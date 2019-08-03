 Петицию ″Новой газеты″ против политтеррора в РФ подписали более 35 тысяч человек | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2019

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Россия

Петицию "Новой газеты" против политтеррора в РФ подписали более 35 тысяч человек

В воззвании содержится призыв прекратить уголовное дело, возбужденное СК РФ после акции 27 июля, в связи с явным отсутствием события преступления.

Участник московской акции протеста, задержанный полицией 27 июля в Москве

Участник московской акции протеста, задержанный полицией 27 июля в Москве

Более 35 тысяч человек менее чем за сутки подписали петицию "Новой газеты" с требованием "прекратить уголовное дело против участников мирной акции 27 июля 2019 года в Москве". Эти данные опубликовал во вторник, 6 августа, сайт change.org, на котором размещен документ.

Контекст

Власти снова сделали столицу центром оппозиционных настроений. Этими декорациями можно успешно скрыть Шиес, Екатеринбург или лесные пожары. "Но просчитал ли Кремль все риски?" - задается вопросом Иван Преображенский. (04.08.2019)

За месяц до выборов депутатов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли поддержать независимых кандидатов. Полиция отреагировала жесткими задержаниями. (03.08.2019)

Лица, призывавшие к участию в акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, заведомо допускали, что это может спровоцировать массовые беспорядки, утверждает Следственный комитет РФ. (30.07.2019)

Как отмечается в тексте петиции, правоохранительные органы развязали "политический террор" против населения России. Речь идет о возбуждении Следственным комитетом России (СКР) уголовного дела о "массовых беспорядках" в связи с акцией протеста против отказа в регистрации независимых депутатов на выборах в Мосгордуму. Авторы отмечают, что в этот день в Москве не происходило ничего, подпадающего под юридическую квалификацию "массовых беспорядков": не было ни насилия в отношении граждан и представителей власти, ни повреждения имущества, ни поджогов и погромов. "Нарушение общественного порядка, на которое ссылается следствие, не может классифицироваться как массовые беспорядки ни по букве закона, ни с точки зрения здравого смысла", - указывается в петиции.

Более того, отмечают авторы, стало известно, что следственные органы занимаются фальсификацией материалов дела. В воззвании содержится призыв прекратить уголовное дело "в связи с явным отсутствием события преступления". Авторы петиции указывают, что развязанный правоохранителями политический террор лишь провоцирует дальнейшую эскалацию гражданского конфликта в России.

Уже 9 арестованных

На массовых несогласованных протестных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, прошедших в Москве 27 июля и 3 августа, были задержаны в общей сложности от 2000 до 2500 человек. Десятки людей были жестоко избиты полицией. 30 июля СКР заявил о возбуждении уголовного дела сразу по трем статьям статьи 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). Организаторам акции может грозить до 15 лет лишения свободы, ее участникам - до 8 лет.

Всего по делу арестованы уже 9 человек. Они останутся в СИЗО до 27 сентября. Еще один подозреваемый объявлен в розыск.

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Смотрите также:

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


Смотреть видео 18:41

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости (05.08.2019)

Контекст

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

Ссылки в интернете

Петиция на сайте change.org

Аудио- и видеофайлы по теме

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости (05.08.2019)  

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве (29.07.2019)  

Скандал в Москве: критиков Путина не пускают на выборы. DW Новости (15.07.2019)  

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Лица, призывавшие к участию в акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, заведомо допускали, что это может спровоцировать массовые беспорядки, утверждает Следственный комитет РФ.

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