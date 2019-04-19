 Петр Порошенко: государственник, реформатор, олигарх | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 19.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Петр Порошенко: государственник, реформатор, олигарх

За пять лет президентства Порошенко Украина изменилась сильнее, чем при любом из его предшественников. Но лозунг "жить по-новому" в целом так и остался лишь лозунгом, говорят критики.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

"Страна не хочет покупать кота в мешке. Страна должна выбрать настоящего президента, настоящего верховного главнокомандующего, который продолжит движение нашей страны в Европейский Союз и НАТО!", - обращается к своим сторонникам президент Украины Петр Порошенко, не скрывая эмоций. Эти слова, сказанные на одном из многочисленных предвыборных выступлений, - лейтмотив кампании Порошенко в борьбе за переизбрание на второй срок. В противовес неопытному в политике актеру и шоумену Владимиру Зеленскому Порошенко изо всех сил старается поддерживать образ государственного мужа.

"Лучший президент Украины"

У Петра Порошенко за два десятилетия в политике за плечами четыре партии, четыре парламентских каденции, два министерских портфеля и руководство Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Став депутатом Верховной рады в далеком 1998 году, он пережил в политике девять премьер-министров и трех президентов. Уже пять лет он сам - глава государства. Лучший в современной истории Украины, считает немецкий политолог Андреас Умланд (Andreas Umland).

Интронизация предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского Епифания

Интронизация предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского Епифания

"Он был очень успешен во внешней политике. Очень уверен и убедителен на международной арене, хороший дипломат, хорошо говорит по-английски", - отметил эксперт в беседе с DW. Как и сторонники Порошенко, крупнейшими достижениями главы государства Умланд называет подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, отмену визового режима с ЕС, получение автокефалии Православной церковью Украины.

Кроме избирателей, которым важен курс на укрепление обороноспособности страны и отграничение от России, среди сторонников Порошенко немало и предпринимателей. Ведь при нынешней власти в значительной степени уменьшилось коррупционное давление налоговых и контролирующих органов.За пять лет Украина поднялась в международном рейтинге Doing Business со 137-го на 71-е место. Отменены сотни предписаний, которые обременяли жизнь бизнесу еще с советских времен. Несмотря на войну на востоке страны, в Украину идут иностранные инвестиции. Стране удалось компенсировать на европейском и других международных рынках закрытие Россией рынков сбыта для многих групп товаров.

Реформы под давлением кредиторов

Что было главным двигателем украинских реформ - политическая воля властей или давление Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского Союза, которые спасли Киев от дефолта в обмен на реформы? В этом вопросе взгляды сторонников Порошенко и его критиков часто расходятся. Так или иначе, а итог пяти лет у власти - всего лишь 16% голосов избирателей в первом туре президентских выборов. Комик Владимир Зеленский без команды и без четко прописанной политической программы набрал почти вдвое больше.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Учитывая непопулярные реформы, проводившиеся под давлением МВФ, в частности повышение в несколько раз стоимости газа для населения, результат Петра Порошенко, по оценкам ряда наблюдателей, можно считать вполне приличным.

Особенно по сравнению с предшественниками: Виктором Януковичем, которому пришлось бежать в Россию, и Виктором Ющенко, который, пытаясь переизбраться на второй срок, получил всего 5 процентов голосов. Однако быть лучше предшественников - не гарантия переизбрания. Опросы показывают, что во втором туре выборов Петра Порошенко готовы поддержать менее 30 процентов украинцев.

Новый курс - старыми методами

По мнению Андреаса Умланда, президент не смог в полной мере воплотить свой лозунг - "жить по-новому". "Он пришел к власти в результате антиолигархического восстания, сам будучи олигархом. Он не смог преодолеть это противоречие и в значительной степени продолжил господство в Украине олигархического порядка", - констатирует Умланд. Созданная за полгода после избрания Петра Порошенко широкая проевропейская коалиция в Верховной раде распалась уже в начале 2016 года.

Андреас Умланд

Андреас Умланд

С тех пор правительство во главе с соратником президента Владимиром Гройсманом руководит страной, не имея в парламенте большинства. Власть, утверждают ее критики, держится на закулисных ситуативных компромиссах с отдельными депутатами и группами, на которые влияют представители крупного бизнеса.

Порошенко пытался вести страну новым проевропейским курсом, руководствуясь старыми олигархическими подходами, соглашается бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции, ныне основатель общественного движения "Честно" Олег Рыбачук. "Он не выполнил основного требования Революции достоинства, которая требовала не смены лиц, а изменения системы. Он сохранил систему, которая базируется на закрытости", - указывает Рыбачук.

Контекст

Действующий президент Украины Порошенко и его соперник во втором туре выборов комик Зеленский зовут друг друга на дебаты. Подготовка к ним началась со сдачи анализов перед камерами. (05.04.2019)

Порошенко провел знак равенства между Зеленским и Путиным. Избирателей поставили перед выбором: голосуйте за нынешнего президента, иначе в Украину придет Россия, считает Сергей Руденко. (11.04.2019)

Кандидаты в президенты Украины Порошенко и Зеленский изложили в своих предвыборных программах во многом похожие идеи. Они часто касаются сфер, на которые президент непосредственно не влияет. (11.04.2019)

Зеленский уверенно лидирует на выборах в Украине. Первый тур стал протестным голосованием, во втором - украинцы внимательнее присмотрятся к кандидатам, считает Бернд Йоханн. (01.04.2019)

Товарооборот между Украиной и ЕС растет на фоне напряженных отношений с РФ. Немецкие инвесторы хвалят реформаторов в Киеве, но бума инвестиций в условиях необъявленной войны ждать не приходится. (30.11.2018)

По его словам, Порошенко, миллиардер и владелец телеканала, став президентом, как и его предшественники, не смог отказаться от соблазна вмешиваться в непрезидентские дела. "Служба безопасности Украины (СБУ) при нем занимается не контрразведкой, а постоянно вмешивается в политику и экономику. Суды до сих пор не являются независимыми, решения нередко проходят через администрацию президента. В его окружении откровенно коррумпированные люди, и он закрывает на это глаза ", - сетует Рыбачук.

Вместе с друзьями - к поражению?

"Серыми кардиналами" в системе власти, выстроенной Петром Порошенко, отмечают обозреватели, были и частично остаются его многолетние бизнес-партнеры, такие как уволенный недавно зампредседателя СНБО Олег Гладковский и зампредседателя пропрезидентской фракции в Раде Игорь Кононенко.

Эти преданные президенту люди незадолго до выборов стали фигурантами громких коррупционных скандалов, связанных с хищением средств госпредприятий. Порошенко утверждает, что ничего не знал о возможных злоупотреблениях своих друзей.

На фоне неоправданных ожиданий многих украинцев от новой власти Петр Порошенко подошел к выборам с самым высоким среди кандидатов антирейтингом. Победить при таких обстоятельствах даже актера-новичка может оказаться президенту не под силу.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • Кабинки для голосования на избирательном участке в Киеве. Фото из архива

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Рекордное число кандидатов

    В избирательной кампании, предшествующей предстоящим президентским выборам 31 марта 2019 года, участвует рекордное число кандидатов. Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на пост президента. До этого рекордное число было зафиксировано на выборах в 2004 году. Тогда на должность главы государства претендовали 24 человека.

  • Владимир Зеленский

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Владимир Зеленский: "слуга народа" идет в президенты

    Актер и шоумен Владимир Зеленский объявил о намерении бороться за пост президента в новогоднюю ночь в эфире телеканала "1+1". Спустя месяц он стал лидером избирательной гонки. Его популярности не помешал и скандал, связанный с кинобизнесом актера в России. Многим украинцам Зеленский известен по комедийному телесериалу "Слуга народа", где он играет учителя, неожиданно ставшего президентом.

  • Ukraine Parteikongress Allukrainische Vereinigung Vaterland, Batkiwschtschyna | Julia Timoschenko (Reuters/V. Ogirenko)

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Юлия Тимошенко: "новый курс" от представителя старой элиты

    Долгожительница украинской политики Юлия Тимошенко идет на выборы с программой "Новый курс Украины", включающей принятие новой "народной" конституции. Тимошенко также обещает снизить вдвое цены на газ, вернуть Украине "величие", а ее гражданам - "ощущение счастья и достоинства". На президентских выборах в 2010 и 2014 годах Тимошенко была в числе основных лидеров, но оба раза потерпела поражение.

  • Петр Порошенко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Петр Порошенко: "Армия! Язык! Вера!"

    Действующий президент Петр Порошенко начал неофициальную избирательную кампанию еще летом 2018-го, когда в украинских городах появились билборды со слоганом "Армия! Язык! Вера!". Томос об автокефалии, полученный украинской православной церковью при активном участии Порошенко, может стать его козырем в предвыборной борьбе, хотя противники обвиняют его в использовании церкви в политических целях.

  • Юрий Бойко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Юрий Бойко: ставка на пророссийский электорат

    Среди кандидатов, ориентированных на пророссийский электорат, максимальный рейтинг у Юрия Бойко. На него сделала ставку партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", объединившая многих бывших соратников экс-президента Виктора Януковича, правительство которого возглавлял Бойко. Он позиционирует себя как миротворец, обещает прекратить войну в Донбассе и снизить коммунальные тарифы.

  • Анатолий Гриценко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Анатолий Гриценко: "честный президент"

    Бывший министр обороны Украины и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко идет на выборы под слоганом "Честных больше". Одним из ключевых пунктов его программы является борьба с коррупцией. "Честный президент" также обещает в течение пяти лет повысить среднюю зарплату до 700 евро и вернуть оккупированные украинские территории без "особых статусов".

  • Олег Ляшко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Олег Ляшко: радикал и популист

    Лидер Радикальной партии Олег Ляшко традиционно использует имидж "парня из народа" и не гнушается эпатажных и популистских заявлений. В частности, он уже пообещал арестовать "всю российскую агентуру в Украине" и предложил вернуть смертную казнь "за коррупцию, государственную измену и терроризм". Ляшко также традиционно требует снижения цен и отмены большинства налогов.

    Автор: Дмитрий Губенко


Смотреть видео 03:29

Почему "вотчина Порошенко" проголосовала за Зеленского?

Контекст

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW. (06.04.2016)  

Кто претендует на пост президента Украины?

В борьбе за президентский пост на выборах в Украине, которые пройдут 31 марта 2019 года, участвует рекордное количество кандидатов. О лидерах рейтинга - в фотогалерее DW. (08.02.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Безголосые фанаты Зеленского и Порошенко: почему Донбасс не будет услышан - "Европа в фокусе"  

Предвыборные поездки Порошенко и Зеленского в Европу  

Почему "вотчина Порошенко" проголосовала за Зеленского?  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Второй тур выборов президента Украины: как кандидаты топят друг друга  

Президент Эстонии встретилась с Путиным  

Украинские эксперты не считают критическим ограничение Россией экспорта нефти  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно