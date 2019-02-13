Петербургскую активистку оштрафовали из-за "Марша материнского гнева"

Активистка Мария Кожеватова, задержанная на "Марше материнского гнева" в Санкт-Петербурге, была в понедельник, 11 февраля, оштрафована Красносельским судом на 250 тысяч рублей. Кожеватову признали виновной в повторном нарушении "установленного порядка организации либо проведения акции". Как заявила в интервью изданию "Закс.ру" адвокат Кожеватовой Ольга Смирнова, активистка не принимала участие в "Марше матерей", который прошел уже после ее задержания. Вместо этого Кожеватова организовала одиночный пикет, который не был связан с акцией. Решение о штрафе будет обжаловано.

"Марши материнского гнева", организованные в поддержку активистки движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко и других политзаключенных в России, прошли в воскресенье, 10 февраля, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и ряде других российских городов. В Санкт-Петербурге на акцию протеста пришло около 200 человек, среди них глава фракции партии "Яблоко" в Законодательном собрании Борис Вишневский. Участники марша шли по улицам в тишине и без лозунгов. По информации сайта ОВД-инфо, полиция задержала семь участников акции, среди них организатора протеста Светлану Уткину.

В конце января скоропостижно скончалась 17-летняя дочь Анастасии Шевченко, проживавшая в интернате для детей с особенностями развития. До этого ее срочно госпитализировали после временной остановки сердца. Следователи долго не разрешали Шевченко навестить дочь в реанимации.

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