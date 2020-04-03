 Пианист Игорь Левит примет участие в Нобелевском концерте | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.04.2020

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Культура и стиль жизни

Пианист Игорь Левит примет участие в Нобелевском концерте

Нобелевский концерт входит в официальную программу Нобелевской недели, во время которой в Швеции вручают самую престижную премии в области естественно-научных дисциплин.

Игорь Левит во время концерта в резиденции президента ФРГ

Игорь Левит во время концерта в резиденции президента ФРГ

Немецкий пианист российского происхождения Игорь Левит примет участие в традиционном Нобелевском концерте, который намечен на 8 декабря. Об этом сообщили организаторы в понедельник, 20 апреля.

Нобелевский концерт входит в официальную программу Нобелевской недели, во время которой в Швеции вручают самую престижную премии в области естественно-научных дисциплин. Лауреаты объявляются двумя месяцами ранее, в первой половине октября. Впервые Нобелевский концерт состоялся в 2005 году.

Немецкий пианист родом из Нижнего Новгорода 

Как отмечают организаторы, 33-летний Левит входит в числонаиболее ярких пианистов своего поколения. Уроженец Нижнего Новгорода переехал вместе с семьей в Германию в восьмилетнем возрасте. С середины марта, в разгар эпидемии коронавирусной инфекции в Германии, Левит стал регулярно транслировать в Twitter свои домашние концерты, неизменно привлекающие множество любителей классической музыки. 2 апреля пианист сыграл в официальной резиденции федерального президента Германии, дворце Бельвю в Берлине. Выступление из-за карантинных мероприятий прошло в пустом зале, но транслировалось онлайн. По всей Германии и за ее пределами концерт в прямом эфире смотрели около 2500 зрителей, а через час после окончания трансляции еще 20 000 человек посмотрели запись выступления.

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