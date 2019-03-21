Петиция против "Брекзита" стала самой популярной в истории Британии

Более 5 миллионов противников "Брекзита", по данным на воскресенье, 24 марта, поставили свои подписи под онлайн-петицией на сайте британского парламента с требованием остановить выход Великобритании из Евросоюза. По информации агентства PA, это делает ее самой популярной петицией, когда-либо размещавшейся на сайте парламента. При этом она давно выполнила свое назначение: для вынесения инициативы на обсуждение депутатов требуется всего лишь 100 тысяч голосов, а дальнейшие подписи не приведут ни к каким действиям.

"Правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС - это "воля народа". Мы должны положить конец этому утверждению, показав силу общественной поддержки для того, чтобы остаться в ЕС", - говорится в описании петиции. Из-за наплыва пользователей сайт с размещенным в четверг обращением часами был недоступен.

"Брекзит" завел в тупик

Между тем в Великобритании ищут выход из тупика, в который правительство оказалось из-за конфликта с парламентом по поводу договора о "Брекзите". Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли в воскресенье предупредил о риске внеочередных выборов, если парламент решит сам определять стратегию "Брекзита", не опираясь на мнение правительства. Это может произойти, если парламентарии поддержат стратегию, которая будет противоречить планам властей.

"Логично, что таким образом растет риск объявления новых выборов, ведь парламент может навязывать исполнительной власти действия, которые войдут в противоречие с предвыборными обещаниями", - заявил он в интервью медиакомпании BBC.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй раскритиковала парламент за его "неспособность достичь единства по осуществлению выхода Соединенного Королевства из Евросоюза". Результат этого - то, что "Брекзит" не сможет состояться 29 марта, как было запланировано. "Лично я очень сожалею об этом", - добавила Мэй.

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