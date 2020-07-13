Дата-сайентисты и другие перспективные профессии в Германии

Стремительное развитие цифровых технологий, рост населения на планете, климатические изменения, экологические проблемы, - эти реалии сегодняшнего дня меняют все сферы деятельности человека, оказывают огромное влияние на рынок труда и обуславливают появление новых профессий. Выбор факультетов в немецких вузах с каждым годом расширяется. В подборке DW - новые перспективные направления для тех, кто хочет получить одну из таких профессий будущего.

Управление проектами цифровой трансформации (Digital Transformation Management)

Эти уникальные по своей направленности факультеты не следует воспринимать как модернизированные программы по обучению руководителей ИТ-подразделений. Речь идет о подготовке специалистов по безбумажному управлению бизнесом во всех основных его сферах - таких, как финансовые операции, закупки, производство, маркетинг, продажи, сервис.

В процессе обучения особый упор делается на развитие стратегического мышления и способности к оперативному применению информационно-коммуникационных систем, к своевременному проведению цифровых преобразований в бизнесе. Большое внимание уделяется также формированию представлений о системе современных методов анализа данных, анализу существующих и разработке новых цифровых бизнес-моделей с последующим их управлением, социальным компетенциям.

Демонстрация таксистов в Берлине против сервиса Uber в 2019 году

Отличительной особенностью программы является и то, что в нее включено обучение анализу цифровых вытеснений (переворотов, потрясений, англ. Digital Disruption). Речь идет об изучении технологических ИТ-инноваций, появление которых может создать проблемы для определенных, в частности, давно существующих бизнес-моделей или даже полностью эти модели заменить. Один из примеров - мобильное приложение Uber для заказа такси, конкурирующее с традиционными такими сервисами по всему миру. Также здесь можно назвать стриминговый видеосервис Netflix - онлайн-кинотеатр, изменивший киноиндустрию, а также создавший серьезную конкуренцию платному телевидению. Экстренно реагировать на появление таких моделей, в срочном порядке совершенствуя существующие цифровые бизнес-концепции и создавая новые, - вот то, чему должны научиться будущие менеджеры проектов цифровой трансформации.

Шеринговая экономика, платформенная экономика, индустрия 4.0, автоматизация бизнес-процессов, блокчейн, социальные сети, - цифровые бизнес-модели становятся все более серьезной угрозой для традиционных офлайновых бизнес-моделей. Для того чтобы справиться с этими вызовами и выжить в условиях рыночной конкуренции, компаниям требуются эксперты по цифровой трансформации.

Студенты этих факультетов изучают менеджмент, онлайн-маркетинг, бизнес-аналитику, основы информатики и экономику. В Германии специалистов по управлению проектами цифровой трансформации сейчас готовят в таких вузах, как Университет прикладных наук Рейн-Майн (Hochschule RheinMain) в Висбадене, Рейнская высшая школа в Кельне (Rheinische Fachhochschule Köln), Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гёте (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main), Мюнхенская высшая школа прикладных наук (Hochschule für angewandte Wissenschaften München).

В среднем, зарплата менеджера проектов цифровой трансформации составляет в Германии 52200 евро в год.

Общественное здравоохранение (Public Health)

Почему некоторые люди практически никогда не болеют? Какие группы населения подвержены наибольшему риску заболеть раком и как эти риски уменьшить? Как обеспечить стабильное финансирование системы медицинского страхования в стареющем обществе? Тех, кого волнуют такие вопросы, может заинтересовать перспектива поступления на один из факультетов общественного здравоохранения.

Общественное здравоохранение - это область научной и практической деятельности, направленной на предотвращение болезней, продление жизни и укрепление здоровья не отдельных людей, а общества в целом. Предметом исследований являются как состояние здоровья групп населения, так и состояние системы здравоохранения в целом. Общественное здравоохранение как институт изначально появилось для борьбы с эпидемиями, но сегодня оно включает и такие направления, как социальная медицина, пропаганда здорового образа жизни, исследование систем здравоохранения и многое другое.

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Несмотря на то, что общественное здравоохранение является междисциплинарным направлением, учебная программа факультетов в основном включает дисциплины, так или иначе связанные с медициной и социологией, но также экономику, менеджмент, статистику, право, естествознание. Перед выпускниками факультетов общественного здравоохранения открыты очень многие двери. Четыре основные области, в которых они работают, - это планирование в здравоохранении, менеджмент и маркетинг, консалтинг, сфера образования. В Германии подобных специалистов готовят в таких вузах, как Бременский университет (Universität Bremen), Европейский университет Фленсбург (Europa-Universität Flensburg), Гамбургский университет (Universität Hamburg), Университет Любека (Universität zu Lübeck), Мюнхенский технический университет (Technische Universität München).

В среднем зарплата специалистов в области общественного здравоохранения в зависимости от сектора составляет от 75 тысяч до 90 тысяч евро в год.

Исследование данных (Data Science)

Работа с большими данными (англ. Big Data) в цифровую эпоху имеет ключевое значение. Неструктурированную массу информации необходимо с помощью научных методов тщательно обрабатывать, анализировать, оценивать, систематизировать - чтобы затем строить модели, которые позволяют предсказывать спрос на товары и сервисы, делать прогнозы погоды и загруженности дорог, подбирать оптимальные маршруты, принимать решения о предоставлении кредитов, рекомендовать книги или фильмы.

В программу факультетов по обучению дата-сайентистов включены такие дисциплины, как теоретическая информатика, статистика, учение о вероятностях (стохастика), основы информационной безопасности, структуры данных и алгоритмы, программирование и разработка программного обеспечения, бизнес-аналитика.

Дата-сайентисты помогают принимать оптимальные решения и в науке, и в бизнесе, и в повседневной жизни. Потому они востребованы во всех областях, будь то банковский или финансовый сектор, онлайн-маркетинг или фармацевтическая промышленность.

В Германии таких экспертов готовят, например, в Марбургском университете (Philipps-Universität Marburg), Техническом университете Дортмунда (Technische Universität Dortmund), Высшей школе Дармштадта (Hochschule Darmstadt), Высшей школе Алена (Hochschule Aalen), Высшей технической школе Кельна (Technische Hochschule Köln), Высшей технической школе Ульма (Technische Hochschule Ulm), Европейском университете прикладных наук (University of Applied Sciences Europee) в Гамбурге и Берлине.

В среднем, зарплата дата-сайентиста составляет в Германии 73500 евро в год.

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