 Петербургскую активистку оштрафовали из-за ″Марша материнского гнева″ | Новости из Германии о России | DW | 12.02.2019

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Россия

Петербургскую активистку оштрафовали из-за "Марша материнского гнева"

Суд назначил активистке Марии Кожеватовой крупный штраф за участие в "Марше материнского гнева". Адвокат Кожеватовой заявляет, что активистка была задержана еще до начала акции.

Марш материнского гнева, Санкт-Петербург, 10 февраля 2019 г.

"Марш материнского гнева", Санкт-Петербург, 10 февраля 2019 г.

Активистка Мария Кожеватова, задержанная на "Марше материнского гнева" в Санкт-Петербурге, была в понедельник, 11 февраля, оштрафована Красносельским судом на 250 тысяч рублей. Кожеватову признали виновной в повторном нарушении "установленного порядка организации либо проведения акции". Как заявила в интервью изданию "Закс.ру" адвокат Кожеватовой Ольга Смирнова, активистка не принимала участие в "Марше матерей", который прошел уже после ее задержания. Вместо этого Кожеватова организовала одиночный пикет, который не был связан с акцией. Решение о штрафе будет обжаловано.

Контекст

Минимум семь участников "Марша материнского гнева" в Санкт-Петербурге были задержаны полицией. Задержана также организатор акции Светлана Уткина. (10.02.2019)

Система не предусматривает гуманизма в отношении преследуемых по политическим мотивам. И дает понять: став политическим активистом, вы делите риски со своими близкими, считает Александр Плющев. (01.02.2019)

"Марши материнского гнева", организованные в поддержку активистки движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко и других политзаключенных в России, прошли в воскресенье, 10 февраля, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и ряде других российских городов. В Санкт-Петербурге на акцию протеста пришло около 200 человек, среди них глава фракции партии "Яблоко" в Законодательном собрании Борис Вишневский. Участники марша шли по улицам в тишине и без лозунгов. По информации сайта ОВД-инфо, полиция задержала семь участников акции, среди них организатора протеста Светлану Уткину.

В конце января скоропостижно скончалась 17-летняя дочь Анастасии Шевченко, проживавшая в интернате для детей с особенностями развития. До этого ее срочно госпитализировали после временной остановки сердца. Следователи долго не разрешали Шевченко навестить дочь в реанимации.

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"Марше материнского гнева": кого и как задерживала полиция

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  • Илья Яшин с триколором в руках

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    С триколором в руках

    Во главе колонны партии "Парнас" шел оппозиционный политик Илья Яшин с триколором в руках. Несмотря на холод, он был с непокрытой головой и в расстегнутом пальто.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


 

Контекст

В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

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