Пилотируемый корабль "Союз МС-12" пристыковался к МКС

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг, находившиеся на борту пилотируемого корабля "Союз МС-12", в пятницу, 15 марта, прибыли на Международную космическую станцию (МКС). Их полет продлился менее шести часов и завершился на несколько минут раньше запланированного.

Вместе с другими членами экипажа МКС астронавткой из США Энн Макклейн, россиянином Олегом Кононенко и канадцем Давидом Сен-Жаком вновь прибывшие займутся на борту станции научными экспериментами с целью помочь ученым на земле разработать стойкие к биокоррозии полимерные материалы.

Технические проблемы корабля "Союз" в октябре 2018 года

Ранее планировались, что Алексей Овичинин и Ник Хейг прибудут на МКС 11 октября 2018 года. Однако из-за технических проблем с ракетой они были вынуждены совершить аварийную посадку вблизи города Жезказган в Казахстане.

Это был первый аварийный старт пилотируемого космического корабля "Союз" за 35 лет. После него запуски ракет типа "Союз" были приостановлены.

Если NASA не изменит программу полета, то в ходе миссии Кристина Кох и Энн Макклейн станут первыми женщинами, одновременно вышедшими в открытый космос.

Космонавты Кононенко и Овчинин также совершат выход в открытый космос.

Первый астронавт из ОАЭ

Ожидается, что экипаж МКС-59/60 проведет на орбите 204 дня. Однако один из американских астронавтов может задержаться на борту и на более продолжительный срок.

25 сентября на МКС отправится первый в истории астронавт Объединенных Арабских Эмиратов. После нескольких дней на орбите он вернется на Землю в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-12", имеющем три пассажирских места. Капитаном корабля станет Алексей Овчинин, а третье место достанется Нику Хейгу или Кристине Кук.

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