Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Пермь

Mit Handschellen gefesselte Hände, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд отправил "пермского стрелка" в СИЗО на 2 месяца 14.10.2021

Дзержинский районный суд Перми согласился с позицией следствия и распорядился поместить подростка, устроившего стрельбу в университете, в СИЗО до 13 декабря. По сведениям СМИ, стрелок признал вину.
18.05.2020, Russland, Yuzhno-Sakhalinsk: YUZHNO-SAKHALINSK, RUSSIA - MAY 18, 2020: 11th grade students attend a Social Sciences class at School 6. Senior year students return to schools to prepare for the Unified State Exam from May 18, 2020. The students are required to keep social distancing, wear face masks and gloves. Sergei Krasnoukhov/TASS Foto: Sergei Krasnoukhov/TASS/dpa |

Власти РФ выделят 1,6 млрд рублей на поиск "социально опасных" учащихся 24.09.2021

Специальное программное обеспечение будет анализировать письменные работы учащихся и выявлять "склонности" к опасному поведению.
Trauer nach Schießerei in der Perm State Universität

Полицейских, задержавших "пермского стрелка", наградили 22.09.2021

Младший лейтенант полиции Константин Калинин награжден Орденом мужества. Старшему лейтенанту полиции Владимиру Макарову вручена медаль "За отличие в охране общественного порядка".
Trauer nach Schießerei in der Perm State Universität

"У всех глубокий шок": Пермь приходит в себя после стрельбы в университете 22.09.2021

Корреспондент DW встретилась в Перми со студентами и преподавателями вуза, на который 20 сентября было совершено вооруженное нападение, а также с теми, кто пришел к стихийному мемориалу у университета.

Жесткая критика выборов в России и приговор по делу Литвиненко. DW Новости (21.09.2021) 21.09.2021

Подведение итогов по-прежнему остается в России темой номер один. Критики Кремля сомневаются в честности официально объявленных результатов. В частности, это касается итогов выборов в Москве по одномандатным округам. Представители оппозиции подвергают сомнению результаты электронного голосования в российской столице. Что они собираются делать дальше?

Как на Западе критикуют выборы в России. DW Новости (20.09.21) 20.09.2021

В России подводят итоги выборов в Госдуму. ЦИК рапортует о победе единороссов. К результатам, и в частности, затянувшемуся подсчету дистанционного электронного голосования в Москве, возникли вопросы не только у критиков Кремля. А как на Западе оценивают озвученные результаты и ситуацию в России в целом?

Стрельба в Пермском университете (20.09.2021) 20.09.2021

В Пермском университете учебный день начался не с занятий, а со стрельбы. Студент университета, раненый при задержании и личность которого установлена, убил 8 учащихся ВУЗа и ранил около 20 человек.
6655239 20.09.2021 Young people walk in the street in Perm, Russia. Four persons were injured and some students and lecturers managed to lock themselves in classrooms during a shooting from some non-lethal weapons at the state university in Perm. Anatoliy Romanov / Sputnik

Очевидцы о стрельбе в университете Перми: Такого побоища никогда не было 20.09.2021

Что произошло в пермском университете? Очевидцы стрельбы рассказывают о пострадавших студентах, жестокости нападавшего и о том, почему произошедшее похоже на инцидент в Казани.

6655234 20.09.2021 Police officers walk near Perm State University, in Perm, Russia. Four persons were injured and some students and lecturers managed to lock themselves in classrooms during a shooting from some non-lethal weapons at the state university in Perm. Sputnik

Стрельба в Перми. Что говорят пережившие подобную трагедию в Казани 20.09.2021

За три месяца до случившейся в пермском вузе трагедии аналогичное массовое убийство произошло в казанской школе. Как жители Татарстана отреагировали на события в Перми?
Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Zeichnung extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Schießerei in der Uni in Perm, Russland Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Schießerei, Universität, Perm Jahr/Ort: Moskau, 20.09.2021

Стрельба в Перми: скорбим 20.09.2021

В Пермском университете в результате нападения погибли 8 человек, 19 ранены. Сергей Елкин о скорби, которую разделяет каждый из нас.
6655235 20.09.2021 Police and rescue service cars are parked in a street, in Perm, Russia. Four persons were injured and some students and lecturers managed to lock themselves in classrooms during a shooting from some non-lethal weapons at the state university in Perm. Anatoliy Romanov / Sputnik

Шесть человек погибли при стрельбе в университете в Перми 20.09.2021

Огонь в кампусе открыл 18-летний студент вуза в военной форме и с автоматом в руках. Напавшего на вуз задержали, сообщил Следственный комитет.
ARCHIV 2008 *** A Sukhoi Su-24 jet fighter drops flares during a joint Kazakh-Russian military exercise at Otar military range, west of Almaty, in this October 3, 2008 file picture. A warplane shot down by Turkey near the Syrian border on November 24, 2015 was a Russian-made SU-24, Turkish presidential sources said, adding it was downed in line with Turkey's rules of engagement after violating Ankara's airspace. Russia's defence ministry said the downed fighter jet was Russian and did not violate Turkish airspace, the RIA news agency reported. REUTERS/Shamil Zhumatov/Files Reuters/S. Zhumatov

В России разбился четвертый военный самолет за месяц 27.08.2021

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 95 километрах западнее Перми. Летчики катапультировались и доставлены в больницу.
Polizei Thema Ljubow Sobol - eine der Kandidaten zu ausländischen Agenten in Russland DW, Sergej Pukalow, 27. Juli 2020

Комментарий: "Иностранцам" путь в российскую тюрьму закрыт 15.07.2021

Стать "лицом, аффилированным с иноагентом", может в РФ любой. Зато наблюдать за тюрьмами и СИЗО - лишь специально назначенные общественники. О новом этапе давления на оппозицию пишет Иван Преображенский.
Europaeischer Gerichtshof fuer Menschenrechte (EGMR) mit den zylindrischen Gebaeuden der Gerichtssaele, Architekt Richard Rogers, Strassburg, Strasbourg, Elsass, Frankreich / European Court of Human Rights building (ECtHR) with the cylindrical buildings of the courtrooms by the architect Richard Rogers, Strasbourg, Alsace, France

В ЕСПЧ впервые направлена жалоба на приговор за фейки о COVID-19 в РФ 12.02.2021

Жительницу Перми обвинили в отрицании COVID-19 и призывах игнорировать режим самоизоляции. В жалобе отмечено, что суд в РФ нарушил право осужденной на свободу выражения мнения.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 18, 2020: Police officers seen in Red Square during the ongoing COVID-19 coronavirus pandemic. Russian President Vladimir Putin expanded non-working period till April 30, 2020 to prevent the spread of the COVID-19 coronavirus infection. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0D62E5

Центр Москвы 31 января закрывают для пешеходов 30.01.2021

В Москве в день запланированных оппозицией протестов закроют Красную площадь, семь станций метро перестанут работать на вход и выход. С ограничениями столкнутся также жители Перми и Нижнего Новгорода.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Участнику акции с чучелом Путина заменили условным сроком два года колонии 05.11.2020

Суд в Перми назначил осужденному активисту штаба Навального 2 года условно. Второй фигурант дела о чучеле Путина летом получил условный срок, третьего оправдали. Прокуратура просила рассмотреть дело заново.
Показать еще