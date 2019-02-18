Первые красавицы Германии - 2019 (фото)

В финале конкурса "Miss Germany 2019" участвует шестнадцать девушек - по одной из каждой немецкой федеральной земли.
19.02.2019, Руст • Первый национальный конкурс красоты среди девушек прошел в Германии в 1927 году. Нынешний финал "Miss Germany" состоится 23 февраля в крупнейшем немецком парке развлечений - Europa-Park в Русте (Баден-Вюртемберг). В нем принимают участие победительницы земельных конкурсов. Эта фотография была сделана после пресс-конференции за несколько дней до финала.
Февральские кадры из Германии
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