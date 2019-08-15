Пилоты Airbus, аварийно севшего в поле под Москвой, стали Героями России

Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, успешно посадившим пассажирский самолет с отказавшими двигателями, присвоены звания Героев России. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ в пятницу, 16 августа.

В документе особо выделены "мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях". Кроме того, пять бортпроводников воздушного судна награждены орденами Мужества.

Жесткая посадка на кукурузное поле

Самолет Airbus A321 компании "Уральские авиалинии" 15 августа вылетел в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете в оба двигателя воздушного судна попали птицы, выведя их из строя. Самолет совершил аварийную посадку на кукурузном поле близ деревни Рыбаки.

На его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате жесткой посадки никто не погиб, за медицинской помощью обратились 76 человек.

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