 Первомайские задержания: чем закончился праздник весны в Петербурге | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.05.2019

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Россия

Первомайские задержания: чем закончился праздник весны в Петербурге

На оппозиционной акции 1 мая в Санкт-Петербурге было задержано 68 человек, организаторов шествия арестовали на 10 суток. Карикатурист Сергей Елкин об испорченном празднике.

Растоптанный плакат Мир! Труд! Май! - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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