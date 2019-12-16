Переработка мусора: Москва - пример для других городов?

По данным Минприроды, в России ежегодно образуется свыше 70 млн тонн твердых бытовых отходов. Перерабатывается менее 5 процентов. Больше всего мусора производит столичный регион: в 2020 году, по прогнозу мэрии Москвы, - 8,1 млн тонн.

Ожидается, что почти все российские свалки окажутся заполненными до отказа уже в ближайшие пять лет. Требуются новые площади. Но, как показывают протесты в Шиесе, в провинции не готовы принимать у себя отходы москвичей.

Что делать с московским мусором?

Снять остроту проблемы надеются с помощью перехода к раздельному сбору мусора. В московской мэрии уверяют, что город этому готов. Раскрашенные в разные цвета контейнеры уже стоят по всей столице: для пластика, стекла, бумаги, картона и металла.

Мартин Ванслебен

В 2020 году Москва выберет оператора, который будет отвечать за мусор. Интерес проявляют и немецкие компании. "Для нас открываются огромные возможности для сотрудничества. В Германии большой опыт работы с отходами. Ведь мы занимаемся сортировкой мусора очень давно. Германия готова поделиться опытом с Россией как работать с мусором", - заявил Мартин Ванслебен (Martin Wansleben), глава Федерального объединения Торгово-промышленных палат Германии (DIHK).

Сортировать и перерабатывать столичный мусор, по данным "Интерфакса", планируется на 11 подмосковных комплексах переработки отходов, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино. Пока, однако, из 11 построено только четыре комплекса.

Новые комплексы переработки в Подмосковье

Что касается не пригодного для переработки мусора из Москвы, то его собираются увозить еще дальше - на полигоны в Калужской области (экотехнопарк "Калуга" в деревне Михали, полигон около деревни Бронцы), а также во Владимирской (Александровский район) и Тульской (около поселка Дубна) областях.

Куда уедет московский мусор?

Примечательно, что в список регионов для вывоза отходов из Москвы не включили Архангельскую область. Видимо власти на время решили оставить в покое Шиес, где ситуация превращается из экологического конфликта в гражданский протест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1" пообещал к концу 2020 года ликвидировать все старые свалки в Подмосковье. Из 39 полигонов твердых бытовых отходов в области уже закрыты 28. Правда, вместо прежних свалок создаются экотехнопарки и комплексы по переработке и хранению отходов. По сути дела, это те же свалки, только организованные с учетом современных требований.

Переработка мусора или новые мусорные полигоны?

В центре по переработке мусора в Егорьевске

Один из центров переработки мусора в середине декабря 2019 года начал работать в Егорьевском районе Московской области на границе с Рязанской.

Емкость центра - 500 тысяч тонн, при этом половину отходов планируется перерабатывать: пластик, стекло, бумагу, металл. Все, из чего нельзя получить вторсырье, оставят на полигоне, который находится здесь же. В правительстве Московской области гордо заявляют, что комплекс станет крупнейшим в Восточной Европе.

Люди в соседнем селе Круги были отнюдь не в восторге от того, что строили рядом с ними в лесу. "С нами ничего не согласовывали, - рассказал DW местный житель Виталий Борисов. - Еще полгода назад сюда стали приезжать мусоровозы, а ведь рядом течет река. Вы представляете, что здесь будет по весенней распутице!" Вместе с жителями других деревень Круги пытались протестовать, но до такого противостояния, как в Шиесе, дело так и не дошло.

В компании, которая взялась перерабатывать мусор, утверждают, что работу комплекса местные даже не заметят. "До ближайшей деревни 5 километров, - успокаивает заместитель генерального директора оператора по обращению с отходами Елена Вишнякова. - Так что работа комплекса не будет мешать местным жителям. К тому же специалисты все просчитали, внимательно изучили грунт".

После использования сжечь

В канун Нового года в России сжигание мусора приравняли к его переработке. 28 декабря 2019 года Владимир Путин подписал соответствующий закон. В печь пойдет все, что можно использовать в качестве источника энергии. "Гринпис" уже опубликовал петицию против приравнивания мусоросжигания к переработке. Ее подписали 50 тысяч человек.

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Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В Германии хорошо развита система сбора и утилизации мусора. За неправильное обращение с отходами грозят штрафы, в каждой федеральной земле - свои. Заглянем в каталог штрафов Северного Рейна - Вестфалии, самой многонаселенной федеральной земли.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За бытовой мусор, например, за содержимое пепельницы, кожуру бананов или упаковку от бургера, взимается штраф от 10 до 25 евро. Но отдельные города предпринимают более строгие меры. В Мёнхенгладбахе и Вуппертале с конца октября штраф повышается до 100 евро. В Кельне окурок, выброшенный в неположенном месте, может обойтись в 50 евро, если речь идет о детской площадке или парке - в 150 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу канистры, упаковку и прочие подобные "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро. В некоторых городах его взимут сразу же на месте - наличными и по карте. В других, например, в Падерборне, если нарушитель пойман впервые, сначала сделают предупреждение в виде "желтой карточки".

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Бывает, что мусор выбрасывают вдоль дорог, а также на парковках. Это опасно, в частности, из-за риска распространения африканской чумы у свиней. За это предусмотрен штраф до 500 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа намного увеличивается.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно только заранее вызвать. А тем, кто просто выставит такой мусор на улицу, в Германии грозит штраф от 50 до 150 евро за небольшие вещи и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Электроприборы можно сдать бесплатно в специальном приемном пункте. Их обязаны принять и в магазине: мелкую бытовую технику - бесплатно, а если речь идет о крупных холодильниках или стиральных машинах, то в обмен на приобретение нового товара. Попытка выбросить холодильник в лесу стоит от 100 до 300 евро. И до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если "зеленого" органического мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А вот за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти или шины как положено, тоже придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины, выброшенные "на природе". Если их не больше пяти штук. За большее количество выброшенных шин налагается штраф до 510 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За крупный железный автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона или, например, за вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок в специальный целлофановый пакетик в Германии обязаны их хозяева. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах в парках, скверах или пешеходных зонах. Не уберете - придется заплатить от 10 до 100 евро в зависимости от "места преступления". В Кельне, например, штраф - 35 евро, в Дюссельдорфе - 75 евро. Автор: Инга Ваннер

