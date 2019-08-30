Первый раз в первый класс: как готовятся к школе в Германии

В отличие, например, от России, начало учебного года в Германии не привязано к одной дате. Единого "дня знаний" здесь нет. Так как образование - прерогатива федеральных земель, то в землях летние каникулы и начинаются, и заканчиваются в разное время. В каждой земле - свое "1 сентября".

Идут в школу в Германии, как правило с шести лет. А готовиться к учебному году родители начинают задолго до начала занятий в школе. А что необходимо для того, чтобы "во всеоружии" отправить ребенка первый раз в первый класс в Германии?

Дошкольная подготовка родителей и детей

Шестилетний Костя, сын переехавшей из России в Германию Татьяны, пошел в первый класс уже 14 августа. Учебный год в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где он живет с родителями, стартовал в нынешнем году именно в этот день. Но подготовка к школе началась еще прошлым летом.

"Год назад в детском саду, куда ходил Костя, нам передали письмо из школы, к которой мы относимся территориально - с приглашением посетить ее, познакомиться, подать заявление на зачисление туда нашего сына. Нам предстояло также заполнить специальную анкету, где, помимо прочего, следовало указать, хотим ли мы определить сына в группу продленного дня, нужен ли Косте проездной билет на общественный транспорт, а еще - написать, с кем из знакомых по детскому саду детей сын хотел бы учиться в одном классе", - перечисляет Татьяна.

Еще до наступления учебного года - как правило, перед началом летних каникул - для родителей будущих первоклассников проводят собрание. Им рассказывают об условиях учебы, учебной программе, отвечают на вопросы, дают советы, информируют о том, какие школьные принадлежности и другие вещи необходимо приобрести, сколько на первых порах давать малышу денег на карманные расходы и как вообще помочь ему получить представление о том, что такое деньги.

Что касается последнего года в детском саду, то там тоже готовят ребят к школе. Раз в неделю этому посвящается отдельное занятие. Но ни чтению, ни письму, ни счету детей не учат. Более того, формировать такие навыки у дошкольников в Германии вообще не рекомендуют - ни в саду, ни в семье: считается, что это - задача школы. Воспитатель же помогает детям научиться длительное время сидеть на одном месте, внимательно слушать, аккуратно выполнять задания. Но, конечно, этим подготовка к школе не ограничивается.

Общественный транспорт, полиция, скорая помощь

Как рассказывает Татьяна, "во время специальной ознакомительной поездки на автобусе и электричке будущим первоклашкам на практике показали, как пользоваться общественным транспортом. Заглянули и в полицию. Там ребят в игровой форме научили тому, как пользоваться пешеходными переходами и островками безопасности, как реагировать на различные сигналы светофора. В конце занятия каждому торжественно вручили Fußgängerführerschein - своего рода "лицензию пешехода".

А еще во время визита в полицию малышам четко разъяснили алгоритм их действий на случай, если они потеряются или если на улице с ними вдруг заговорит незнакомец: ребята узнали, что обращаться за помощью лучше не к прохожим, а к сотрудникам расположенных поблизости магазина, аптеки, полицейского участка.

Первоклассники учатся правильно переходить улицу

В один из дней в школу пришел врач, и под его руководством будущие первоклассники прошли курс оказания первой медицинской помощи, где в роли пациента выступал плюшевый мишка. Но акцент делался не на том, чтобы малыш научился всяким медицинско-санитарным премудростям, а на том, чтобы даже в трудной ситуации он не ощущал себя беспомощным.

Примерно за полгода до начала учебного года родители получают приглашение из отдела здравоохранения на медицинское обследование ребенка. В случае Татьяны такой медосмотр продолжался примерно час. Врач проверил состояние физического здоровья малыша, степень его умственного развития, а также уровень знания языка. При этом уровень знаний немецкого не является критерием отбора в немецкую школу: для детей из семей иностранцев предусмотрены дополнительные занятия, где обучение языку ведется по особой методике и в ускоренном темпе.

За некоторое время до того, как дан старт учебному году, дошколята проводят один день в "своей" школе - чтобы освоиться в классах, где им предстоит учиться, сориентироваться в здании и на школьном дворе. Это - своего рода генеральная репетиция: ребятишки сидят на уроках, выходят на большую перемену.

Сколько стоит школа в Германии?

В Германии школа бесплатная. Но если за учебу платить не приходится, то школьные принадлежности и некоторые учебники родители приобретают на свои деньги. Из своего кошелька также нужно платить и за школьные поездки в другие города, за границу, развлекательные и познавательные туры, организуемые школой для учащихся. Исключение составляют малоимущие семьи: в Германии все их школьные расходы покрывает государство.

Ранцы на любой вкус и кошелек

Около 50 евро заплатила Татьяна за приобретенные для сына принадлежности: пенал, карандаши, ножницы, ластики, фломастеры, тетради, специальную папку для переписки учителя с родителями, а также контейнер для завтраков и многоразовую бутылку для воды. Учебники и тетради в земле Рейнланд-Пфальц тоже надо покупать самому. Но в Германии есть земли, где покупать учебники школьникам в начальной школе не нужно: они предоставляются бесплатно. Это Баден-Вюртемберг, Бавария, Бремен, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Тюрингия. Надо сказать, что везде хотя бы часть учебников можно взять на весь год в школьной библиотеке.

Самое дорогое приобретение - школьный ранец. Есть, конечно, самые разные, но Татьяна выбрала для сына такой, который стоил почти 300 евро. Зато к нему прилагались сумка для спортивной формы и набор цветных карандашей. К слову, носить тяжести каждый день ребенку не приходится: большую часть учебников ребята оставляют в специальных шкафчиках в классе.

Без цветов и под присмотром старших

В Германии дети традиционно отправляются в первый класс не с букетом цветов, а с подаренным им родителями ярким конусообразным картонным кульком "шультюте" (Schultüte). Когда-то в него клали исключительно сладости. Но победил здоровый образ жизни! Теперь в кулек кладут школьные принадлежности, маленькие игрушки, фигурки из конструктора Lego.

Первый день учебного года становится и в Германии настоящим праздником: торжественное экуменическое богослужение в церкви, концерт, знакомство со школой. На новом месте первоклашкам помогают освоиться старшие ребята - ученики четвертых классов, прикрепленные к малышам в качестве шефов-наставников. К ним можно обращаться с любой проблемой.

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