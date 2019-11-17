Переговоры Украины и России по газу могут затянуться до 29 декабря

Российская энергетическая компания "Газпром" и украинская госкомпания "Нафтогаз Украины" третий день продолжают в Вене переговоры о транзите природного газа после 1 января 2020 года. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Он не исключил, что обсуждение условий затянется до 29 декабря. "Продолжаем активно работать с "Газпромом". Возможно, будем и сегодня, и завтра", - цитирует Макогона агентство "Интерфакс".

"Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов

В то же время по одному пункту стороны уже достигли договоренностей: по решению Стокгольмского арбитража "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов (2,5 млрд евро). Этот платеж включает часть присужденной компенсации в размере 2,5 млрд долларов (2,3 млрд евро), а также проценты, накопленные с момента оглашения решения в феврале 2018 года.

Пакетное соглашение

20 декабря в Минске при участии России, Украины и Еврокомиссии был подписан межправительственный протокол. Теперь в Вене ожидается окончательное принятие двустороннего пакетного соглашения. Оно, в частности, предусматривает, что для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор по бронированию мощностей для транспортировки.

Соглашение должно быть заключено на пять лет, оно предусматривает транзитную поставку в 2020 году 65 млрд кубических метров газа, в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубических метров, а также возможность продления договоренностей на десять лет.

Кроме того, Антимонопольный комитет Украины должен отказаться от штрафа в отношении "Газпрома" на сумму более чем 7,4 млрд долларов (6,6 млрд евро).

Смотрите также:

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Танкеры-газовозы меняют облик отрасли Сжиженный природный газ (СПГ, по-английски LNG) стремительно меняет облик мировой газовой отрасли. Если в 20-м веке голубое топливо экспортировали в основном по трубам, то в 21-м веке его все чаще доставляют в танкерах. Для России это означает шансы и риски: развивая собственное производство СПГ, она расширяет рынки сбыта, но одновременно стимулирует конкуренцию трубопроводам "Газпрома".

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Доля СПГ в мировом экспорте газа Уже сегодня примерно 40 процентов физических объемов мирового экспорта газа приходятся на СПГ. До 2040 года доля сжиженного газа возрастет до 60 процентов. Таков прогноз одного из лидеров рынка - британо-нидерландского нефтегазового концерна Royal Dutch Shell.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Мировой лидер: Катар Крупнейшим в мире производителем СПГ является Катар. Нефтяной эмират в Персидском заливе с середины 1990-х годов целенаправленно сосредотачивался на экспорте газа, строя все новые и новые терминалы для его сжижения и резервуары для его хранения. В 2018 году Катар был для Европы важнейшим поставщиком сжиженного газа перед Алжиром и Нигерией.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Новый мощный конкурент: Австралия Австралия богата газом, но доставлять его потребителям в Азии по трубопроводам просто невозможно. Благодаря развитию рынка СПГ и все более крупным танкерам далекий пятый континент стал в последние годы серьезным игроком в мировой газовой промышленности. Большими мощностями по сжижению газа обладают также Малайзия, Индонезия и Алжир (2018 год, в млн тонн). В первую десятку вошла и Россия.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Крупнейший импортер: Китай В 2018 году Китай, обогнав Японию, стал крупнейшим в мире импортером СПГ. Пекин ускоренными темпами заменяет в электроэнергетике уголь на куда более экологичный газ, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха в крупнейших городах КНР. Летом 2018 года танкер "Владимир Русанов" доставил в китайскую провинцию Цзянсу первую партию газа с российского завода "Ямал СПГ".

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Мощности для регазификации СПГ Самые большие мощности по регазификации сжиженного газа (2018 год, в млн тонн) по-прежнему у Японии, но в прошлом году многие из них из-за снижения спроса оказались недозагруженными. На втором месте - Европа, если рассматривать вместе все страны ЕС и Турцию, как это делает в своих исследованиях Shell. В США такие терминалы в основном простаивают, зато КНР использует свои мощности в полном объеме.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Плавучие терминалы СПГ-терминалы могут быть не только стационарными, но и мобильными. Крупнейший в мире плавучий завод по сжижению газа Prelude заработал в 2018 году примерно в 500 километрах к западу от Австралии. А в Литве, в порту Клайпеды, с 2014 года действует регазификационное судно Independence (на фото). Оно принимает СПГ, в частности, из Норвегии и США.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Пассажиры требуют экологичных лайнеров Регазифицировать СПГ необязательно - его можно использовать и в жидком виде как моторное топливо, оно куда более чистое, чем дизель и мазут. К 2040 году 6000 судов будут использовать сжиженный газ, прогнозирует Shell, указывая на ужесточение норм выбросов и на требования озабоченных экологией пассажиров. В 2018 году в Германии построили первый круизный лайнер, работающий только на СПГ: AIDAnova.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Новое топливо для тяжелых грузовиков Магистральное направление развития автопрома - переход на электрическую тягу, но тяжелые грузовики целесообразнее переводить с дизеля на сжиженный газ, считают эксперты Shell. Их прогноз: в 2040 году только в Евросоюзе на СПГ будут работать 480 тысяч фур и 16-тонников. Но для этого надо сначала создать разветвленную сеть АЗС. В 2018 году в Германии, к примеру, было только три СПГ-заправки.

Бум сжиженного газа (СПГ) на мировом рынке: тренды и лидеры Крупнейшее в мире судно-заправщик СПГ СПГ-заправки могут быть и плавучими. С начала 2019 года на Балтике и в Северном море действует крупнейшее в мире бункеровочное судно с сжиженным газом Kairos гамбургской фирмы Nauticor. Его основная задача - осуществлять у северо-западных берегов Европы оперативную дозаправку всевозможных плавсредств, уже перешедших на самое экологичное судовое топливо. Автор: Андрей Гурков

