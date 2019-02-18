 Первые красавицы Германии - 2019 (фото) | Кадр дня | DW | 19.02.2019

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Кадр за кадром

Первые красавицы Германии - 2019 (фото)

В финале конкурса "Miss Germany 2019" участвует шестнадцать девушек - по одной из каждой немецкой федеральной земли.

Руст. Участницы финала конкурса Miss Germany 2019 года

19.02.2019, Руст • Первый национальный конкурс красоты среди девушек прошел в Германии в 1927 году. Нынешний финал "Miss Germany" состоится 23 февраля в крупнейшем немецком парке развлечений - Europa-Park в Русте (Баден-Вюртемберг). В нем принимают участие победительницы земельных конкурсов. Эта фотография была сделана после пресс-конференции за несколько дней до финала.

Февральские кадры из Германии

  • Ридлинген

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Фен с буквой Ё

    17.02.2019, Ридлинген • Фён (Föhn) - так в Германии называют теплый и сухой горный ветер, дующий в долины. Эта фотография сделана в альпийских предгорьях в такую погоду. Именно этот ветер дал название прибору для сушки волос - фену. Торговая марка "Foen" ("Fön") была зарегистрирована фирмой AEG в 1908 году.

  • Ольденбург

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Бесплатный интернет

    16.02.2019, Шверин • Бесплатный интернет в городском транспорте, может быть, где-то уже стал делом обыденным, но в Германии о каждом таком новом месте сообщают в СМИ. На этот раз пришла очередь Шверина. В ближайшие месяцы WLAN появится во всех здешних автобусах и трамваях. Эта фотография сделана в нижнесаксонском Ольденбурге, где пассажиры уже могут пользоваться этим сервисом.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Из берлоги - на первый медосмотр

    15.02.2019, Берлин • До сих пор зоопарк Берлин-Фридрихсфельде публиковал черно-белые снимки камеры наблюдения из берлоги. Сейчас пришло время медосмотра, во время которого была сделана эта фотография и установлен пол - двухмесячный мишка оказался медведицей. Теперь можно выбирать имя. Есть предложения?

  • Бибесхайм-ам-Райн

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    В Германию вернулись аисты

    14.02.2019, Бибесхайм-ам-Райн • Некоторые аисты никуда из Германии не улетали, но аккурат ко Дню святого Валентина в родные места вернулись первые из зимовавших в более теплых краях. Вернулись и сразу взялись за дело, показывая пример всем остальным.

  • Гельзенкирхен

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    В Германии цветут ведьмины орехи

    13.02.2019, Гельзенкирхен • Разные виды этих кустарников - очень популярные в Германии декоративные растения. Многие думают, что гамамелисы (Hamamelis), они же - волшебные, колдовские или ведьмины орехи (Zaubernuss), цветут ранней весной, хотя на самом деле - поздней осенью или зимой. Этот растет и цветет сейчас в Гельзенкирхене. Плоды созреют только к лету следующего года.

  • Галерея Штедель

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Шедевры Тициана во Франкфурте

    13.02.2019, Франкфурт-на-Майне • Первые посетители осматривают экспонаты выставки "Тициан и Ренессанс в Венеции" (Tizian und die Renaissance in Venedig), открывшейся в городской галерее Штедель во Франкфурте-на-Майне. На выставке, работающей до 26 мая, представлено более сотни работ этого крупнейшего представителя венецианской школы времен Высокого и Позднего Возрождения.

  • Кельн

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    В Кельне уже начинают расцветать крокусы

    12.02.2019, Кельн • Пока во многих немецких регионах лежит снег, в Кельне уже вот-вот раскроются первые крокусы. Эта фотография была сделана в ботаническом саду Флора, созданном в этом рейнском городе в 1864 году.

  • Бавария

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Баварская лисичка, баварская сестричка

    11.02.2019, Эркенболлинген • В дикой природе в Германии встречается только один вид лисиц - рыжие лисы, по-немецки - Rotfuchs. Их здесь много, под охраной они не находятся. Эта обитает в окрестностях баварского замка Нойшванштайн, где сейчас можно наслаждаться заснежными ландшафтами .

  • Шварцвальд

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Побелевшее "Чернолесье"

    10.02.2019, Нотшрай • Эта фотография была сделана в районе горнолыжного курорта Фельдберг в немецком "Чернолесье" - Шварцвальде, где сейчас не только поразительно красиво, но и самый разгар зимнего спортивного сезона .

