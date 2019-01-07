Первый в мире отель для тех, кто питает страсть к колбасе

Любителей традиционных немецких жареных колбасок найдется немало как в Германии, так и в других странах. Вполне справедливо предположить, что большинство из них в первую очередь отдает должное вкусовым качествам этого продукта и не делает из него, как говорится, культа. Однако Клаус Бёбель (Claus Böbel), владелец фирмы по производству и продаже мясных изделий из городка Георгенсгмюнд (Georgensgmünd), расположенного недалеко от Нюрнберга, делает ставку именно на тех, для кого страсть к сосискам не ограничивается пространством собственной кухни, любимого ресторана или, скажем, стойки с жареными колбасками на рождественском базаре.

Предприимчивый мясник решил создать место, по-настоящему прославляющее колбасу и доступное для всех желающих. Необычное место. Это не музей и не ресторан… Это гостиница.

Мясной апофеоз в гостиничном интерьере

Если театр начинается с вешалки, то "колбасная" гостиница Клауса Бёбеля начинается с ножа. Большие ножи, блестящие отполированными лезвиями, весят на стенах, указывая посетителям путь к нужному гостиничному номеру. Стены и потолки в комнатах обклеены обоями, узор на которых образует череда батонов или ломтиков вареной и копченой колбасы, сосисок, кусков грудинки, ветчины и прочее.

Ножи-указатели в гостинице ВВ & BB

В углу красуются сиденья в форме гигантских консервных банок, а на кроватях лежат подушки в виде колбасок - бардового цвета с белыми вкраплениями, изображающими кусочки сала. В ванной полотенца висят на мясных крюках. И даже мыло по цвету и форме напоминает кусочек колбасы. Довершает мясной апофеоз настоящая высушенная и герметически упакованная колбаска, свисающая с потолка над кроватью постояльца.

Креатив, индивидуальность, интерактивность

ВВ & BB - так скромно именовал свое детище Клаус Бёбель. Первая латинская буква "В" отсылает к фамилии владельца Böbel, вторая - к немецкому слову Bratwurst, то есть жареная колбаска. Третья и четвертая буквы являются распространенной английской аббревиатурой, образованной от слов Bed and Breakfast, что означает "кровать и завтрак".

Дизайн каждой из семи комнат гостиницы индивидуален. В одной, например, стены украшены фотографиями колбасных консервов, запечатленных в разных географических точках мира. Пока фотографий немного, но их коллекция постоянно пополняется. С этой целью постояльцам отеля предлагают бесплатные консервы с условием: увезти их с собой на родину или взять в очередное путешествие, а там сфотографировать и прислать фото ВВ & BB.

В другом номере посетители могут ознакомиться с подробным описанием процесса производства колбас. Письменную информацию дополняют наглядные пособия - герметически запечатанные в пластиковые пакеты ингредиенты этого продукта на разных этапах его изготовления. Еще одна комната знакомит с рецептами различных видов сосисок. Отдельный номер посвящен также истории франконской колбаски.

Стоимость ночевки в ВВ & BB, в зависимости от сезона и количества проживающих, варьируется от 73 до 143 евро.

Концепция выживания

Возможно, столь откровенная "мясная" эстетика отеля ВВ & BB не каждому придется по душе. А такая часть населения, как вегетарианцы, и вообще выпадает из целевой группы по определению. Но Клауса Бёбеля это не смущает. Он открыто говорит о том, что его концепция не может нравиться всем. "В поляризации как раз и состоит модель моего бизнеса. Либо она понравится клиентам на сто процентов, либо они никогда не захотят приехать сюда", - сказал мясник в интервью dpa.

Клаус Бёбель демонстрирует кусочек мыла в виде колбасы

Клаусу Бёбелю 48 лет. Отель ВВ & BB расположен рядом с мясным магазином, которым он владеет уже в третьем поколении. Гостиничным бизнесом зарабатывала на жизнь еще его бабушка. Со временем старый отель пришел в упадок, здание требовало капитального ремонта. Клаус Бёбель инвестировал 700 тысяч евро и переоборудовал бывшую деревенскую гостиницу в современный отель с "мясным уклоном".

За этой оригинальной бизнес-моделью стоит не только любовь мастера к своему делу, но и стремление предпринимателя выжить в жесткой конкуренции с супермаркетами. Для того, чтобы выгодно отличаться от других магазинов, Клаус Бёбель разработал концепцию, которая объединяет различные формы восприятия, переживаний и опыта. Она включает в себя, помимо отеля, экскурсии по мясному цеху, дегустацию колбас и курсы по их изготовлению, а также продажу мясных продуктов в интернете.

Будет ли "колбасный" отель пользоваться успехом, покажет время. По крайней мере, в рождественские дни свободных номеров в этой необычной гостинице не было.

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