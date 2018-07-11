Песчаные скульптуры на фоне барокко

В Баден-Вюртемберге открылась выставка скульптур из песка. Работы можно увидеть в саду Людвигсбургской резиденции до 30 августа.
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Эта фотография сделана в городе Людвигсбурге в земле Баден-Вюртемберг, где проходит традиционная садово-парковая выставка "Цветущее барокко" ("Blühendes Barock").
Скульптуру из бронзы высотой 130 сантиметров похитили в минувшие выходные, но полиция сообщила о пропаже только сегодня.
В столице Саксонии завершается подготовка к фестивалю ледяных и снежных скульптур "Зимние миры". Он откроется 25 ноября и продлится до 25 февраля.