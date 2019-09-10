Пескову неизвестно, был ли шпионом работавший в АП Смоленков

Олег Смоленков, которого подозревают в том, что он был тем самым американским шпионом из публикации CNN, работал в администрации президента России, но "не относился к высоким или высшим должностным лицам". Об этом в среду, 11 сентября, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. "В данном случае я могу только констатировать, что был такой сотрудник и он был уволен. А был он шпионом, не был шпионом - это нам неизвестно, это вопрос к специальным службам. Они делают свое дело", - отметил Песков.
Олег Смоленков несколько лет работал в аппарате помощника президента России по внешней политике Юрия Ушакова. Между тем источник газеты "Ведомости" утверждает, что Смоленков имел доступ "к весьма чувствительной информации", в том числе к сведениям спецслужб. Другой источник сообщил, что Смоленков мог узнавать секретную информацию из разговоров с коллегами.
СМИ предполагают, что Смоленков мог быть тем самым главным информатором ЦРУ, который поставлял информацию о вмешательстве России в президентские выборы в США. Заместитель МИД России Сергей Рябков опроверг эти сведения. "Никакой роли в так называемом вмешательстве он по определению сыграть не мог, потому что никакого вмешательства не было", - сообщил он, назвав эту информацию "нагромождением одной лжи на другую".
По информации телеканала CNN, в 2017 году американская разведка была вынуждена эвакуировать из РФ секретного агента из окружения высшего российского руководства. Сотрудник "высочайшего уровня" работал на протяжении более чем десяти лет на ЦРУ и являлся источником информации непосредственно из Кремля и высших структур национальной безопасности. Согласно этой информации, агент имел непосредственный доступ к президенту РФ Владимиру Путину и даже имел возможность предоставлять снимки документов с рабочего стола российского лидера.
Олег Смоленков, имя которого называют в связи со шпионским скандалом, в 2017 году уехал с женой и тремя детьми на отдых в Черногорию и не вернулся в Россию. "Коммерсант" пишет, что в 2018 году он с женой приобрели дом в США стоимостью 925 тысяч долларов США.
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Автор: Ефим Шуман