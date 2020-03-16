 Первому в мире автобусному маршруту - 125 лет (фото) | Кадр дня | DW | 17.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Первому в мире автобусному маршруту - 125 лет (фото)

На этой линии в Германии использовался восьмиместный моторизированный омнибус, построенный в 1895 году Карлом Бенцем.

Первый в мире моторизированный омнибус. Фотография из газеты Siegener Zeitung от 20 марта 1895 года

Первый в мире моторизированный омнибус. Фотография из газеты Siegener Zeitung от 20 марта 1895 года

Нетфен / Зиген • Омнибус - так называли многоместные конные повозки, получившие распространение в европейских городах во второй половине XIX века. Считается, что самый первый такой конный маршрут появился в 1662 году в Париже.  В свою очередь, само название "Omnibus" впервые было использовано намного позже - в 1826 году во французском Нанте.

От первого в мире автомобиля - до первого автобуса

В 1886 году в мире наступила эпоха автомобильного транспорта - после того, как Карл Бенц (Karl Benz) изготовил и запатентовал первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания - самоходную повозку, ставшую серийной моделью. Через девять лет, в 1895 году, этот же немецкий инженер построил первый в мире моторизированный омнибус, то есть автобус. 

Историк-любитель из Нетфена Вильфрид Лерхштайн (Wilfried Lerchstein) около копии омнибуса Карла Бенца, построенной 50 лет назад

Историк-любитель из Нетфена Вильфрид Лерхштайн (Wilfried Lerchstein) около копии омнибуса Карла Бенца, построенной 50 лет назад

В среду, 18 марта, исполняется ровно 125 лет со дня начала эксплуатации этого нового вида общественного транспорта, то есть запуска первого в мире регулярного автобусного маршрута. Он был проложен в Германии между городами Нетфен (Netphen) и Зиген (Siegen) в сегодняшней федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Если говорить точнее, то между двумя городскими районами - Дойц и Вайденау.

Первый автобусный маршрут: пассажиры и проблемы  

Как отмечается на сайте городского исторического общества Нетфена, этот омнибус был оснащен бензиновым двигателем внутреннего сгорания мощностью в пять лошадиных сил и развивал скорость до 20 километров в час. Он мог перевозить восемь пассажиров - в салоне и еще двух - на облучке. В некоторых местах на подъемах они были вынуждены покидать свои места из-за недостаточной мощности двигателя.

Миниатюрная модель первого в мире автобуса

Миниатюрная модель первого в мире автобуса

Салон, кстати, отапливался водой из радиатора. Сначала эта модель была оснащена резиновыми покрышками, но из-за плохого качества дорожного покрытия вскоре их заменили железными колесами.

Первая в мире автобусная линия просуществовала не очень долго. Из-за частых поломок и технических проблем, решить которые не было возможности, движение пришлось остановить в конце того же самого 1895 года, но начало было положено. Сейчас можно наблюдать начало следующего этапа в истории автобусного транспорта - разработку и введение в эксплуатацию автономных электрических автобусов, которые будут перемещаться по городам без водителей.

Смотрите также: 

