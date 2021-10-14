Подведение итогов по-прежнему остается в России темой номер один. Критики Кремля сомневаются в честности официально объявленных результатов. В частности, это касается итогов выборов в Москве по одномандатным округам. Представители оппозиции подвергают сомнению результаты электронного голосования в российской столице. Что они собираются делать дальше?
В России подводят итоги выборов в Госдуму. ЦИК рапортует о победе единороссов. К результатам, и в частности, затянувшемуся подсчету дистанционного электронного голосования в Москве, возникли вопросы не только у критиков Кремля. А как на Западе оценивают озвученные результаты и ситуацию в России в целом?