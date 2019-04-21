 Петр Порошенко признал поражение на выборах | Новости из Германии об Украине | DW | 21.04.2019

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Украина

Петр Порошенко признал поражение на выборах

Президент Украины Петр Порошенко признал, что проиграл выборы главы государства своему сопернику Владимиру Зеленскому.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение на выборах главы государства и заявил, что в ближайшее время позвонит своему сопернику Владимиру Зеленскому и поздравит его с победой.  

Контекст

Во втором туре президентских выборов в Украине, по данным экзитпола, со значительным отрывом побеждает актер Владимир Зеленский. DW следит за ходом голосования в режиме реального времени. (21.04.2019)

С приходом в большую политику худрука "Студия Квартал 95" меняются не только правила игры в ней, но и отношение к политике людей. Это в очередной раз показали дебаты между Порошенко и Зеленским, считает Сергей Руденко. (20.04.2019)

Порошенко заявил, что, несмотря на поражение на выборах, он остается в политике и пообещал, что его команда намерена и далее "противостоять планам Кремля и защищать страну".  "Никогда не сдавайся, если это не противоречит чести и здравому смыслу", - процитировал Петр Порошенко слова премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля. Ранее этот девиз с фотографией Черчилля проигравший выборы президент опубликовал в своем канале Telegram.

Пост президента он обещал оставить уже в следующем месяце. "Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решили большинство украинцев, и я принимаю это решение", - заявил он во время выступления в своем штабе.

В соответствии с данными Национального экзитпола, за него проголосовали 25,3 процента избирателей.  Актер Владимир Зеленский получил 72,3 процента голосов.

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    Автор: Ута Штайнвер


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