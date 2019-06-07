 Песков опроверг сообщения о прекращении дела Голунова до ″прямой линии″ Путина | Новости из Германии о России | DW | 11.06.2019

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Россия

Песков опроверг сообщения о прекращении дела Голунова до "прямой линии" Путина

Дмитрий Песков заявил об отсутствии указаний прекратить преследование журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, до "прямой линии" президента РФ 20 июня.

Первые полосы трех ведущих деловых СМИ России после задержания корреспондента Медузы Ивана Голунова

Первые полосы трех ведущих деловых СМИ России после задержания корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что Кремль намерен прекратить преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова до "прямой линии" главы государства 20 июня. "Я могу это опровергнуть, - заявил Песков во вторник, 11 июня. - Никаких установок нет и быть не может".

Контекст

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Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он свою вину отрицает. Коллеги задержанного журналиста прокомментировали для DW случившееся. (07.06.2019)

По его словам, первые несколько сотен тысяч вопросов, присланных россиянами для "прямой линии", уже проработаны. Среди поднятых тем есть и дело против Голунова, но такими письмами "не засыпают", продолжил Песков. "Если будет актуальность сохраняться, разумеется, эти вопросы будут задаваться президенту", - пояснил он.

Ранее 10 июня издание журналистов-расследователей "Проект" сообщило со ссылкой на неназванных собеседников, близких к администрации Путина, что Кремль намерен прекратить преследование Голунова до 20 июня, когда состоится "прямая линия". 

Дело Ивана Голунова

Спецкор "Медузы" Голунов был задержан 6 июня и позже отправлен под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Адвокаты журналиста обжаловали эту меру пресечения.

В полиции заявили, что у журналиста нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина. Эксперты, однако, не нашли на руках Голунова следов наркотиков, а на пакетах, обнаруженных у него, есть ДНК нескольких человек. Журналист заявляет, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе.

Генпрокуратура России запросила материалы по делу Голунова у всех подразделений полиции по Западному административному округу Москвы. Как сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин, речь идет об информации обо всех понятых и закупщиках, которые участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях в отношении Голунова.    

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