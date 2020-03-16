Первому в мире автобусному маршруту - 125 лет (фото)

На этой линии в Германии использовался восьмиместный моторизированный омнибус, построенный в 1895 году Карлом Бенцем.
Нетфен / Зиген • Омнибус - так называли многоместные конные повозки, получившие распространение в европейских городах во второй половине XIX века. Считается, что самый первый такой конный маршрут появился в 1662 году в Париже. В свою очередь, само название "Omnibus" впервые было использовано намного позже - в 1826 году во французском Нанте.
От первого в мире автомобиля - до первого автобуса
В 1886 году в мире наступила эпоха автомобильного транспорта - после того, как Карл Бенц (Karl Benz) изготовил и запатентовал первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания - самоходную повозку, ставшую серийной моделью. Через девять лет, в 1895 году, этот же немецкий инженер построил первый в мире моторизированный омнибус, то есть автобус.
Историк-любитель из Нетфена Вильфрид Лерхштайн (Wilfried Lerchstein) около копии омнибуса Карла Бенца, построенной 50 лет назад
В среду, 18 марта, исполняется ровно 125 лет со дня начала эксплуатации этого нового вида общественного транспорта, то есть запуска первого в мире регулярного автобусного маршрута. Он был проложен в Германии между городами Нетфен (Netphen) и Зиген (Siegen) в сегодняшней федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Если говорить точнее, то между двумя городскими районами - Дойц и Вайденау.
Первый автобусный маршрут: пассажиры и проблемы
Как отмечается на сайте городского исторического общества Нетфена, этот омнибус был оснащен бензиновым двигателем внутреннего сгорания мощностью в пять лошадиных сил и развивал скорость до 20 километров в час. Он мог перевозить восемь пассажиров - в салоне и еще двух - на облучке. В некоторых местах на подъемах они были вынуждены покидать свои места из-за недостаточной мощности двигателя.
Салон, кстати, отапливался водой из радиатора. Сначала эта модель была оснащена резиновыми покрышками, но из-за плохого качества дорожного покрытия вскоре их заменили железными колесами.
Первая в мире автобусная линия просуществовала не очень долго. Из-за частых поломок и технических проблем, решить которые не было возможности, движение пришлось остановить в конце того же самого 1895 года, но начало было положено. Сейчас можно наблюдать начало следующего этапа в истории автобусного транспорта - разработку и введение в эксплуатацию автономных электрических автобусов, которые будут перемещаться по городам без водителей.
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