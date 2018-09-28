Петер Лимбург переизбран на посту генерального директора DW

Петер Лимбург (Peter Limbourg) переизбран на посту генерального директора немецкой международной общественной медиакомпании Deutsche Welle (DW). Соответствующее решение принято единогласно в первом туре голосования в пятницу, 28 сентября, в Берлине на заседании Совета по вещанию DW.

Других кандидатур, помимо 58-летнего Лимбурга, на голосование вынесено не было.

"Петер Лимбург в первый срок пребывания в должности исполнительного директора привнес решающие изменения и крайне необходимые инновации, которые требовались, чтобы обеспечить будущее DW в борьбе с международными конкурентами", - подчеркнул председатель Совета по вещанию, прелат Карл Юстен (Karl Jüsten).

Генеральный директор поблагодарил коллег "за большое доверие, которое нашло отражение в голосовании". "Это отличная основа, чтобы в предстоящие годы и дальше продвигать DW на международном уровне", - указал он.

Аналитика с ориентацией на молодую аудиторию

Лимбург в 2013 году сменил на посту генерального директора DW Эрика Беттермана (Erik Bettermann). "Благодаря интернету, социальным сетям и нашим партнерам у нас есть шанс привлечь внимание гораздо большего числа людей, чем раньше. Мы по-прежнему предлагаем смесь из новостей, аналитики и идей для размышлений, только в более современном виде и с еще большей ориентацией на интересы наших разнообразных и зачастую очень молодых целевых групп", - так некоторое время назад описывал Лимбург свое видение стратегии развития компании.

Под его руководством за минувшие пять лет аудитория медиакомпании увеличилась с 101 млн до 175 млн человек, в данный момент DW предоставляет информацию на 30 языках.

Выборы гендиректора состоялись за год до истечения его первого шестилетнего срока полномочий - 30 сентября 2019 года.

В этом году медиакомпания отпраздновала 65-летие.

Работа на частных телеканалах

Петер Лимбург после службы в армии изучал юриспруденцию в университете Бонна и закончил его в 1987 году. В 1988-1989 годах он проходил стажировку в Немецком агентстве телевизионных новостей DFA в Бонне и Лондоне. Затем был направлен корреспондентом в Лейпциг. В 1990 году он стал корреспондентом DFA и частного телеканала Sat.1 по делам Европы и НАТО в Брюсселе. В 1996 году возглавил боннское бюро частного телеканала ProSieben. В 1999 году стал одним из главных редакторов частного новостного канала N24 и главным редактором отдела политики ProSieben, а с 2001 году - еще и Sat.1. В 2004-05 и 2008-09 годах Петер Лимбург был исполнительным директором Pool TV - совместного предприятия частных телеканалов в Берлине. С 2008 по 2010 годы работал главным редактором N24. С 2008 года - главный ведущий новостных программ Sat.1, а с 2010 года - директор информационных программ Sat.1 и ProSieben.



Выходец из Бонна



Петер Лимбург - председатель жюри премии СМИ германского бундестага, член жюри премии для молодых журналистов медиаконцерна Axel Springer, советник комиссии по вопросам публицистики Конференции католических епископов Германии и член правления благотворительной организации Мальтийского ордена. Родился в Бонне, но детство и молодость провел в Риме, Париже, Афинах и Брюсселе. Лимбург женат, у него трое детей.

Смотрите также:

DW поздравляют c юбилеем... Людмила Алексеева, российская правозащитница "Если на Западе не хотят снова иметь под боком такое "удовольствие", каким был Советский Союз, то они должны поддерживать свои СМИ, работающие в России. Европа заинтересована в том, чтобы Россия стала нормальным государством, исповедующим общечеловеческие ценности. Один из главных инструментов для достижения этой цели - иностранные вещательные компании, такие, как Deutsche Welle".

DW поздравляют c юбилеем... Дмитрий Врубель, российский художник "Для меня Deutsche Welle, в первую очередь, ассоциируется с детством. Благодаря DW я стал гораздо мягче относиться к Германии. Оказалось, правда, что российский тоталитаризм весьма силен, а потому и необходимость в таких медиакомпаниях, как Deutsche Welle, сохраняется".

DW поздравляют c юбилеем... Ай Вэйвэй, китайский художник, диссидент "В течение прошедших 60 лет Deutsche Welle играла важную политическую и культурную роль во всем мире".

DW поздравляют c юбилеем... Светлана Алексиевич, белорусская писательница "После перестройки и несбывшихся надежд на демократические процессы мы вместо света оказались во мраке, и голос Deutsche Welle очень важен честным и думающим людям в этой постсоветской тьме, выйти из которой очень сложно. В такой ситуации крайне необходимы достоверная информация, умный комментарий и непредвзятый анализ Deutsche Welle".

