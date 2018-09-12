 Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии | Новости из Германии о России | DW | 12.09.2018

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Россия

Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Издатель "Медиазоны" начал терять зрение, речь и способность двигаться, утверждает его спутница жизни, активистка Pussy Riot Вероника Никульшина. Близкие Верзилова считают, что его могли отравить.

Петр Верзилов (фото из архива)

Петр Верзилов

Издатель российского интернет-СМИ "Медиазона"  Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщила интернет-изданию Meduza в среду, 12 сентября, активистка арт-группы Pussy Riot и спутница жизни Верзилова Вероника Никульшина.

Контекст

Pussy Riot переиграли власть, проведя яркую акцию, когда сурово наказать их было бы неразумно. А ЕСПЧ напомнил, что и за акцию 2012 года наказание было чрезмерным, пишет Александр Плющев для DW. (18.07.2018)

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По ее словам, Петру Верзилову стало плохо накануне вечером. Он начал терять зрение, речь и способность двигаться. Врачам он сообщил, что "ничего не ел, не принимал вещества". Перед отъездом в больницу у Верзилова начались судороги, он "впал в полусонное-полубеспамятное состояние", утверждает Никульшина.

Анализы в больнице "ничего плохого вроде бы не показали", но позже Петра Верзилова увезли в токсикологическое отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных, заявила девушка. Врачи рассказали Никульшиной о "тяжелом состоянии" и "положительной динамике", но отказались сообщить, поставлен ли Верзилову диагноз "отравление", поскольку ее "статус гражданской жены никаких прав не дает".

В тот же день к Верзилову приехала мать, однако к сыну ее не пустили и не назвали ей предварительный диагноз и состояние пациента, сказала Никульшина.

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    Автор: Елена Барышева


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