выбирают жители подконтрольных сепаратистам районов Донбасса  

Реклама

Самые читаемые

Санкции России против Украины: причем здесь уголь из Казахстана  

Историк СПбГУ Олег Соколов признался в убийстве девушки  

С сайта РВИО исчезло имя совершившего убийство Олега Соколова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно