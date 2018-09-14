 Петр Верзилов прибыл на лечение в Германию | Новости из Германии о Германии | DW | 16.09.2018

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Германия

Петр Верзилов прибыл на лечение в Германию

Участник панк-группы Pussy Riot, предположительно отравленный в Москве, в субботу вечером прибыл для лечения в Берлин. Bild сообщает, что самолет спецрейса приземлился в Шенефельде.

Берлинский аэропорт Шенефельд

Берлинский аэропорт Шенефельд

Как сообщает немецкая газета Bild, один из участников российской панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов поздним вечером в субботу, 15 сентября, прибыл для лечения в Германию. Верзилов, предположительно отравленный в Москве, прилетел специальным рейсом на самолете, который приземлился в аэропорту Шенефельд.

Другая участница группы, Надежда Толоконникова, опубликовала видеотвит, на котором видно, как Верзилов находится в салоне приземлившегося самолета.

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В аэропорту в интервью газете Bild Толоконникова заявила, что речь идет об отравлении, которое имело целью либо устрашение, либо даже убийство.

Ранее в субботу еще одна участница группы, Вероника Никульшина, сообщила интернет-изданию "Медуза", что вывезти Верзилова на лечение из России в Германию предложил друг его отца, который работает в одной из немецких клиник.

Верзилов, возможно, был отравлен холинолитиками

11 сентября, после заседания Басманного суда, на котором Никульшину и еще одну участницу Pussy Riot признали виновными в сопротивлении служащим полиции, Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Из московской городской клинической больницы имени Бахрушиных Верзилов был переведен в НИИ имени Склифосовского.

Врачи исключили инсульт, но предположили, что он мог отравиться или был отравлен холинолитиками. Вероника Никульшина заявила, что Верзилов не принимал никаких лекарств или наркотических веществ.

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