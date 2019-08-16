 Пираты похитили моряков с норвежского судна возле Бенина | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.11.2019

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Мир

Пираты похитили моряков с норвежского судна возле Бенина

В результате пиратского нападения было похищено 9 моряков с норвежского судна MV Bonita. Оставшиеся члены экипажа сообщили об инциденте местным властям.

Африканский пират на фоне захваченного судна (фото из архива)

Норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland подверглось нападению пиратов у берегов Бенина. В результате нападения было похищено 9 членов экипажа, сообщила в воскресенье, 3 ноября судоходная компания.

Контекст

Пираты, действующие у побережья Сомали и Африканского Рога, за восемь лет получили в качестве выкупа 306 миллионов евро. При этом рядовым исполнителям достается менее 0,1 процента от суммы выкупа. (02.11.2013)

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Оставшиеся члены экипажа сообщили об инциденте местным властям, судно встало на якоре в порту города Котону. "Мы действуем согласно плану мероприятий в чрезвычайной ситуации и находимся в контакте с соответствующими ведомствами. Семьи похищенных моряков были проинформированы компанией Ugland", - говорится в сообщении судоходной компании.

Захват заложников с целью получения выкупа широко распространен в некоторых частях Западной Африки. Так, в августе у берегов Камеруна пираты похитили восемь членов экипажа грузового судна MarMalait, среди заложников оказались и трое россиян. За 2018 год в международных водах был зафиксирован 201 случай пиратства и вооруженного грабежа, в том числе нападения с использованием огнестрельного оружия и похищения людей, сообщило Международное морское бюро.

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