 Песчаные скульптуры на фоне барокко | Кадр дня | DW | 11.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

Песчаные скульптуры на фоне барокко

В Баден-Вюртемберге открылась выставка скульптур из песка. Работы можно увидеть в саду Людвигсбургской резиденции до 30 августа.

Песчаные скульптуры в Людвигсбурге

Смотрите также:
Фестиваль песчаных скульптур на Рюгене

  • Рюген

    Песчаные скульптуры на Рюгене

    В субботу, 12 марта в Германии на острове Рюгене (Мекленбург-Передняя Померания) открывается очередной Международный фестиваль скульптур из песка (Sandskulpturen-Festival). Он проводится здесь уже в седьмой раз и продлится до ноября. На фото - работа украинского скульптора Олега Масалитина.

  • Рюген

    Песчаные скульптуры на Рюгене

    Фестиваль проходит на балтийском морском курорте Бинц (Binz). Корреспондент агентства dpa смог сфотографировать скульптуры за несколько дней до его открытия. На фото - павлин из песка.

  • Рюген

    Песчаные скульптуры на Рюгене

    В этом году фестиваль посвящен природе пяти континентов нашей планеты. Посетителей ожидает целый зоопарк из песка. Темами предыдущих фестивалей были, например, сказки братьев Гримм и чудеса света. На фото - гигантский индонезийский варан, за ним - ленивец.

  • Рюген

    Песчаные скульптуры на Рюгене

    В подготовке фестиваля участвовало около пятидесяти скульпторов из разных стран мира. На фото - голова Чарльза Дарвина. Работа венгерского скульптора Ференца Моностори.

  • Рюген

    Песчаные скульптуры на Рюгене

    Для создания фигур потребовалось 16 тысяч тонн специального песка. На фото - семья медведей.

  • Рюген

    Песчаные скульптуры на Рюгене

    Общая площадь экспозиции составляет 5600 квадратных метров. Российский скульптор Иван Зверев работает над песчаным динозавром.

  • Рюген

    Песчаные скульптуры на Рюгене

    Ежегодно этот фестиваль посещает около 200 тысяч человек. На фото - участница из Нидерландов Марике ван дер Меер и фигура "Флоры".

  • Рюген

    Песчаные скульптуры на Рюгене

    Входной билет для взрослых стоит 8,50 евро. Для детей от четырех до двенадцати лет - 5,50 евро. Семейные билеты стоят 24,50 евро (2 взрослых и 2 ребенка) или 25,50 евро (2 взрослых и 3 ребенка). На фото - украинский скульптор Олег Масалитин.

    Автор: Максим Нелюбин


10 причин любить Баден-Вюртемберг

  • Штутгарт

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Штутгарт

    "Мы можем все, кроме литературного немецкого", - так звучит самоироничный слоган, используемый в имиджевых кампаниях Баден-Вюртемберга: "Wir können alles - außer Hochdeutsch". Местных жителей, действительно, можно смело считать патриотами своих диалектов. Баден-Вюртемберг славится своими ландшафтами, кухней и достопримечательностями. Знакомство начнем со столицы этой федеральной земли - Штутгарта.

  • Музей Mercedes-Benz в Штутгарте

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Сделано в Баден-Вюртемберге

    Кстати, вместо немецкого слова "Land", то есть земля, жители этих мест предпочитают родное диалектное слово "Ländle". Баден-Вюртемберг - земля изобретателей и мастеров на все руки. Не случайно именно здесь были заложены основы современного автомобилестроения, о чем можно подробно узнать в штутгартском музее фирмы Mercedes-Benz. В этом же городе расположен музей еще одного автоконцерна - Porsche.

  • Фрайбургский собор

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Фрайбург - ворота в Шварцвальд

    В регионе Брайсгау на границе со Шварцвальдом находится город Фрайбург, где особого внимания заслуживают готический собор и уютные улочки в историческом центре. Главную башню собора часто называют самой красивой башней христианства, цитируя слова одного известного искусствоведа. Фрайбург также считается экологической столицей Германии, благодаря многочисленным проектам по охране окружающей среды.

  • Водопад в Шварцвальде около города Тодтнау
    Еще по теме

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Шварцвальд

    Самый популярный туристический регион Баден-Вюртемберга - Шварцвальд. Около 20 миллионов ночевок ежегодно. Самая высокая точка Шварцвальда - гора Фельдберг (1493 м). Район, в котором она находится, является воздушным курортом, а также особо привлекателен для любителей походов и зимних видов спорта. Более подробно о достопримечательностях Шварцвальда - в нашей галерее по ссылке в конце текста.

  • Часы с кукушкой
    Еще по теме

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Часы с кукушкой

    Они считаются символом Шварцвальда и всего Баден-Вюртемберга. Первые такие часы с кукушкой изготовили здесь в середине XVIII века. В общем и целом их традиционный вид сохранился до сих пор. Главными центрами производства являются Шонах и Триберг, где можно увидеть самые их большие экземпляры высотой по 15 метров. Те, которые можно увезти с собой, стоят от полусотни до почти двух тысяч евро.

  • Гейдельберг
    Еще по теме

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Романтический Гейдельберг

    Этим городом восхищались многие писатели, поэты, художники и ученые. Среди них - Иоганн Вольфганг фон Гете и Марк Твен. Главный его символ - Гейдельбергский замок. Руины бывшей резиденции курфюрстов возвышаются над Старым городом и рекой Неккар. В Гейдельберге находится старейший немецкий университет. Он был основан в 1386 году. Город входит в число самых популярных туристических целей Германии.

  • Рейн
    Еще по теме

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Рейнские ландшафты

    Пойменные леса и луга Рейна в Баден-Вюртемберге представляют собой уникальную и почти нетронутую экологическую систему. В верхнем течении реки много стариц. Эти старые речные русла являются жизненным пространством многих исчезающих и редких видов растений и животных. Для любителей природы здесь проводятся экскурсии на плоскодонных рыбацких лодках.

  • Замок Гогенцоллерн
    Еще по теме

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Историческая резиденция

    Замок Гогенцоллерн считается родовым гнездом одноименной швабской династии и до сих пор находится в собственности этого рода. В XV-XVI веках его представители начали править в Бранденбурге и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров. Замковая крепость на этом месте была возведена в XI веке. Сейчас ежегодно здесь бывает около 300 тысяч посетителей.

  • Байрсброн
    Еще по теме

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Кулинарный рай

    В Баден-Вюртемберге умеют вкусно готовить - не только просто, по-домашнему, но и на мировом уровне для самой изысканной публики. Почти восемьдесят здешних ресторанов отмечены звездами путеводителя "Мишлен". По этому показателю Баден-Вюртемберг находится на первом месте в Германии. В небольшом шварцвальдском Байрсброне работают сразу два 3-звездочных ресторана и еще один, получивший две звезды.

  • Боденское озеро
    Еще по теме

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Боденское озеро

    Боденское озеро - третье по площади озеро в Центральной Европе. Оно находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Регион отличается мягким климатом. Среди его достопримечательностей особой популярностью пользуются цветочный остров Майнау, включенный в список Всемирного наследия монастырский остров Райхенау, города Линдау и Констанц, а также замок Меерсбург.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

Цветущее барокко - прекрасное барокко

Эта фотография сделана в городе Людвигсбурге в земле Баден-Вюртемберг, где проходит традиционная садово-парковая выставка "Цветущее барокко" ("Blühendes Barock").  

В Германии украли статую рок-звезды

Скульптуру из бронзы высотой 130 сантиметров похитили в минувшие выходные, но полиция сообщила о пропаже только сегодня.  

Что сделали в Дрездене из 252 тонн льда

В столице Саксонии завершается подготовка к фестивалю ледяных и снежных скульптур "Зимние миры". Он откроется 25 ноября и продлится до 25 февраля.  

Робби Уильямс из немецкого песка

11 марта на острове Рюген в Германии вновь откроется фестиваль песчаных скульптур. На фото - работа российского участника Ивана Зверева и ее автор.  

Песчаные скульптуры на Рюгене

В этом году посетители Фестиваля песчаных скульптур на Рюгене увидят целый зоопарк из песка.  

Достопримечательности Баден-Вюртемберга

Где делают "Мерседесы" и собирают "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро, а также где в Германии находится больше всего ресторанов, отмеченных звездами "Мишлена"?  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Сад Немо": итальянцы выращивают клубнику и салаты под водой  

Пекин накрыла песчаная буря  

Варнемюнде - #DailyDrone  