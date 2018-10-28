Первый снег зимы не делает, но глаз радует (фото)

В некоторых местах уже слепили первых снеговиков, но мы все же полюбуемся на этот заснеженный цветочек в Шварцвальде.
29.10.2018, Шварцвальд • На самой высокой горе Германии Цугшпитце первый снег выпал в конце августа. В прошедшие последние выходные октября он порадовал жителей более обширных регионов, в основном - в южных и юго-западных частях страны. Эта фотография заснеженной сводчатой лантаны (нем. Wandelröschen) была сделана в баден-вюртембергском Шварцвальде около Санкт-Мергена.
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Эта фотография сделана на самой высокой немецкой горе Цугшпитце, где 26 августа уже выпал первый снег.
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