  • Клеменс Бергман

    Музей Mercedes-Benz

    Как вы думаете, что нужно сделать обычному посетителю автомобильного музея, чтобы сесть за руль гоночного олдтаймера 1955 года? Все очень просто. Нужно лишь случайно оказаться юбилейным гостем экспозиции.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Именно такое событие произошло в нынешнем июле в Штутгарте, где в 2006 году был открыт новый Музей Mercedes-Benz, который принял 10-миллионного посетителя. Им оказался 30-летний информационный дизайнер и местный житель Клеменс Бергман, который пришел сюда со своим приятелем из Новой Зеландии.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz давно стал одним из самых популярных технических музеев в Германии. В 2018 году эту экспозицию в столице немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг посетили почти 835 тысяч человек. Согласно данным музея, доля иностранцев составила около шестидесяти процентов. Больше всего - туристов из Китая, США и Франции.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Всего же за время работы здесь уже побывали гости из всех стран мира, входящих в Организацию Объединенных Наций (ООН), то есть из 193 государств. Дольше всего в Штутгарте ждали первых посетителей из Гайаны, а также Сент-Китса и Невиса, но и они наконец-то внесли свой вклад в достижение этой цели и посмотрели экспозицию в прошлом году.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Музей был открыт в Штутгарте вот в этом новом и специально построенном для него футуристическом здании в 2006 году. Экспозиция посвящена более чем 125-летней истории автомобильной промышленности, основы которой в 1886 году заложили немецкие инженеры и изобретатели Готтлиб Даймлер, Карл Бенц и Вильгельм Майбах.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Постоянная экспозиция состоит из двух больших разделов - хронологического и тематического. Начинается осмотр наверху, на девятом уровне, куда посетители поднимаются на панорамном лифте, а оттуда постепенно идут вниз, по бетонной спирали - своего рода автомобильно-исторической ДНК.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Всего под этой музейной крышей в Штутгарте выставлены 160 автомобилей. А общее число экспонатов составляет полторы тысячи, так что для посещения музея лучше запланировать побольше времени.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Хронологическая часть экспозиции состоит из разделов, в которых представлены знаковые, легендарные модели этого немецкого производителя, эпохи в развитии автомобилестроения. Например, первый раздел посвящен изобретению автомобиля в 1886 году и первым шагам на этом пути. Затем - появление марки "Mercedes", период от начала Первой до конца Второй мировых войн, годы экономического чуда…

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Отдельный зал посвящен гоночным автомобилям - "серебряным стрелам". Здесь же в музее проводятся презентации новых болидов фирменной команды "Формулы-I". В свою очередь, в тематических коллекционных галереях выставлены мерседесовские автобусы, грузовики, спецтехника - пожарные, скорые и так далее, а также машины политиков и знаменитостей.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Музей и пространство перед ним регулярно становятся местом проведения разных культурных и прочих мероприятий, например, демонстраций мод. Эта фотография была сделана во время кинофестиваля под открытым небом, который традиционно проходит здесь во второй половине августа.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Самый старый олдтаймер в мире - на ходу и со знаками

Этот классический автомобиль 1894 года не пылится в музее. Он официально зарегистрирован в качестве транспортного средства. (29.07.2019)  

На дорогах Германии стало больше олдтаймеров

Всего лишь за год число олдтаймеров, зарегистрированных в Германии, увеличилось более чем на 58 тысяч. (20.05.2019)  

По Германии - на рейсовом автобусе

Междугородние автобусы тронулись, господа экономные бюргеры! Примерно так можно описать долгожданные законодательные изменения, вступившие в силу в Германии в начале 2013 года. (18.02.2013)  

Немецкой зебре - 65 лет, или Что нужно знать про переходы

О каких правилах нужно помнить водителям, пешеходам и другим участникам дорожного движения? (11.10.2017)  

Сколько стоит общественный транспорт в Германии

Этот вопрос поставили перед собой эксперты Общегерманского автомобильного клуба (ADAC) и проанализировали тарифные системы в крупнейших немецких городах. (26.06.2019)  

Права пассажиров рейсовых автобусов

Ограничения на междугороднее автобусное сообщение отменили в Германии в 2013 году. По количеству пассажиров на внутренних рейсах эти компании уже обогнали авиаперевозчиков. (27.04.2017)  

Легендарный хиппи-мобиль - 70 лет на дорогах мира

В нынешний Международный женский день исполняется 70 лет со дня начала выпуска легендарного микроавтобуса Volkswagen T1, он же - VW Bulli. (08.03.2020)  

Туристические маршруты для поездок по Германии на автомобиле

Зачем ломать себе голову, составляя план путешествия, если маршруты давно уже проложены? Представим здесь хотя бы некоторые из более чем полутора сотен. (17.04.2018)  

Немецкие дороги

Туристическое досье о немецких автобанах и других дорогах, автобусном транспорте, парковках, велосипедистах и пешеходах. (11.04.2018)  

Музей Mercedes-Benz

130 лет назад родилась Мерседес Адриана Мануэла Рамона Еллинек, в честь которой названа автомобильная марка "Мерседес". Этому знаменитому бренду посвящен музей Mercedes-Benz в Штутгарте. DW приглашает на экскурсию. (16.09.2019)  

Ссылки в интернете

netphen-deuz.de

Историческая информация на сайте района Дойц

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Вольфсбурге отмечают 70-летие VW Bulli  

По Германии на поезде или на автобусе - как выгоднее?  

Гамбург сделал ставку на электробусы  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера