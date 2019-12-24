 Петербург на 5 лет вводит режим открытого неба для полетов в Европу | Новости из Германии о России | DW | 24.12.2019

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Россия

Петербург на 5 лет вводит режим открытого неба для полетов в Европу

Открытое небо позволяет летать в аэропорт не из домашнего региона. Этот режим появится в Пулково с 2020 года. Минтранс России утвердил список из 30 стран. Европейские лоукостеры проявили интерес.

Самолет поднимается в небо на закате

В санкт-петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года начнет действовать режим открытого неба. Его введут на 5 лет, сообщает министерство транспорта России во вторник, 24 декабря. Ведомство утвердило перечень из 30 стран, который в будущем может быть расширен.

Контекст

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Ряд европейских авиакомпаний - венгерская Wizz Air, ирландская Ryanair, британская EasyJet, испанская Volotea, латвийская Air Baltic и молдавская FlyOne - уже выразили заинтересованность в полетах в новом режиме, добавили в министерстве. Пока они готовы совершать рейсы в Россию из 22 европейских стран.

Режим открытого неба позволяет авиаперевозчикам летать в аэропорт не из домашнего региона. Подобный шаг "даст мощный позитивный импульс повышению транспортной доступности" и положительно отразится на социально-экономическом развитии города и области, отмечает Минтранс. По оценке управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы", на которую ссылается газета "Ведомости", три крупнейших европейских лоукостера - Ryanair, EasyJet и Wizz Air - добавят аэропорту к 2025 г. 5,9 млн пассажиров.  

С 1 октября иностранные туристы могут бесплатно оформить электронную визу для поездок в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. С аналогичными визами с 1 июля можно въезжать в Калининградскую область, а с августа 2017 года - во Владивосток.

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    Автор: Ефим Шуман


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