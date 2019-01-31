 Пережившей Холокост Аните Ласкер-Вальфиш вручена Национальная премия ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 03.09.2019

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Германия

Пережившей Холокост Аните Ласкер-Вальфиш вручена Национальная премия ФРГ

Президент ФРГ высоко оценил заслуги пережившей Холокост виолончелистки в деле укрепления взаимопонимания с молодыми немцами. Ее борьбу с антисемитизмом Штайнмайер назвал высокой заслугой перед страной.

Анита Ласкер-Вальфиш

Анита Ласкер-Вальфиш

Пережившей Холокост виолончелистке Аните Ласкер Вальфиш (Anita Lasker-Wallfisch) вручена Национальная премия Германии за 2019 год. Усилия Ласкер-Вальфиш, направленные на укрепление взаимопонимания, особенно, с молодыми немцами, и ее борьба против антисемитизма и дискриминации - большая заслуга перед страной, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) на церемонии вручения награды, проходившей во Французском соборе в Берлине во вторник, 3 сентября.

В своей речи Штайнмайер призвал не предавать забвению преступления национал-социализма. "Историческая вина не может быть искуплена или погашена, но она должна служить нам проводником в современности. Мы никогда не примиримся с возрождающимся антисемитизмом", - подчеркнул президент ФРГ. В последние годы количество преступлений на почве антисемитизма Германии неуклонно растет.

Контекст

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Ласкер-Вальфиш удалось пережить Холокост лишь благодаря тому, что ее зачислили виолончелисткой в женский оркестр нацистского концлагеря Освенцим. Этот оркестр должен быть играть при отправке заключенных на работы, прибытии эшелонов с новыми узниками или для удовольствия охранников.

Национальная премия ФРГ

Анита Ласкер-Вальфиш родилась в 1925 году. Вместе со своей сестрой Ренате она находилась в заключении в концлагерях Освенцим и Берген-Бельзен. Вскоре после окончания Второй мировой войны, Анита Ласкер-Вальфиш эмигрировала в Великобританию, где живет до сих пор.

Национальная премия ФРГ, сумма которой составляет 30 тысяч евро, присуждается Германским национальным фондом (Deutsche Nationalstiftung). Он был основан в 1993 году бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Шмидтом (Helmut Schmidt) и его влиятельными друзьями в Веймаре. В задачи фонда входит содействие сплочению восточной и западной Германии и укрепление национальной идентичности немцев в объединенной Европе. 

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