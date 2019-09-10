 Пескову неизвестно, был ли шпионом работавший в АП Смоленков | Новости из Германии о России | DW | 11.09.2019

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Россия

Пескову неизвестно, был ли шпионом работавший в АП Смоленков

В Кремле подтвердили, что предполагаемый шпион Олег Смоленков работал в администрации президента. "А был он шпионом, не был шпионом - это нам неизвестно", - заявил Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Олег Смоленков, которого подозревают в том, что он был тем самым американским шпионом из публикации CNN, работал в администрации президента России, но "не относился к высоким или высшим должностным лицам". Об этом в среду, 11 сентября, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. "В данном случае я могу только констатировать, что был такой сотрудник и он был уволен. А был он шпионом, не был шпионом - это нам неизвестно, это вопрос к специальным службам. Они делают свое дело", - отметил Песков.

Олег Смоленков несколько лет работал в аппарате помощника президента России по внешней политике Юрия Ушакова. Между тем источник газеты "Ведомости" утверждает, что Смоленков имел доступ "к весьма чувствительной информации", в том числе к сведениям спецслужб. Другой источник сообщил, что Смоленков мог узнавать секретную информацию из разговоров с коллегами.

Контекст

В окружении Владимира Путина долгое время работал агент ЦРУ. Это утверждают СМИ в США. Карикатурист Сергей Елкин со своей версией, кто был шпионом в Кремле. (10.09.2019)

После сюжета канала CNN об эвакуации из РФ шпиона США, вызванной небрежным обращением Трампа с данными разведки, республиканский конгрессмен Даг Коллинс заявил, что не знает, "на чьей стороне" находится телеканал. (11.09.2019)

СМИ предполагают, что Смоленков мог быть тем самым главным информатором ЦРУ, который поставлял информацию о вмешательстве России в президентские выборы в США. Заместитель МИД России Сергей Рябков опроверг эти сведения. "Никакой роли в так называемом вмешательстве он по определению сыграть не мог, потому что никакого вмешательства не было", - сообщил он, назвав эту информацию "нагромождением одной лжи на другую".

По информации телеканала CNN, в 2017 году американская разведка была вынуждена эвакуировать из РФ секретного агента из окружения высшего российского руководства. Сотрудник "высочайшего уровня" работал на протяжении более чем десяти лет на ЦРУ и являлся источником информации непосредственно из Кремля и высших структур национальной безопасности. Согласно этой информации, агент имел непосредственный доступ к президенту РФ Владимиру Путину и даже имел возможность предоставлять снимки документов с рабочего стола российского лидера.

Олег Смоленков, имя которого называют в связи со шпионским скандалом, в 2017 году уехал с женой и тремя детьми на отдых в Черногорию и не вернулся в Россию. "Коммерсант" пишет, что в 2018 году он с женой приобрели дом в США стоимостью 925 тысяч долларов США.

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Шпионский скандал в Австрии: что известно об агенте российской разведки

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  • Зал для тренировок

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Искусство ближнего боя

    А здесь немецкие "бойцы невидимого фронта" оттачивают искусство ближнего боя. Делают они это в обеденный перерыв или после работы, осталось неизвестным. Если присмотреться, становится ясно, что предпочтение в БНД явно отдается японским единоборствам.

  • Картотека внешней разведки Германии

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Картотека секретных документов

    Далеко не все документы, досье, справочная информация, ориентировки на террористов и другие материалы, которые собраны внешней разведкой Германии и необходимы для ее работы, оцифрованы. Поэтому продолжает действовать и ее "бумажная" картотека.

  • Кабинет научного консультанта

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Рассеянный профессор

    Хотя Шлютеру запретили показывать лица сотрудников БНД, часто его "безлюдные" снимки позволяют представить, каков хозяин того или иного кабинета. Вот в этом сидит "рассеянный профессор": научный консультант, который занимается химической экспертизой "объектов". Забытый на тарелке недоеденный бутерброд с колбасой еще сравнительно свеж...

  • Кабинет, украшенный портретами Элвиса Пресли

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Король рок-н-ролла

    Каждый по-своему пытается уйти от офисного однообразия. Сотрудница внешней разведки, работающая в этом кабинете (скорее всего, ветеран БНД), украсила его стены портретами Элвиса Пресли - "короля рок-н-ролла", пик популярности которого пришелся на 1960-е годы. Чем конкретно она занимается в разведке, узнать не удалось. Но явно не музыкой.

  • План дежурства служебных собак

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

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    Немецкая педантичность сказывается в самых неожиданных вещах. Это - план дежурства служебных собак, которые охраняют территорию штаб-квартиры БНД в Пуллахе. Наверху - крупно - напоминание: "Свободные от службы накануне собаки сначала выгуливаются".

  • Электронно-вычислительный центр

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

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    На фотографиях, сделанных в штаб-квартире БНД, многое напоминает реквизит фильмов об эпохе "холодной войны". Но, конечно, не этот оборудованый по последнему слову техники электронно-вычислительный центр внешней разведки ФРГ. Он, кстати, останется в Пуллахе.

  • Обложка фотоальбома

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    "Ночью шпионы спят"

    Обложка фотоальбома Мартина Шлютера (Мартина Лукаса Кима) "Ночью шпионы спят", который вышел в мюнхенском издательстве Sieveking Verlag. На выставке в Берлине представлены сейчас многие фотографии из этого альбома - иновые, сделанные, уже в Берлине, в новой штаб-квартире немецкой внешней разведки, куда она переедет в 2017 году.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

1 апреля исполняется 60 лет службе внешней разведки Германии - Bundesnachrichtendienst. И только теперь ее кабинеты сфотографировали... (02.07.2014)  

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