Издатель российского интернет-СМИ "Медиазона" Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщила интернет-изданию Meduza в среду, 12 сентября, активистка арт-группы Pussy Riot и спутница жизни Верзилова Вероника Никульшина.

По ее словам, Петру Верзилову стало плохо накануне вечером. Он начал терять зрение, речь и способность двигаться. Врачам он сообщил, что "ничего не ел, не принимал вещества". Перед отъездом в больницу у Верзилова начались судороги, он "впал в полусонное-полубеспамятное состояние", утверждает Никульшина.

Анализы в больнице "ничего плохого вроде бы не показали", но позже Петра Верзилова увезли в токсикологическое отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных, заявила девушка. Врачи рассказали Никульшиной о "тяжелом состоянии" и "положительной динамике", но отказались сообщить, поставлен ли Верзилову диагноз "отравление", поскольку ее "статус гражданской жены никаких прав не дает".

В тот же день к Верзилову приехала мать, однако к сыну ее не пустили и не назвали ей предварительный диагноз и состояние пациента, сказала Никульшина.

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