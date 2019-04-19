Петр Порошенко: государственник, реформатор, олигарх

"Страна не хочет покупать кота в мешке. Страна должна выбрать настоящего президента, настоящего верховного главнокомандующего, который продолжит движение нашей страны в Европейский Союз и НАТО!", - обращается к своим сторонникам президент Украины Петр Порошенко, не скрывая эмоций. Эти слова, сказанные на одном из многочисленных предвыборных выступлений, - лейтмотив кампании Порошенко в борьбе за переизбрание на второй срок. В противовес неопытному в политике актеру и шоумену Владимиру Зеленскому Порошенко изо всех сил старается поддерживать образ государственного мужа.

"Лучший президент Украины"

У Петра Порошенко за два десятилетия в политике за плечами четыре партии, четыре парламентских каденции, два министерских портфеля и руководство Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Став депутатом Верховной рады в далеком 1998 году, он пережил в политике девять премьер-министров и трех президентов. Уже пять лет он сам - глава государства. Лучший в современной истории Украины, считает немецкий политолог Андреас Умланд (Andreas Umland).

Интронизация предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского Епифания

"Он был очень успешен во внешней политике. Очень уверен и убедителен на международной арене, хороший дипломат, хорошо говорит по-английски", - отметил эксперт в беседе с DW. Как и сторонники Порошенко, крупнейшими достижениями главы государства Умланд называет подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, отмену визового режима с ЕС, получение автокефалии Православной церковью Украины.

Кроме избирателей, которым важен курс на укрепление обороноспособности страны и отграничение от России, среди сторонников Порошенко немало и предпринимателей. Ведь при нынешней власти в значительной степени уменьшилось коррупционное давление налоговых и контролирующих органов.За пять лет Украина поднялась в международном рейтинге Doing Business со 137-го на 71-е место. Отменены сотни предписаний, которые обременяли жизнь бизнесу еще с советских времен. Несмотря на войну на востоке страны, в Украину идут иностранные инвестиции. Стране удалось компенсировать на европейском и других международных рынках закрытие Россией рынков сбыта для многих групп товаров.

Реформы под давлением кредиторов

Что было главным двигателем украинских реформ - политическая воля властей или давление Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского Союза, которые спасли Киев от дефолта в обмен на реформы? В этом вопросе взгляды сторонников Порошенко и его критиков часто расходятся. Так или иначе, а итог пяти лет у власти - всего лишь 16% голосов избирателей в первом туре президентских выборов. Комик Владимир Зеленский без команды и без четко прописанной политической программы набрал почти вдвое больше.

Владимир Зеленский

Учитывая непопулярные реформы, проводившиеся под давлением МВФ, в частности повышение в несколько раз стоимости газа для населения, результат Петра Порошенко, по оценкам ряда наблюдателей, можно считать вполне приличным.

Особенно по сравнению с предшественниками: Виктором Януковичем, которому пришлось бежать в Россию, и Виктором Ющенко, который, пытаясь переизбраться на второй срок, получил всего 5 процентов голосов. Однако быть лучше предшественников - не гарантия переизбрания. Опросы показывают, что во втором туре выборов Петра Порошенко готовы поддержать менее 30 процентов украинцев.

Новый курс - старыми методами

По мнению Андреаса Умланда, президент не смог в полной мере воплотить свой лозунг - "жить по-новому". "Он пришел к власти в результате антиолигархического восстания, сам будучи олигархом. Он не смог преодолеть это противоречие и в значительной степени продолжил господство в Украине олигархического порядка", - констатирует Умланд. Созданная за полгода после избрания Петра Порошенко широкая проевропейская коалиция в Верховной раде распалась уже в начале 2016 года.

Андреас Умланд

С тех пор правительство во главе с соратником президента Владимиром Гройсманом руководит страной, не имея в парламенте большинства. Власть, утверждают ее критики, держится на закулисных ситуативных компромиссах с отдельными депутатами и группами, на которые влияют представители крупного бизнеса.

Порошенко пытался вести страну новым проевропейским курсом, руководствуясь старыми олигархическими подходами, соглашается бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции, ныне основатель общественного движения "Честно" Олег Рыбачук. "Он не выполнил основного требования Революции достоинства, которая требовала не смены лиц, а изменения системы. Он сохранил систему, которая базируется на закрытости", - указывает Рыбачук.

По его словам, Порошенко, миллиардер и владелец телеканала, став президентом, как и его предшественники, не смог отказаться от соблазна вмешиваться в непрезидентские дела. "Служба безопасности Украины (СБУ) при нем занимается не контрразведкой, а постоянно вмешивается в политику и экономику. Суды до сих пор не являются независимыми, решения нередко проходят через администрацию президента. В его окружении откровенно коррумпированные люди, и он закрывает на это глаза ", - сетует Рыбачук.

Вместе с друзьями - к поражению?

"Серыми кардиналами" в системе власти, выстроенной Петром Порошенко, отмечают обозреватели, были и частично остаются его многолетние бизнес-партнеры, такие как уволенный недавно зампредседателя СНБО Олег Гладковский и зампредседателя пропрезидентской фракции в Раде Игорь Кононенко.

Эти преданные президенту люди незадолго до выборов стали фигурантами громких коррупционных скандалов, связанных с хищением средств госпредприятий. Порошенко утверждает, что ничего не знал о возможных злоупотреблениях своих друзей.

На фоне неоправданных ожиданий многих украинцев от новой власти Петр Порошенко подошел к выборам с самым высоким среди кандидатов антирейтингом. Победить при таких обстоятельствах даже актера-новичка может оказаться президенту не под силу.

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