DW поздравляют c юбилеем... Александр Милинкевич, белорусский оппозиционный политик "Для Беларуси роль Deutsche Welle трудно переоценить, настолько она важна. Желательно, чтобы свободные СМИ вещали из своей страны, но это явно не наш случай. Здесь важен не только информационный, но и психологический момент. Когда люди видят, что для них и о них пишут и вещают из других стран, это добавляет им импульс веры, чего часто не хватает при диктатурах".

DW поздравляют c юбилеем... Ширин Эбади, лауреат Нобелевской премии мира "Много лет назад, когда я впервые услышала Deutsche Welle, я оценила нейтральность и объективность этой радиостанции. Я все время слушала новости и репортажи. Позже, когда у DW появилась интернет-страница на фарси, я смогла получать информацию уже в любое время суток. Благодарю всех журналистов, редакторов и всех остальных сотрудников DW за их старания и поздравляю с 60-летним юбилеем".

DW поздравляют c юбилеем... Андрей Курков, украинский писатель "В советское время передачи "Немецкой волны" о Западной Германии умело противостояли советской пропаганде об "упадке и бесчеловечности Запада". Сейчас Deutsche Welle стала больше "имиджмейкерской" в хорошем смысле этого понятия. Объективное журналистское "судейство" сдерживает местных фальсификаторов новостей. Да и сами украинские журналисты ориентируются на уровень работы и ответственности DW".

DW поздравляют c юбилеем... Руслана, украинская певица "Для многих людей, я уверена, это влиятельный источник информации и приоритетный ресурс. Бесспорно, у Deutsche Welle есть будущее, потенциал и аудитория".

DW поздравляют c юбилеем... Виталий Кличко, украинский боксер, политик "Deutsche Welle - это образец компетентности, беспристрастности, профессионализма. Сегодня наша страна переживает далеко не лучшие времена: сворачиваются демократические процессы, блокируются перспективы европейского развития, в СМИ возвращается цензура. И в этой ситуации нам очень нужны действительно независимые СМИ, которые говорят людям правду о том, что происходит. DW - одно из них".

DW поздравляют c юбилеем... Алексей Симонов, российский кинорежиссер, правозащитник "Для меня и в советское время, и сейчас присутствие иновещательных компаний ощущалось, как иной взгляд, который очень важен для того, чтобы увидеть картину с разных сторон. Несмотря на то, что сейчас в России, в отличие от СССР, не тратят деньги на такую глупость, как "глушилки", сегодня мы боремся с вещателями из-за рубежа больше, чем в советское время".

DW поздравляют c юбилеем... Борис Тадич, бывший президент Сербии "В 1990-е годы, когда Балканы охватила чума человеческого зла, Deutsche Welle наряду с немецкими политическими фондами стала для всех нас лучом надежды. Я тогда впервые посетил DW еще как представитель оппозиции. Когда через СМИ государство, которое пользуется доверием и имеет вес на международной арене, заявляет о своей позиции, это дает силы изменить ситуацию в собственной стране".

DW поздравляют c юбилеем... Олег Орлов, российский правозащитник, член правления общества "Мемориал" "В советское время Deutsche Welle, как и другие иностранные радиостанции, была глотком свободы. С началом перестройки влияние любых зарубежных источников информации резко снизилось. Однако в "позднепутинский" период, когда голоса внутрироссийских источников альтернативной информации звучат все тише, аудитория стала возвращаться к тем ресурсам, которые были раньше, в советские времена".

DW поздравляют c юбилеем... Ахим Штайнер, руководитель программы ООН по окружающей среде "Нам в ООН важно, чтобы люди в Найроби, Тимбукту, Берлине, Вашингтоне и Бразилии понимали нас одинаково хорошо. Deutsche Welle - одна из тех коммуникационных платформ, которые помогают людям найти общий язык. Поэтому я желаю DW удачи в будущем!"

DW поздравляют c юбилеем... Светлана Ганнушкина, российская правозащитница, руководитель "Гражданского содействия" "В советское время Deutsche Welle являлась одним из важных источников информации для людей моего круга. Такие радиостанции были большой частью нашей жизни, если хотите, окном в мир".

DW поздравляют c юбилеем... Адам Кржемински, польский публицист "То, что мы живем в ЕС и наши СМИ независимы, вовсе не означает, что нет спроса на информацию, которую предоставляет DW. Учитывая чрезвычайную важность германо-польских отношений, такое СМИ необходимо. Мы ведем настолько напряженную дискуссию, что глубокие разъяснения крайне важны. Причем не только время от времени, как это делают "обычные" медиа".

DW поздравляют c юбилеем... Сергей Ковалев, советский диссидент, председатель общества "Мемориал" "Надеюсь, что руководство немецкого медиа-холдинга не поддастся на уловки российской власти, которая пытается всех убедить, что теперь в России все о'кей, что у нас теперь тут демократия и свобода, и можно прекратить работу". Автор: Михаил Бушуев

