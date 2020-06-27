Пикеты в поддержку художницы в России закончились задержаниями

В Москве в субботу, 27 июня, одиночные пикеты в поддержку художницы Юли Цветковой из Комсомольска-на-Амуре проходили возле памятника Надежде Крупской. YouTube-канал Sotavision вел прямую трансляцию серии пикетов и задержаний. Всего в автозаках оказались более 30 человек, их доставили в ОВД "Лужники" и "Красносельский".

В Петербурге тем временем был задержан на одиночном пикете у Гостиного двора один человек, его отправили в 28-й отдел полиции, сообщает ОВД-Инфо.

9 июня художнице Юлии Цветковой официально предъявили обвинение по статье о распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК), ей грозит до шести лет лишения свободы. Дело возбудили из-за публикаций в паблике "Монологи вагины" в социальной сети "ВКонтакте" серии рисунков на тему гендерного равенства.

Участники пикетов считают, что дело было сфабриковано из-за активистской деятельности художницы. 1 февраля 2020 года правозащитная организация “Мемориал” признала Юлию политзаключенной.

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Смотреть видео 03:09 Поделиться Задержания в Москве Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3czuB В Москве задержали участников одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара