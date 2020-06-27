 Пикеты в поддержку художницы в России закончились задержаниями | Новости из Германии о России | DW | 27.06.2020

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Россия

Пикеты в поддержку художницы в России закончились задержаниями

Больше 30 человек задержаны в Москве и Петербурге. Они выступали против уголовного преследования Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии за ее рисунки.

Задержание на протестной акции в Москве (Фото из архива)

Задержание на протестной акции в Москве (Фото из архива)

В Москве в субботу, 27 июня, одиночные пикеты в поддержку художницы Юли Цветковой из Комсомольска-на-Амуре проходили возле памятника Надежде Крупской. YouTube-канал Sotavision вел прямую трансляцию серии пикетов и задержаний. Всего в автозаках оказались более 30 человек, их доставили в ОВД "Лужники" и "Красносельский".

В Петербурге тем временем был задержан на одиночном пикете у Гостиного двора один человек, его отправили в 28-й отдел полиции, сообщает ОВД-Инфо.

9 июня художнице Юлии Цветковой официально предъявили обвинение по статье о распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК), ей грозит до шести лет лишения свободы. Дело возбудили из-за публикаций в паблике "Монологи вагины" в социальной сети "ВКонтакте" серии рисунков на тему гендерного равенства. 

Участники пикетов считают, что дело было сфабриковано из-за активистской деятельности художницы. 1 февраля 2020 года правозащитная организация “Мемориал” признала Юлию политзаключенной.

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  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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