  • Кенигштайн

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    По следам Петра I

    09.02.2019, Кенигштайн • Крепость Кенигштайн возвышается над долиной Эльбы недалеко от Дрездена - меньше часа езды на машине. Сейчас здесь, в Саксонской Швейцарии , лежит снег. Первое письменное упоминание укрепления на этой горе датировано первой половиной XIII века. В крепости бывал царь Петр I, а также был получен первый в Европе фарфор.

  • Рюген

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Останки торгового корабля XVIII века

    08.02.2019, Глове • Эксперты определили примерный возраст новой достопримечательности на немецком острове Рюген. В конце прошлого года на этом пляже во время сильных штормов в море смыло примерно метровый слой песка, в результате чего стал виден этот деревянный остов. Сейчас археологи пришли к выводу, что он принадлежит торговому судну XVIII века.

  • Айбеншток

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Русская баня в Рудных горах

    07.02.2019, Айбеншток • Нет, это не декорация к знаменитой голливудской экранизации "Доктора Живаго" 1965 года. Так выглядит одна из саун в саксонском городе Айбенштоке в Рудных горах. В этом 20-метровом деревянном тереме находится большая парилка и залы отдыха на сто с лишним мест. Снега нынешней зимой выпало здесь столько, что вполне можно снимать продолжение "Сибириады".

  • Оберстдорф

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Служебной собаке - служебные очки

    06.02.2019, Оберстдорф • Нет, это не фотография из серии "Посмотрите, во что наряжают четвероногих любимцев". Пятилетняя служебная собака Джойя работает в спасательной команде в Баварских Альпах - ищет людей, попавших под лавины. Темные очки нужны овчарке для защиты от яркого света в заснеженных горах из-за болезни глаз.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Дрезден. Зимняя сказка

    06.02.2019, Дрезден • "Синий час" и "Голубой мост" - так тоже можно было назвать этот снимок, сделанный во время февральских вечерних сумерек в саксонской столице. "Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу, построенный в 1893 году.

  • Бамберг

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Монастырь Святого Михаила

    05.02.2019, Бамберг • Монастырь Святого Михаила входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фресках его церкви с энциклопедической точностью изображены почти 600 растений. В храме обители похоронен епископ XII века Святой Оттон. Под его саркофагом есть невысокий ход, через который можно пройти лишь согнувшись. Согласно легенде, это помогает избавиться от болей в пояснице.

  • Оснабрюк

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Полицейским понравились электробайки

    04.02.2019, Оснабрюк • В Нижней Саксонии подвели итоги первых трех месяцев испытаний электрических мотоциклов полицией в городах Оснабрюк и Лер. Они оказались надежными и удобными в управлении. Одной зарядки хватает на 250 километров. Уже в следующем году нижнесаксонская полиция при обновлении парка планирует закупать десять процентов автомобилей и мотоциклов с электрическими двигателями.

  • Гармиш-Партенкирхен

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Зимняя прогулка в Баварии

    03.02.2019, Гармиш-Партенкирхен • Этот немецкий горнолыжный курорт состоит из двух поселений - Гармиша и Партенкирхена, объединенных перед зимними Олимпийскими играми 1936 года. Рядом находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце.

  • Коберн-Гондорф

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Заснеженные виноградники на Мозеле

    02.02.2019, Коберн-Гондорф • Туристический сезон на Мозеле обычно начинается в пасхальные праздники, а так этот популярный винодельческий регион выглядит нынешней зимой.

  • Фройденберг

    Кадр за кадром - Февраль 2019

    Зимний вечер в фахверковом Фройденберге

    01.02.2019, Фройденберг • Этот город расположен в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия , в регионе Зигерланд. Главная здешняя достопримечательность - кажущиеся игрушечными аккуратные фахверковые фасады. Многие приезжают сюда специально, чтобы сфотографироваться на их фоне.



Смотрите также:
Как менялся идеал женской красоты за столетие?

  • Анахита Ребайн

    Первые немецкие красавицы

    2018: "Достойная восхищения"

    Титул самой красивой девушки Германии в 2018 году завоевала Анахита Ребайн (Anahita Rehbein) из Штутгарта. Финал "Miss Germany" проходил 24 февраля в парке развлечений Europapark. С самого начала 23-летняя студентка с иранским именем, которое означает "достойная восхищения, почитания", считалась фавориткой конкурса. Анахита прервет учебу на год для выполнения обязанностей королевы красоты.

