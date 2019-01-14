Первые британские спутники OneWeb будут запущены "Союзом" в феврале

Несмотря на опасения ФСБ, "Роскосмос" не намерен отказываться от участия в крупном проекте по запуску британских спутников связи в рамках проекта OneWeb. Первый из них должен быть выведен на орбиту уже в феврале.
Первые британские спутники OneWeb будут запущены с космодрома Куру во Французской Гвиане ракетой-носителем "Союз" 19 февраля. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Роскосмос", передает "Интерфакс" в понедельник, 14 января.
Для выведения на орбиту 670 спутников связи по программе OneWeb "Роскосмос" должен обеспечить 21 пуск ракет-носителей семейства "Союз". Британская телекоммуникационная компания OneWeb LLC намерена создать на орбите группировку из 882 малых спутников, которые должны обеспечить высокоскоростной доступ в интернет и к услугам связи по всему миру. В июне 2015 года "Роскосмос" заключил с ней крупнейший в истории оказания пусковых услуг контракт на сумму 1 млрд долларов.
ФСБ была против проекта OneWeb
Ранее газета "Коммерсант" писала, что в ФСБ опасаются, что система спутниковой связи OneWeb может носить "разведывательный характер" и нанести "ущерб интересам личности и общества РФ".
В свою очередь, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РБК, опубликованном 10 января, что понимает "скепсис коллег из ФСБ". "Но надо иметь в виду, что эта орбитальная группировка нашими партнерами все равно будет создана, хотим мы этого или нет. Просто станции наземной инфраструктуры будут, может быть, не на нашей территории, а на территории Украины или других стран, и полностью будут обеспечивать интернет-трафик. А мы выпадем из этого проекта, не имея возможности на него влиять и технически контролировать", - указал Рогозин.
По его словам, поскольку проект OneWeb будет реализован в любом случае, то лучше его осуществить с участием России. "Речь идет о том, что долю можно получить как в большом OneWeb, так и в совместном предприятии, где сейчас у нашего предприятия "Гонец" 40 процентов, - отметил глава "Роскосмоса". - Пока мы действуем в части совместного российского предприятия, увеличивая нашу долю до контрольного пакета".
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