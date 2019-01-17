 Первый в Германии транзистор - новый экспонат Немецкого музея (фото) | Кадр дня | DW | 17.01.2019

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Кадр за кадром

Первый в Германии транзистор - новый экспонат Немецкого музея (фото)

В мюнхенский музей этот экспонат передала фирма Infineon - немецкий производитель микросхем, созданный на базе одного из подразделений концерна Siemens.

Транзистор 1950-х годов

17.01.2019, Мюнхен • Этот будущий экспонат Немецкого музея достижений естественных наук и техники (Deutsches Museum) в Мюнхене много десятилетий пролежал дома у одного сотрудника концерна Siemens - забытый в спичечной коробке. Перед нами - один из первых в мире транзисторов начала 1950-х годов и образец первой модели транзисторов на немецком рынке. Теперь он станет частью постоянной экспозиции одного из главных технических музеев Германии. 

Январские кадры из Германии

  • Вальберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Бавария после снегопадов

    17.01.2019, Роттах-Эгерн • Эта фотография была сделана в предгорьях Баварских Альп около озера Тегернзе в первый солнечный день после продолжительных снегопадов. До этой часовни Святого Креста (Wallberg-Kapelle Heilig Kreuz ) на горе Вальберг можно подняться на канатной дороге.

  • Зиндельфинген

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Лунное письмо"

    16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.

  • Кассель

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зимняя калина

    16.01.2019, Кассель • Немцы называют этот кустарник, который сейчас можно увидеть здесь цветущим в парках, зимней калиной - Winterschneeball. Гибрид был выведен в 1930-х годах в Северном Уэльсе, а позже получил распространение по всей Европе в качестве декоративного растения. В некоторых местах начинает цвести уже осенью и продолжает в зимние месяцы, радуя глаз в это серое время года.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Последний писк берлинской моды

    15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.

  • Ганновер

    Кадр за кадром - Январь 2019

    В Германии ввели секционный контроль

    14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.

  • Вупперталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зоопарк расстается с белыми медведями

    13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Эльбской филармонии - два года

    12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    День немецкого яблока

    11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.

  • Броккен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Поезд под снегом

    10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.

  • Штольберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пробки из-за снегопада

    09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Новости из берлоги

    08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.

  • Вайденталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Чемпионат по метанию елок

    07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.

  • Трир

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Как колядуют в Германии

    06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Елки для зоопарка

    05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.

  • Эрфурт

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пятидневный носорог

    03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.

  • Штральзунд

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Затишье перед бурей

    02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.

  • Бургхаузен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Самый длинный замок Европы

    01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.


Смотрите также:
Электростанция в Хаймбахе - памятник архитектуры и технической истории

  • ГЭС в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    Храм света

    Издалека это здание чем-то похоже на церковь с двумя невысокими колокольнями, однако перед нами - не храм, не отель на берегу живописного озера, не концертный зал, хотя концерты здесь проводятся, а уникальный памятник европейской индустриализации и промышленной архитектуры в стиле модерн - Jugendstil, как его называют в Германии.

  • Машинный зал ГЭС в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    На рубеже веков

    Эту гидроэлектростанцию около местечка Хаймбах (Heimbach) в горном регионе Айфель (Eifel) ввели в эксплуатацию в 1905 году. Для тех, кто захочет ее посетить, отметим, что находится она примерно в 65 километрах от Кельна в сторону бельгийской границы. На рубеже позапрошлого и прошлого веков эта станция была самой крупной водохранилищной ГЭС (Speicherwasserkraftwerk) во всей Европе.

  • ГЭС в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    Жемчужина модерна

    Индустриализация продвигалась по Германии семимильными шагами, потребность в электроэнергии постоянно увеличивалась. Долго удерживать звание самой крупной водохранилищной ГЭС в Европе станция в Хаймбахе не могла, но ее до сих пор можно уверенно называть одной из самых красивых в мире.

  • ГЭС в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    Музыкальная станция

    ГЭС в Хаймбахе интересна не только в архитектурно-историческом смысле. Каждый июнь, начиная с 1998 года, в рамках музыкального фестиваля Spannungen ("Напряжения") она становится своего рода культурно-энергетической станцией. Концерты проходят прямо в машинном зале. На это время турбины останавливают, чтобы не шумели.

  • Машинный зал ГЭС в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    В Ахен и Кельн

    Проектная мощность электростанции в Хаймбахе составляла 12 мегаватт. Электричество поступало отсюда в Ахен, населенные пункты Айфеля и даже некоторые районы Кельна. Напряжение в 35 киловольт передавалось по линиям, протяженность которых достигала 400 километров.

  • Один из рычагов на пульте управления

    Электрификация в стиле модерн

    Энергетический резерв

    Сегодня она используется в качестве резервной станции. Ее подключают к сети в периоды пиковых нагрузок. ГЭС в Хаймбахе способна снабжать энергией 7800 квартир и частных домов.

  • Турбины и контрольный пульт ГЭС в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    Функциональности и эстетика

    Станция была возведена в соответствии с духом времени и вкусами эпохи в стиле модерн по проекту архитектора Георга Френцена (Georg Frentzen). Большинство других его проектов было реализовано в Ахене, например, башня Бисмарка (Bismarckturm). В 1894-1890 годах Френцен разработал проект нового здания вокзала в Кельне, от которого сейчас сохранился лишь "Старый зал ожидания" (Alter Wartesaal).

  • Контрольный пульт ГЭС в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    Мрамор и красное дерево

    Приборный алтарь в машинном зале, а слово пульт в данном случае кажется слишком банальным, выполнен из мрамора и латуни. Лестница, перила и резные украшения изготовлены из красного дерева - махагони.

