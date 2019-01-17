Первый в Германии транзистор - новый экспонат Немецкого музея (фото)

В мюнхенский музей этот экспонат передала фирма Infineon - немецкий производитель микросхем, созданный на базе одного из подразделений концерна Siemens.
17.01.2019, Мюнхен • Этот будущий экспонат Немецкого музея достижений естественных наук и техники (Deutsches Museum) в Мюнхене много десятилетий пролежал дома у одного сотрудника концерна Siemens - забытый в спичечной коробке. Перед нами - один из первых в мире транзисторов начала 1950-х годов и образец первой модели транзисторов на немецком рынке. Теперь он станет частью постоянной экспозиции одного из главных технических музеев Германии.
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