Пережившей Холокост Аните Ласкер-Вальфиш вручена Национальная премия ФРГ

Пережившей Холокост виолончелистке Аните Ласкер Вальфиш (Anita Lasker-Wallfisch) вручена Национальная премия Германии за 2019 год. Усилия Ласкер-Вальфиш, направленные на укрепление взаимопонимания, особенно, с молодыми немцами, и ее борьба против антисемитизма и дискриминации - большая заслуга перед страной, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) на церемонии вручения награды, проходившей во Французском соборе в Берлине во вторник, 3 сентября.

В своей речи Штайнмайер призвал не предавать забвению преступления национал-социализма. "Историческая вина не может быть искуплена или погашена, но она должна служить нам проводником в современности. Мы никогда не примиримся с возрождающимся антисемитизмом", - подчеркнул президент ФРГ. В последние годы количество преступлений на почве антисемитизма Германии неуклонно растет.

Ласкер-Вальфиш удалось пережить Холокост лишь благодаря тому, что ее зачислили виолончелисткой в женский оркестр нацистского концлагеря Освенцим. Этот оркестр должен быть играть при отправке заключенных на работы, прибытии эшелонов с новыми узниками или для удовольствия охранников.

Национальная премия ФРГ

Анита Ласкер-Вальфиш родилась в 1925 году. Вместе со своей сестрой Ренате она находилась в заключении в концлагерях Освенцим и Берген-Бельзен. Вскоре после окончания Второй мировой войны, Анита Ласкер-Вальфиш эмигрировала в Великобританию, где живет до сих пор.

Национальная премия ФРГ, сумма которой составляет 30 тысяч евро, присуждается Германским национальным фондом (Deutsche Nationalstiftung). Он был основан в 1993 году бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Шмидтом (Helmut Schmidt) и его влиятельными друзьями в Веймаре. В задачи фонда входит содействие сплочению восточной и западной Германии и укрепление национальной идентичности немцев в объединенной Европе.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Последние послания жертв Холокоста Мальчик из Риги Размноженного зеркалом мальчика зовут Сима, он же Салман Левинсон. Сима жил с матерью Фридой и отцом Селигом в Риге. Его тетя эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1936 году, когда Палестина находилась под британским мандатом. Он пишет письма ей регулярно. Фотография сделана в 1937 году.

Последние послания жертв Холокоста Прерванная переписка Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

Последние послания жертв Холокоста Лицом к лицу с жертвами Холокоста Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

Последние послания жертв Холокоста "J" как смертный приговор В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

Последние послания жертв Холокоста Десять из тысяч Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

Последние послания жертв Холокоста На полпути к газовым камерам Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

Последние послания жертв Холокоста На "Исходе" в Палестину Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

Последние послания жертв Холокоста Поезд в Освенцим На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы. Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина

