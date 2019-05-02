Первомайские задержания: чем закончился праздник весны в Петербурге

На оппозиционной акции 1 мая в Санкт-Петербурге было задержано 68 человек, организаторов шествия арестовали на 10 суток. Карикатурист Сергей Елкин об испорченном празднике.
Оппозиция на первомайском шествии потребовала свободных выборов. Но власти посчитали, что это не соответствует теме "праздника весны и труда" и разогнала колонну. Подробности - в материале DW. (01.05.2019)
В Академической капелле Санкт-Петербурга прошел концерт молодых музыкантов в рамках "Германо-российского музыкального диалога". Одна из его целей - растопить лед в отношениях между РФ и ФРГ. (25.04.2019)
В 1933 году нацисты объявили 1 мая выходным днем в Германии, официально назвав его "Днем национального труда". И тут же запретили независимые профсоюзы. (01.05.2019)
Немецкие газеты посвящает комментарии Международному дню труда, отношениям между США и ЕС и политике Россси в Чечне. (02.05.2002)