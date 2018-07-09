 Перед саммитом НАТО Трамп усилил нажим на Берлин | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2018

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Европа

Перед саммитом НАТО Трамп усилил нажим на Берлин

Президент США считает несправедливым, что многие страны НАТО не хотят повышать расходы на оборону слишком быстрыми темпами. Его поддерживает генсек Североатлантического альянса.

Дональд Трамп и Ангела Меркель (фото из архива)

Дональд Трамп и Ангела Меркель (фото из архива)

За два дня до саммита НАТО президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой за низкие бюджетные отчисления на оборону на других членов Североатлантического альянса. "Несправедливо и неприемлемо" то, что США тратят на НАТО намного больше, чем любая другая страна, написал он на своей страничке в Twitter в понедельник, 9 июля.

Хотя эти страны увеличили свои взносы с того момента, как Трамп стал президентом, они должны делать еще больше,  считает глава Белого дома. В качестве примера он привел Германию, которая, по его данным, расходует на эти цели один процент ВВП, в то время как США - четыре.  Трамп подчеркнул, что НАТО нужна Европе значительно больше, чем США.

Контекст

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Генсек Североатлантического альянса требует, чтобы Берлин довел размер расходов на оборону до двух процентов ВВП. (08.07.2018)

Президент США связал вопрос о несправедливом, по его мнению, распределении финансовой нагрузки в НАТО с проблемой дефицита в торговле между США и ЕС. По его словам, по некоторым данным, Соединенные Штаты оплачивают 90 процентов расходов НАТО. При  этом Европейский Союз имеет профицит в размере 151 млрд долларов в торговле с США и высокие торговые барьеры для американских товаров.

Генсек НАТО поддерживает Трампа

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита альянса также усилил давление на Германию,  в ряде интервью немецким СМИ призывая, чтобы она довела размер своих расходов на оборону до двух процентов ВВП. Эта цифра была названа на саммите организации в Уэльсе в сентябре 2014 года в качестве цели, к достижению которой надо стремиться в ближайшие десять лет.

В 2017 году расходы Германии на оборону в рамках НАТО составили 1,24 процента ВВП. К 2025 году  планируется поднять их до 1,5 процента.

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    Автор: Михаил Бушуев


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