"Перехваченный" разговор Берлина и Варшавы: кто такие Майк и Ник?

Минск опубликовал якобы перехваченный разговор Берлина и Варшавы. На записи некие Майк и Ник говорят, что Навального не отравили. Кто поставил шпионскую пьесу, знает Сергей Елкин.
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Формулу "Новичка" достать просто, а сырье для его производства - лишь на черном рынке. Если узнать точное название вещества, можно проследить его происхождение. Интервью DW профессора токсикологии Мартина Гёттлихера.
Отравляющее вещество очень точно отдозировали и подсыпали Навальному в чай, поражение организма может быть достаточно серьезным, считает разработчик яда Владимир Углев.