 Пираты похитили троих россиян с грузового судна у берегов Камеруна | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Пираты похитили троих россиян с грузового судна у берегов Камеруна

Российские дипломаты добиваются освобождения сограждан, похищенных с борта судна MarMalaita, заявили в МИД РФ.

Скриншот сайта компании-судовладельца MC-Schiffahrt

Скриншот сайта компании-судовладельца MC-Schiffahrt

У берегов Камеруна пираты напали на грузовое судно MarMalaita и похитили восемь членов экипажа из 12. Среди похищенных - трое граждан России, заявил МИД РФ в пятницу, 16 августа. Российские дипломаты взаимодействуют с камерунскими властями и добиваются скорейшего освобождения сограждан, подчеркнули на Смоленской площади.

Контекст

Спад мировой торговли привел к сокращению морских грузоперевозок и спросу на новые корабли. Но трудности немецких судостроителей объясняются не только такими объективными причинами. (01.10.2012)

Морское пиратство превратилось в доходный бизнес для многих жителей Сомали. Часть разбойников даже называет этот преступный промысел сбором налогов с владельцев иностранных кораблей. (18.05.2009)

Судовладелец - немецкая компания MC-Schiffahrt из Гамбурга - подтвердил информацию о нападении. По его данным, инцидент произошел в ночь на 15 августа, когда судно стояло на якоре в районе порта Дуала в Камеруне. На данный момент неизвестно, находятся ли среди похищенных граждане Германии.

За 2018 год в международных водах был зафиксирован 201 случай пиратства и вооруженного грабежа, в том числе нападения с использованием огнестрельного оружия и похищения людей, сообщило Международное морское бюро. Эксперты особо выделили значительный рост подобных инцидентов в Гвинейском заливе, омывающем юго-западное побережье Камеруна.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Контейнеровоз в Гамбурге

    Корабли-гиганты со всего мира

    Быстрее, длиннее, мощнее

    Сегодня самым большим контейнеровозом считается MOL "Триумф", который способен перевозить 20 170 контейнеров. Но уже через несколько недель в свой первый рейс отправится судно OOCL "Гонконг". Его вместительность будет рекордной - 21 тысяча контейнеров. Еще 25 лет назад этот показатель едва превышал четыре тысячи.

  • Судно MOL Триумф

    Корабли-гиганты со всего мира

    Гигант в ганзейском городе

    Во время своего первого рейса в мае 2017 года MOL "Триумф" дошел до Гамбурга. Длина судна достигает 400 метров, ширина - более 58 метров. Японская компания, которой принадлежит контейнеровоз, планирует регулярно совершать грузовые перевозки между Европой и Восточной Азией.

  • Супертанкер Knock Nevis

    Корабли-гиганты со всего мира

    Супертанкер

    Самым длиным танкером в мире длиной в 458 метров считался Jahre Viking. Его построили в 1979 году. Во время полной загрузки он не мог проходить по Ла-Маншу, а также по Суэцким и Панамским каналам. В 2004 году судно переименовали в Knock Nevis. Спустя шесть лет его списали.

  • Круизный лайнер Harmony of The Seas

    Корабли-гиганты со всего мира

    Городок на море

    Самый большой круизный лайнер в мире длиной в 362 метра называется Harmony of The Seas. На этом судне могут путешествовать сразу 6300 пассажиров и 2100 членов экипажа. Здесь есть все для комфортного отдыха: 20 ресторанов, 23 бассейна и даже парк с экзотическими растениями.

  • Моторная яхта Azzam

    Корабли-гиганты со всего мира

    Игрушка шейха

    Многие олигархи конкурируют между собой за звание владельца самой большой в мире яхты. Сейчас этот титул принаджежит арабскому шейху Халифе Аль Нахайяну и его моторной яхте Azzam.Она оснащена вертолетной площадкой, системой ПВО и даже собственной подводной лодкой.

  • Яхта Sailing Yacht A

    Корабли-гиганты со всего мира

    Восемь палуб и три бассейна

    Самая большая парусная яхта в мире была построена на верфи компании Nobiskrug для российского миллиардера Андрея Мельниченко в немецком Киле. Sailing Yacht "A" оценивают в 400 миллионов евро.

  • Авианосец ВМФ США

    Корабли-гиганты со всего мира

    Самый дорогой боевой корабль

    Около 13 миллиардов долларов было потрачено на строительство этого авианосца. С апреля 2017 года на его борту уже проводятся учения ВМФ США. До этого времени в эксплуатации у американских военных находилось 18 авианосцев. Эта новинка серии "Джеральд Р. Форд" оснащена электромагнитными катапультами.

  • Ледокол Арктика

    Корабли-гиганты со всего мира

    Самый мощный ледокол

    Океанский лед толщиной три метра? Для российского атомного ледокола "Арктика" это не проблема. Планируется, что уже в 2017 году его пустят в эксплуатацию для освоения Арктики.

  • Отель на воде

    Корабли-гиганты со всего мира

    Отель на воде

    Итальянский инженер Джанлука Сантозуоссо хочет изменить представление о круизных лайнерах: плавающий отель MorphHotel будет эффективно использовать возобновляемые ресурсы и плавно пересекать моря и океаны. Правда, пока круизное судно будущего существует лишь в проекте.

    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:58

Средства против пиратов: от натовской проволоки до водяной пушки

Контекст

Корабли-гиганты со всего мира

Кому принадлежит самая большая в мире яхта? Куда отправился крупнейший контейнеровоз? Как будут выглядеть корабли будущего? Ответы - в галерее DW. (18.05.2017)  

Ссылки в интернете

Сайт судоходной компании MC-Schiffahrt

Данные Международного морского бюро за 2018 год

Аудио- и видеофайлы по теме

Контейнерный порт в Гамбурге - #DailyDrone  

Контрабанда беженцев: расследование немецких журналистов  

Средства против пиратов: от натовской проволоки до водяной пушки  

Реклама

Самые читаемые

Из каких стран в Германии больше всего людей с высшим образованием (инфографика)  

Силовик, заподозренный в избиении задержанной, оказался невиновен  

Трамп задумался о приобретении Гренландии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно