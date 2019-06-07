Песков опроверг сообщения о прекращении дела Голунова до "прямой линии" Путина

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что Кремль намерен прекратить преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова до "прямой линии" главы государства 20 июня. "Я могу это опровергнуть, - заявил Песков во вторник, 11 июня. - Никаких установок нет и быть не может".

По его словам, первые несколько сотен тысяч вопросов, присланных россиянами для "прямой линии", уже проработаны. Среди поднятых тем есть и дело против Голунова, но такими письмами "не засыпают", продолжил Песков. "Если будет актуальность сохраняться, разумеется, эти вопросы будут задаваться президенту", - пояснил он.

Ранее 10 июня издание журналистов-расследователей "Проект" сообщило со ссылкой на неназванных собеседников, близких к администрации Путина, что Кремль намерен прекратить преследование Голунова до 20 июня, когда состоится "прямая линия".

Дело Ивана Голунова

Спецкор "Медузы" Голунов был задержан 6 июня и позже отправлен под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Адвокаты журналиста обжаловали эту меру пресечения.

В полиции заявили, что у журналиста нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина. Эксперты, однако, не нашли на руках Голунова следов наркотиков, а на пакетах, обнаруженных у него, есть ДНК нескольких человек. Журналист заявляет, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе.

Генпрокуратура России запросила материалы по делу Голунова у всех подразделений полиции по Западному административному округу Москвы. Как сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин, речь идет об информации обо всех понятых и закупщиках, которые участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях в отношении Голунова.

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