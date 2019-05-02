Первомайские задержания: чем закончился праздник весны в Петербурге

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

Несколько тысяч участников

Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.