  • Центральное табло на пульте управления ГЭС в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    Siemens & Halske

    Конечный результат работы ГЭС отображался на этом центральном табло. Оно и весь пульт управления, судя по надписи, были изготовлены фирмой Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske. Концерн Siemens был основан в 1847 году и сначала занимался, как видно из названия, производством оборудования для телеграфов.

  • Приборы на контрольном пульте

    Электрификация в стиле модерн

    Ветеран труда

    В машинном зале находилось восемь реактивных турбин конструкции Джеймса Френсиса. В 1975-м их заменили двумя более компактными. Сейчас ГЭС в Хаймбахе - действующая станция и музей под одной крышей.

  • Рубильник с контрольными лампочками

    Электрификация в стиле модерн

    Мрамор

    Латунные приборы расположены на мраморных панелях не ради красоты. Мрамор - естественный изолятор. Впрочем, старый пульт управления давно обесточен.

  • План станции в разрезе

    Электрификация в стиле модерн

    Турбины

    Две турбины 1905 года с генераторами фирмы Escher, Wyss & Cie из Цюриха оставили на старых местах для музея. Остальные после демонтажа разошлись по Германии в качестве экспонатов и технических памятников. Например, одна из них установлена на Мозеле около платины в местечке Фанкель (Fankel).

  • Окно машинного зала и озеро, на берегу которого расположена станция в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    Музей

    Здание находится под охраной государства как архитектурный памятник. Нынешний владелец концерн RWE проявляет о нем должную заботу. Раз в день станцию и работающий здесь небольшой музей RWE Industriemuseum можно посетить с групповой экскурсией.

  • Плакат начала прошлого века в музее станции и лампочка на пульте управления

    Электрификация в стиле модерн

    Электрификация

    Одну из комнат музея украшает старый рекламный плакат Берлинской электрической компании. В 1885 году в Берлине на улице Markgrafenstraße была открыта первая в Германии городская электростанция. Она снабжала электроэнергией жилые дома и здания в радиусе 800 метров.

  • Старая почтовая открытка с плотиной Урфтского водохранилища

    Электрификация в стиле модерн

    Водовод

    Вода поступает на ГЭС по трубопроводу, прорубленному в скале, из Урфтского водохранилища (Urfttalsperre). Оно расположено на сто метров выше Хаймбаха. Общая протяженность водовода - 2,7 километра.

  • Фотография 1945 года, сделанная американскими солдатами

    Электрификация в стиле модерн

    Рур

    Во время Второй мировой войны само здание станции не пострадало. Однако немецкие войска при отступлении взорвали водовод, чтобы вызвать наводнение на реке Рур (Rur) - правом притоке Мааса. Рур в Айфеле иногда путают с Руром (Ruhr) в Рурской области - правым притоком Рейна.

  • Детали центрального пульта

    Электрификация в стиле модерн

    Кубометры в секунду

    Для вращения восьми старых турбин каждую секунду поступало 16 кубических метров воды. Гидравлическое сопротивление регулировалось с помощью таких латунных вентилей. Две современные турбины потребляют 18 кубометров. Они тихо жужжат в дальнем углу зала под синими колпаками. Воздух в зале теплый, тяжелый, пахнет машинным маслом и металлом.

  • Коридор обслуживания шин

    Электрификация в стиле модерн

    Коридор обслуживания шин

    На втором этаже станции расположен узловой пункт, на который поступала энергия от генераторов перед выводом в линию электропередачи. Здесь находится так называемый коридор обслуживания шин.

  • Кабинет начальника ГЭС

    Электрификация в стиле модерн

    Служебные помещения

    Во время экскурсии по станции и музею посетители могут заглянуть в бывший кабинет начальника ГЭС с множеством интересных экспонатов. На его столе до сих пор лежит служебный план с расписанием смен за 19… какой-то год - бланк, заполненный простым карандашом.

  • Экспонаты музея

    Электрификация в стиле модерн

    Потребители энергии

    В музее, созданном при станции, собраны старые домашние приборы, работавшие когда-то от производившегося здесь электричества. Большинство экспонатов подарено или передано сюда жителями здешнего региона Айфель, а сам музей больше напоминает антикварный магазин или большой частный дом с приватной коллекцией.

  • Машинка Mercedes Elektra

    Электрификация в стиле модерн

    "Мерседес"

    В музее экспонаты можно трогать руками, если они не спрятаны за стекло, как, например, редкая пишущая машинка Mercedes Elektra модели 1921 года. К автомобильной компании их производитель прямого отношения не имел. Еще в 1906 году он купил у этой фирмы право использовать это название для пишущих машинок, делая ставку на известность марки и доверие к ней.

  • Шаровая стиральная машинка

    Электрификация в стиле модерн

    Непривычный дизайн

    На первый взгляд - глобус или модель первого искусственного спутника Земли? На самом деле - шаровая стиральная машинка. В конце 20-х годов прошлого века их выпускала фирма Elektrolux.

  • Контрольные лампочки

    Электрификация в стиле модерн

    Расписание работы

    Экскурсии по зданию ГЭС и музею начинаются в период с февраля по ноябрь - с понедельника по пятницу в 14:30, по субботам, воскресеньям и праздникам - в 14:00. В декабре и январе - по субботам и воскресеньям в 14:00. Вход бесплатный.

  • Фасад станции в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    Адрес

    Wasserkraftwerk Heimbach. Kleestraße, 52396 Heimbach.

    Автор: Максим Нелюбин


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