  • Первый конкурс красоты Мисс Германия, 1927 год

    Первые немецкие красавицы

    1927: Первая королева красоты Германии

    Первый конкурс красоты "Мисс Германия" проходил в 1927 году в Берлине. Победительницей его стала 21-летняя Хильдегард Квандт (Hildegard Kwandt). Голову немецкой королевы красоты украшала тогда корона из цветов. В жюри конкурса входили известные мужи Берлина. В частности, режиссер Фриц Ланг и скульптор Эрнесто де Фиори.

  • Дэйзи д'Ора

    Первые немецкие красавицы

    1931: Баронесса и актриса

    Баронесса фон Фрейберг удостоилась на конкурсе "Мисс Германия" короны и титула победительницы в 1931 году. Аристократка из старинного немецкого рода имперских рыцарей большую известность получила как актриса - под псевдонимом Дэйзи д'Ора (Daisy d'Ora) она снялась, в частности, у классика немецкого кино Георга Вильгельма Пабста в фильме "Ящик Пандоры" 1928 года.

  • Сюзанна Эриксен

    Первые немецкие красавицы

    1950: Чудо-фройляйн

    В первые послевоенные дни Сюзанна Эриксен (Susanne Erichsen) из Берлина вышла замуж за норвежского инженера и попала в число иностранцев, которых депортировали из советского сектора. На принудительных работах в Сталиногорске супругов разлучили. Навсегда. В 1947 году она вернулась на родину. В 1950 году выиграла конкурс "Мисс Германия" и затем покорила Америку, где ее нарекли "чудо-фройляйн".

  • Петра Шюрман

    Первые немецкие красавицы

    1956: Третья стала первой

    Петра Шюрман (Petra Schürmann) первой из Германии выиграла в 1956 году в Лондоне конкурс красоты "Мисс Мира". В национальном конкурсе она стала всего лишь третьей, но предпочтение было отдано именно ей, так как она хорошо говорила по-английски. Позднее первая красавица мира из Германии сделала успешную карьеру на радио и телевидении. В конце жизни ее подкосила трагическая гибель дочери.

  • Герти Дауб

    Первые немецкие красавицы

    1957: немецкая Грейс Келли

    Владелица салона красоты и актриса выиграла не только немецкий конкурс. Тем же летом 1957 года она стала третьей на конкурсе "Мисс Европа" и пятой на конкурсе "Мисс Вселенная". По меркам своего времени, Герти Дауб (Gerti Daub) обладала идеальными пропорциями: 85-54-95. Кроме того, она как две капли воды походила на Грейс Келли, которая в то время как раз стала княгиней и оставила кинокарьеру.

  • Инес Куба

    Первые немецкие красавицы

    1991: Королева с короткой стрижкой

    Родом из ГДР, Инес Куба (Ines Kuba) в 1991 выиграла титул "Мисс Германия" и стала первой победительницей конкурса с короткой стрижкой. На фото она запечатлена с тогдашним министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером. Изначально Инес собиралась стать воспитательницей детского сада и тренером по аэробике, но карьеру в итоге сделала на бизнесе красоты.

  • Верона Фельдбуш

    Первые немецкие красавицы

    1993: Начало громкой карьеры

    Сразу несколько титулов у Вероны Пут (Verona Pooth), урожденной Фельдбуш. В 1993 году она выиграла конкурсы "Мисс Германия" и "Мисс Интерконтиненталь", а также представляла Германию на конкурсе "Мисс Вселенная". Бывшая супруга Дитера Болена из Modern Talking сделала карьеру как модель, как ведущая на телевидении и актриса в кино.

  • Ольга Хоффман

    Первые немецкие красавицы

    2015: родом из Донецка

    Обладательницей титула "Мисс Германия" в 2015 году стала уроженка Украины Ольга Хоффман (Olga Hoffmann). С 2001 года она живет в Германии. По профессии - медицинский работник.

  • Лена Брёдер

    Первые немецкие красавицы

    2016: религия красоте не помеха

    Немецкая королева красоты 2016 года объединяет в себе, казалось бы, несопоставимые качества: набожность и гламурность. 27-летняя Лена Брёдер (Lena Bröder) доказала, что такое возможно. Она по образованию - учитель и теолог. На фото: "Мисс Германия" с папой римским Франциском.

    Автор: Элла Володина, Нина Вуттке


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