Петр Порошенко - украинский прозападный политик, в мае 2014 года избран президентом Украины.

Петр Порошенко - украинский прозападный политик, в мае 2014 года избран президентом Украины. До этого был депутатом Верховной рады нескольких созывов, секретарем Совета национальной безопасности и обороны, главой совета Национального банка Украины. Также занимал должности министра иностранных дел и министра экономического развития и торговли страны. Во время Евромайдана поддержал протестующих. Один из богатейших людей Украины. Владеет кондитерской корпорацией ROSHEN, автомобильными и автобусными заводами, СМИ (в том числе телеканалом "Пятый канал") и другими предприятиями.