"Первый канал" проверяет итоги голосования шоу "Голос. Дети"

Российский "Первый канал" проверяет результаты голосования вокального телешоу "Голос. Дети". Об этом пресс-служба телеканала сообщила в субботу, 27 апреля.

Дочь российской певицы Алсу и банкира Яна Абрамова победила в финале шестого сезона шоу, показанном накануне вечером. 10-летняя Микелла Абрамова набрала 56,5 процента голосов, опередив остальных восьмерых участников. Оператор голосования сообщил об "аномальностях" в распределении голосов.

Кроме того, "Первый канал" 27 апреля не стал показывать документальный фильм о завершившемся сезоне вокального проекта. Ранее такие фильмы выходили в эфир на следующий день после финала телешоу.

"Голос. Дети" является российской адаптацией нидерландского телевизионного вокального конкурса The Voice. Kids. Проект выходит на "Первом канале" с февраля 2014 года.

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